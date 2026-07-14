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«Una respuesta fantástica»: Geoff Hurst, héroe del triplete inglés en el Mundial 1966, encontró «graciosa» la broma de Jude Bellingham a Thomas Tuchel con su «da igual»
Un respaldo legendario a la actitud de Bellingham
Hurst, héroe del Mundial 1966, elogió la confianza de la actual selección inglesa. Tras avanzar a semifinales, el exfutbolista de 84 años destacó la reacción de Bellingham a las críticas de Tuchel y se mostró entusiasmado de cara al duelo contra Argentina.
El autor del hat-trick en 1966 calificó de «fantástica» la réplica del jugador de Birmingham a las críticas de Tuchel. «Me encantó que Tuchel admitiera que no estábamos en nuestro mejor momento; eso es emocionante. La respuesta de Bellingham, “da igual”, me hizo reír», declaró al Mirror. Me encanta esa actitud, fue una respuesta fantástica. Ya no me sorprendería que ganáramos el Mundial. Los cuatro semifinalistas son los equipos que todos esperaban».
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Las altas exigencias de Tuchel y sus objetivos históricos
A pesar de la actuación heroica de Bellingham, que decidió el partido contra Noruega, Tuchel se mostró crítico con el rendimiento del equipo, lo que ha generado rumores de tensión en la concentración. Sin embargo, Hurst cree que el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich es el hombre adecuado para llevar a Inglaterra a la gloria, aunque fuera el primer extranjero en ganar el trofeo con los Tres Leones.
Hurst recordó que nunca un Mundial lo ha ganado un técnico extranjero, pero confía en la preparación de Tuchel. Y añadió: «Estoy seguro de que Inglaterra y Tuchel ya habrán hecho los deberes y analizado los últimos partidos de Argentina. Si lo ganamos con un seleccionador alemán, lo aclamaremos como el mejor desde Sir Alf Ramsey hace 60 años».
El espíritu de 1966 sigue vivo en la actual generación
Al comparar la plantilla actual con los legendarios campeones del pasado, Hurst destacó la unidad del equipo como factor decisivo. Cree que el ambiente actual bajo Tuchel refleja la cohesión que él vivió durante el verano deportivo más famoso de Inglaterra, hace más de medio siglo.
Al reflexionar sobre la armonía entre los jugadores, Hurst afirmó: «Creo que tienen un buen espíritu de equipo. Tuchel habla del equipo y eso es, sin duda, el aspecto más importante para ganar cualquier cosa en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente en el fútbol. Lo tienen y creo que ese es el aspecto más fundamental de lo que teníamos en 1966».
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Aumenta la confianza de cara al partido contra Argentina
La semifinal contra Argentina, rivalidad que Hurst conoce bien, está cargada de historia. Recordó el tenso partido de cuartos de final de 1966, en el que Antonio Rattin fue expulsado, y admitió la «mala sangre» que ha marcado este duelo durante décadas.
Al preguntarle si el fútbol por fin volvería a casa, declaró al Mirror: «Creo que sí. Como jugador, debes ser positivo; esa actitud te lleva lejos. La respuesta es sí, un sí rotundo. Llevo tiempo diciéndolo».
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