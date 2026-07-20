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Se revela la sanción que afronta Leandro Paredes tras el tenso final de la derrota en la final del Mundial contra España
El caos se desata tras el pitido final
La victoria de España 1-0, que le dio la sede del Mundial 2026, quedó ensombrecida por varios enfrentamientos entre los equipos. La tensión explotó cuando Nahuel Molina golpeó a Rodri Hernández mientras el jugador del Manchester City celebraba el título.
El gesto desató una trifulca en la que intervinieron varios jugadores de ambos equipos y obligó a Lionel Scaloni a intervenir.
Paredes golpeó en la garganta a Eric García y luego derribó a Gavi, acciones que le costaron la expulsión tras el pitido final.
Según ESPN y TyC Sports, la Comisión Disciplinaria de la FIFA analiza el informe arbitral y las imágenes de vídeo. Si se confirma la agresión premeditada, Paredes podría ser sancionado con varios partidos internacionales.
- AFP
Se avecina una larga suspensión para Paredes
El Código Disciplinario de la FIFA prevé una suspensión de al menos tres partidos por conducta violenta, lo que podría marginar al jugador del Boca Juniors de la competición internacional durante varios meses.
Las imágenes del incidente se han viralizado, sometiendo a Paredes a un intenso escrutinio de la FIFA. Cualquier sanción se cumplirá en los próximos partidos oficiales de Argentina.
La investigación de la FIFA alcanza al cuerpo técnico.
Paredes no es el único en la mira: la FIFA investigará la conducta de toda la delegación argentina durante y tras la ceremonia de entrega de trofeos.
El segundo entrenador, Fabián Ayala, podría ser sancionado: un vídeo lo muestra golpeando a Dani Olmo y empujando a Eric García en el momento más tenso.
Nahuel Molina, además, es investigado por el primer golpe a Rodri, visto por muchos como la chispa que convirtió la final en una «vergonzosa pelea». La Comisión Disciplinaria independiente de la FIFA analiza si esas acciones fueron premeditadas o producto de la tensión del momento.
- AFP
Un legado mancillado para la Albiceleste
Las repercusiones de la final tienen también un peso político, tras las polémicas surgidas durante el camino de Argentina hacia las semifinales. La FIFA ya investigaba las celebraciones de la selección tras su victoria sobre Inglaterra, en las que los jugadores mostraron una pancarta sobre las Islas Malvinas. Este historial de problemas disciplinarios podría explicar por qué la FIFA podría imponer sanciones especialmente firmes tras la final de Nueva Jersey.
Para Paredes, este incidente marca un bajón en una carrera que lo llevó a la cima del fútbol mundial en Catar 2022. Aunque sigue siendo un héroe en La Bombonera tras su emotivo regreso al Boca Juniors, su «temperamento fogoso» vuelve a costarle a la selección.
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