Para los seguidores de AFC Richmond, la espera de nuevo contenido tras la tercera temporada de 2023 se hizo eterna. Para Waddingham, la incertidumbre era personal: temía haber perdido para siempre el emblemático papel de Rebecca Welton.

Al recordar ese tiempo, Waddingham declaró a The Guardian: «Siempre había rumores. Terminamos con Keeley cediéndome el equipo femenino, así que pensé que volvería antes. Cuando no fue así, me pregunté: “¿Ya está? ¿Se está desvaneciendo todo?”».

El reparto sigue muy unido y en contacto constante, pero ella se sentía triste ante la idea de no volver a ser Rebecca. «Suena tonto y teatral, pero si has sentido un vínculo, perder un personaje es como perder a un amigo».