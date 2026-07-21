Según Sport, el departamento deportivo del Barcelona, liderado por Deco, incluyó a Greenwood en su lista de candidatos en las primeras fases del mercado de fichajes de verano.

El equipo de fichajes, buscando goles y creatividad para el ataque de Hansi Flick, valoró varios perfiles y trabajó sin descanso para hallar opciones realistas.

Los blaugranas, obligados a ser creativos en el mercado, suelen seguir a muchos jugadores antes de invertir. Greenwood se veía como una opción económica y rentable, por lo que el club monitorizó su situación.



