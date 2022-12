Marruecos vs. Portugal en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, relato minuto a minuto y reacciones del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Marruecos y Portugal, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Marruecos y Portugal compiten en partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El estadio Al Thumama será testigo de un duelo entre el definitivo caballo negro de la competencia, frente a un rival que apuesta todo por llegar a la final de una Copa del Mundo, incluso enviar a la banca a su jugador histórico.

Los Leones del Atlas se colocaron en la fase de los ocho mejores con un contundente triunfo en penales por marcador de 3-0 sobre España. El equipo dirigido por Walid Regragui juega los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

Por su parte, los Lusos golearon por 6-1 a Suiza en los octavos de final. El cuadro a cargo de Fernando Santos se encuentra en un partido de ronda de los ocho mejores de una Copa del Mundo por tercera ocasión.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

PORTUGAL - MARRUECOS, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Lusos y los Leones del Atlas, minuto a minuto.

¡HA TENIDO PORTUGAL LA PRIMERA CON UN CABEZAZO DE JOAO FÉLX!

¡Así han sonado los himnos!

¡¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN PORTUGAL!!

¡¡CON ESTE ONCE SALE MARRUECOS!!

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Portugal enfrenta a Marruecos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Thumama.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Portugal - Marruecos FECHA Sábado 10 de diciembre ESTADIO Al Thumama | Doha, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MÉX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina, Chile y Colombia por DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Portugal y Marruecos estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

PORTUGAL

Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Neves, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix, Gonçalo Ramos.

MARRUECOS

Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal.