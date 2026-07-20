La victoria de España 1-0, que le dio la sede del Mundial 2026, quedó ensombrecida por varios enfrentamientos entre los equipos. La tensión explotó cuando Nahuel Molina golpeó a Rodri Hernández mientras el jugador del Manchester City celebraba el título.

El gesto desató una trifulca en la que intervinieron varios jugadores de ambos equipos y obligó a Lionel Scaloni a intervenir.

Paredes golpeó en la garganta a Eric García y luego derribó a Gavi, acciones que le costaron la expulsión tras el pitido final.

Según ESPN y TyC Sports, la Comisión Disciplinaria de la FIFA analiza el informe arbitral y las imágenes de vídeo. Si se confirma la agresión premeditada, Paredes podría ser sancionado con varios partidos internacionales.