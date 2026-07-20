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«Mi héroe, mi entrenador»: Lluvia de homenajes a Kevin Keegan, con Alan Shearer y Jamie Carragher elogiando a la leyenda del fútbol inglés
Una leyenda perdida del deporte
Keegan, legendario exdelantero y exentrenador de Inglaterra, murió a los 75 años tras luchar contra el cáncer. Su familia lo confirmó el lunes, desatando homenajes mundiales a quien marcó una época en el fútbol inglés.
El diagnóstico se hizo público en junio, cuando la familia reveló que Keegan luchaba contra un cáncer en fase cuatro, tras ser hospitalizado en enero por síntomas abdominales persistentes.
- Getty Images Sport
El Newcastle rinde homenaje
El Newcastle United, donde Keegan fue legendario como jugador y entrenador, lideró los homenajes al describirlo como el «corazón palpitante» del club. En un comunicado, los Magpies afirmaron: «Kevin fue más que un futbolista y entrenador legendario. Fue el corazón del Newcastle para generaciones de aficionados. Su legado no se mide en partidos ni resultados».
Alan Shearer, a quien Keegan fichó por una cifra récord mundial en St James’ Park, compartió un mensaje desgarrador en las redes sociales: «Mi héroe. Mi entrenador. Mi amigo. Descansa en paz, jefe».
Homenajes desde Liverpool
El Liverpool, con el que ganó tres ligas y la Copa de Europa, lamentó su pérdida. Los Reds destacaron su espíritu indomable y su gran aportación durante seis años en Anfield.
El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher compartió esa opinión y lo describió como «uno de los mejores jugadores que ha dado este país», recordando sus títulos, goles y dos Balones de Oro como muestra de que fue «un auténtico gigante del fútbol inglés». Carragher añadió que Keegan fue «clave para convertir al LFC en lo que es hoy».
- Getty GOAL
Un legado deportivo sin igual
Como jugador, la vitrina de trofeos de Keegan reflejaba su grandeza. En el Liverpool (1971-1977) ganó la FA Cup y dos Copas de la UEFA, además de títulos nacionales y europeos. Luego fichó por el Hamburgo, donde se convirtió en una superestrella mundial y conquistó la Bundesliga.
Con Inglaterra disputó 63 partidos y marcó 21 goles. Fue capitán y, en 1999, seleccionador; renunció en 2000 tras perder contra Alemania, pero su compromiso nunca se cuestionó.
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