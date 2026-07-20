Unai Emery se reunirá con una antigua estrella del Villarreal en el Aston Villa, mientras se intensifican las negociaciones con el AC Milan

El técnico del Aston Villa, Emery, quiere fichar a Estupinán para Villa Park mientras sigue reestructurando su plantilla. Ya trabajó con el lateral ecuatoriano en el Villarreal y, según «Tuttosport», su reencuentro es cada vez más probable.

Para el AC Milan, la venta es una forma de recuperar parte de los más de 100 millones invertidos en Gonçalo Ramos y Mario Gila; se espera que reciba entre 15 y 18 millones por el traspaso.

Llegar a un acuerdo con el Milan es prioritario para Villa, que necesita reemplazar la calidad perdida tras la salida de Morgan Rogers por 117 millones de libras.



