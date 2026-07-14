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«Preparando su truco de magia»: así debe Inglaterra marcar a Lionel Messi, explica una exestrella de Manchester United y Arsenal de cara a la semifinal del Mundial
El plan de Silvestre para detener al mejor de todos los tiempos
Mientras los Tres Leones se preparan para su duelo en Atlanta, el debate táctico se centra en cómo frenar a un Messi veterano pero letal.
Silvestre, que ya se midió a la leyenda argentina en la Liga de Campeones, insiste en que la clave será la comunicación defensiva. Advierte que Inglaterra no puede relajarse ni cuando el jugador de 39 años parezca ajeno al juego.
«Inglaterra puede ganar si controla el partido y a Messi. Esa es la clave. No se trata de marcarlo, sino de vigilarlo incluso cuando camina, porque en ese momento prepara su magia», explicó Silvestre en el pódcast «Could It Be Coming Home».
Insistió en que la defensa de cuatro debe comunicarse sin pausa con el centro del campo para seguir los movimientos de Messi entre líneas, y recordó que su «rápida aceleración en las primeras cinco o seis yardas» sigue siendo letal.
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Las estadísticas sobre los desplazamientos a pie que desafían la lógica
Algunos creen que ver a un jugador caminar es señal de debilidad, pero los datos muestran que es una decisión táctica. Las estadísticas revelan que Messi ha cubierto el 47 % de la distancia del torneo a paso lento.
Este ahorro de energía le mantiene fresco para los sprints explosivos y los pases creativos que le han ayudado a seguir el ritmo de Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro.
Silvestre, que lo marcó en su época, lo resume así: «Jugué contra Messi. A veces se esfuma: se esconde y te olvidas de él. Por eso la defensa debe hablar sin parar y avisar si está a la derecha o a la izquierda; la comunicación con el medio campo es vital».
La plantilla envejecida de Argentina da esperanzas a Inglaterra
A pesar del palmarés de Argentina como vigente campeona y de su dominio histórico en los torneos de fútbol, Silvestre cree que es una potencia en declive en comparación con el equipo que levantó el trofeo en Catar. Sugiere que la apuesta de Scaloni por un once inicial fijo y veterano podría provocar fatiga, sobre todo tras varias agotadoras rondas eliminatorias que requirieron prórroga.
«Argentina se parece a la de hace cuatro años, pero no del todo: es un equipo que envejece», apuntó el francés. «Es un equipo al que Inglaterra debería ganar este año. No es el de hace cuatro. Físicamente han acumulado muchas prórrogas y, en algún momento, el cansancio se notará porque casi no rotan. Siempre salen los mismos once, así que es una tarea más fácil que hace cuatro años».
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El factor «amuleto de la suerte» para la Albiceleste
Aunque Silvestre se centra en lo físico y táctico, Inglaterra también debe lidiar con los presagios históricos que rodean a los árbitros del partido. La FIFA ha confirmado que el árbitro estadounidense Ismail Elfath dirigirá la semifinal, un nombramiento que ha llamado la atención dado el historial perfecto de victorias de Messi en los partidos que ha dirigido. Elfath también fue el cuarto árbitro durante la final del Mundial de 2022, lo que le vincula aún más con los recientes triunfos de Argentina.
Aun así, Silvestre confía en que Inglaterra alcance una final soñada contra su Francia natal. «Argentina sabe acelerar o ralentizar el partido, pero los Tres Leones tienen las herramientas para romper el dominio sudamericano. Francia contra Inglaterra sería una final bonita; ya estamos cansados de ver a Argentina, ¡Inglaterra debe ganarle primero!».
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