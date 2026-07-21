¡Kylian Mbappé, protagonista de la portada de EA SPORTS FC 27! El «galáctico» del Real Madrid y de la selección francesa, autor de récords, vuelve a ser la imagen de la emblemática franquicia de videojuegos tras cuatro años de ausencia

Mbappé, de 27 años, lidera la portada de FC 27 tras marcar 10 goles en el Mundial. Estará en la Ultimate Edition y en la versión móvil.

En la imagen de presentación, Mbappé luce con orgullo la emblemática camiseta blanca de los históricos campeones de Europa, un hito importante para el jugador y su club.

Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicias y Marketing de EA SPORTS, lo destacó: «Los logros de Kylian, tanto con su club como con su selección, lo han consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación».



