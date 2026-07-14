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Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

Youri Tielemans cierra su fichaje por el Manchester United por 35 millones de libras y afirma estar orgulloso de cumplir el sueño de su infancia

Y. Tielemans
Manchester United
Premier League
Aston Villa
Fichajes

El Manchester United ha confirmado el fichaje de Youri Tielemans, procedente del Aston Villa, por 35 millones de libras (47 millones de dólares). El internacional belga llega a Old Trafford tras brillar en las Midlands y ayudar al Villa a ganar un título europeo.

  • Los Red Devils fichan a la estrella del Villa con un contrato a largo plazo

    El United ha reforzado su centro del campo con el fichaje de Tielemans, que firma hasta junio de 2031. El jugador, de 29 años, llega tras brillar en el Aston Villa y capitanear a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial 2026.

    Su llegada se produce tras un periodo de gran actividad en el centro del campo del United, mientras el club se reconstruye bajo nuevo liderazgo.

    Según informes recientes, los «Diablos Rojos» evaluaron varias opciones este verano, incluso descartando el fichaje de Ederson para centrarse en otros objetivos de alto perfil que respalden su renovación táctica.


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  • Sueños de infancia y ambiciones de ganar trofeos

    Tielemans, autor del primer gol en la final de la UEFA Europa League que el Aston Villa ganó al Friburgo la temporada pasada, mostró su orgullo por fichar por el club 20 veces campeón de Inglaterra.

    El centrocampista, reconocido por su habilidad para progresar con el balón, superó a todos en la Premier pasada al atravesar más líneas defensivas por cada 100 pases.

    «Es difícil describir lo orgulloso que me siento de fichar por el Manchester United. Fichar por un club tan especial es una sensación increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol», declaró Tielemans.

    «He tenido el privilegio de saborear el éxito y eso ha aumentado mi determinación. La ambición de todos en el club es clara: queremos luchar por los títulos más importantes en los próximos años».




  • Wilcox elogia el «excelente» motor belga

    El equipo de fichajes del United ha trabajado duro para incorporar experiencia contrastada a la plantilla, y el director deportivo, Jason Wilcox, cree que Tielemans encaja a la perfección en la trayectoria actual del club. La capacidad del belga para mantener la compostura bajo presión —ocupa el segundo puesto de la liga en pases que rompen líneas bajo presión— fue un factor clave a la hora de ficharlo.

    «Youri ha sido de forma constante uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League a lo largo de los últimos siete años. Posee todas las cualidades técnicas, así como la ambición y la mentalidad, necesarias para triunfar en el Manchester United», explicó Wilcox.

    «Su regularidad es excepcional y aportará más serenidad, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla. Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de su influencia y experiencia, tanto en el campo como en el vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo capaz de luchar por los mayores títulos».


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  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    Parte de una reorganización más amplia del centro del campo

    La llegada de Tielemans se ve como clave para reemplazar a los que se marchan. En semanas recientes se marchó el veterano Casemiro y Manuel Ugarte sufrió una lesión de larga duración, lo que obligó a actuar rápido en el mercado para mantener la competitividad antes del inicio de la temporada.

    Se suma a otros fichajes mientras los «Red Devils» invierten fuerte para acercarse a los líderes. La actividad del club sigue acaparando portadas, sobre todo tras pagar 50 millones de libras (67 millones de dólares) al Chelsea por Andrey Santos, una apuesta clara por el futuro del centro del campo.

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