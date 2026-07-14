Youri Tielemans cierra su fichaje por el Manchester United por 35 millones de libras y afirma estar orgulloso de cumplir el sueño de su infancia

El United ha reforzado su centro del campo con el fichaje de Tielemans, que firma hasta junio de 2031. El jugador, de 29 años, llega tras brillar en el Aston Villa y capitanear a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial 2026.

Su llegada se produce tras un periodo de gran actividad en el centro del campo del United, mientras el club se reconstruye bajo nuevo liderazgo.

Según informes recientes, los «Diablos Rojos» evaluaron varias opciones este verano, incluso descartando el fichaje de Ederson para centrarse en otros objetivos de alto perfil que respalden su renovación táctica.



