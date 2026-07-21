Getty
Traducido por
¡Kylian Mbappé, protagonista de la portada de EA SPORTS FC 27! El «galáctico» del Real Madrid y de la selección francesa, autor de récords, vuelve a ser la imagen de la emblemática franquicia de videojuegos tras cuatro años de ausencia
Mbappé vuelve por todo lo alto a la portada
Mbappé, de 27 años, lidera la portada de FC 27 tras marcar 10 goles en el Mundial. Estará en la Ultimate Edition y en la versión móvil.
En la imagen de presentación, Mbappé luce con orgullo la emblemática camiseta blanca de los históricos campeones de Europa, un hito importante para el jugador y su club.
Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicias y Marketing de EA SPORTS, lo destacó: «Los logros de Kylian, tanto con su club como con su selección, lo han consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación».
- Getty Images
Un momento especial para el delantero del Real Madrid
Es la primera vez que Mbappé aparece como único protagonista de la nueva era de EA Sports FC, pero supone un regreso triunfal para este icono mundial de los videojuegos. Ya había protagonizado tres entregas consecutivas de la serie mientras jugaba en el París Saint-Germain.
Al respecto, el jugador afirmó: «Aparecer en la portada de un título de EA Sports FC por primera vez es un momento muy especial para mí».
El dominio del Real Madrid continúa en las carátulas de los videojuegos
La aparición de Mbappé prolonga la legendaria relación de décadas entre Electronic Arts y el Santiago Bernabéu. El delantero francés sigue los pasos de su compañero Jude Bellingham, quien ya protagonizó la portada estándar de la franquicia. Desde su fichaje por el Real Madrid en 2024, Mbappé ha brillado al más alto nivel.
Al aparecer en la portada, Mbappé se une a un selecto grupo de «Galácticos» que han definido la identidad cultural del juego. Cristiano Ronaldo lideró las campañas globales de FIFA 18 durante su etapa récord en Madrid, y Eden Hazard fue el deportista de portada de FIFA 20.
- AFP
El anuncio da el pistoletazo de salida a una semana importante para los aficionados
La elección de Mbappé muestra cuánto valora el gigante de los videojuegos la sinergia entre su marca y las mayores estrellas del fútbol mundial. Kaká, otro icono del club, acaparó la atención internacional como protagonista de la portada de FIFA 11, mientras que Roberto Carlos encabezó la edición mundial de FIFA Football 2003.
La elección de Kylian Mbappé como portada de EA SPORTS FC 27 inaugura una semana de anuncios que mantendrá en vilo a la comunidad. El tráiler se estrenará en YouTube el jueves 23 de julio a las 17:00 BST.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias