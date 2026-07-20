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Fallece Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro y exentrenador de Inglaterra y del Newcastle
El fallecimiento de un icono del fútbol
Keegan, legendario exdelantero y exentrenador de Inglaterra, murió a los 75 años tras luchar contra el cáncer. Su familia lo confirmó el lunes, desatando homenajes mundiales a quien marcó una época en el fútbol inglés.
En un comunicado, la familia informó que a Keegan le habían diagnosticado un cáncer en fase cuatro a principios de año.
«Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años», reza un comunicado de la familia. «Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido».
- Getty
Una época dorada en Liverpool y Hamburgo.
La carrera de Keegan fue excepcional, especialmente su etapa en el Liverpool con Bill Shankly. Fichado en 1971 por 33 000 libras, se convirtió en el motor de un equipo que dominó Inglaterra y Europa.
En Anfield conquistó tres Ligas, una FA Cup, dos Copas de la UEFA y la Copa de Europa de 1977.
Además, es el único británico que ha ganado dos veces el Balón de Oro (1978 y 1979), logro que consiguió jugando en el Hamburgo alemán.
Los artistas y la diatriba de «Me va a encantar»
Tras colgar las botas, Keegan brilló como entrenador, especialmente en sus dos etapas en el Newcastle United. En 1992 tomó un equipo en crisis y lo convirtió en «The Entertainers», que encantó a la Premier.
Su famosa diatriba «I will love it» es ya un clásico de la Premier League y refleja la pasión que lo convirtió en una figura cautivadora.
Tras conocerse su fallecimiento, el club publicó un emotivo homenaje: «Kevin fue más que un futbolista y entrenador legendario. Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados».
- Hulton Archive
El servicio nacional y un legado duradero
Keegan también entrenó a la selección inglesa entre 1999 y 2000. Su etapa incluyó la decepcionante Eurocopa 2000 y terminó con su dimisión tras perder contra Alemania en el último partido del viejo Wembley, aunque su compromiso nunca se cuestionó.
En sus últimos años fue una voz destacada —a veces controvertida— en el fútbol, siempre franco. De su éxito como imagen de Brut 33 a sus discos, fue un fenómeno pop en los setenta.
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