Iñaki Williams elogia a su hermano Nico tras alcanzar «la cima del éxito» con su decisiva actuación como suplente en la victoria de España en la final del Mundial

En un emotivo gesto fraternal, Iñaki Williams felicitó a su hermano menor, Nico, por llegar a la cima del fútbol. Tras la dramática victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial, el internacional ghanés destacó el impacto que la trayectoria de Nico ha tenido en millones de personas.

Más allá del trofeo y las celebraciones, Iñaki destacó el valor simbólico de este logro para quienes provienen de entornos similares.

En un emotivo mensaje en redes, el mayor de los Williams recordó que el triunfo no es solo deportivo, sino también un orgullo para la comunidad inmigrante.



