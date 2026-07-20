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Lionel Scaloni habla de su futuro al frente de Argentina tras perder la final del Mundial contra España
Crisis emocional en Nueva Jersey
Tras perder por la mínima en el MetLife Stadium, Scaloni no pudo contener las lágrimas y cortó su rueda de prensa.
Pese a la decepción de no revalidar el título de 2022, el seleccionador recordó los cuatro grandes títulos conquistados desde 2018.
Con la voz quebrada, el seleccionador admitió haber reflexionado sobre su futuro: «Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y luego ya veré. Necesito pensar, porque no sé si algo tan grande se podrá volver a hacer».
- AFP
El reto de la renovación de la plantilla
A Scaloni le preocupa el envejecimiento del núcleo del equipo, base de su éxito. Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul han sido clave, pero la espera de cuatro años hasta el próximo Mundial obligará a una renovación a gran escala.
«Para que esto continúe, se necesitan muchas cosas, sobre todo volver a empezar de cero, volver a formar un grupo como este, que será difícil de volver a formar, y eso me duele en el alma», confesó el seleccionador.
Este desgaste emocional podría ser decisivo.
Antecedentes de dudas y cansancio
No es la primera vez que Scaloni duda en público sobre su continuidad. En noviembre de 2023, tras vencer a Brasil en el Maracaná, conmocionó al plantel al decir que necesitaba tiempo para pensar porque «el listón está muy alto» y «es complicado seguir ganando».
Aunque luego renovó hasta 2026, esas dudas reflejaban agotamiento y duras negociaciones con la AFA.
Ahora sus palabras suenan más definitivas: habla del fin de una «era maravillosa». Antes de marcharse del estadio, mostró algo de calma sobre los próximos meses, aunque el desenlace parece inevitable.
- AFP
Una última conversación con Tapia
El seleccionador se reunirá con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, para planificar la transición de la selección. Scaloni afirmó que no renunciará de inmediato y cumplirá su contrato hasta fin de año.
Sobre el partido, en el que Argentina no remató a puerta hasta la prórroga, Scaloni se mostró orgulloso del esfuerzo ante una España dominante: «Ya lloré a lágrima viva en el vestuario. Estoy agradecido a este grupo; han sido unos guerreros».
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