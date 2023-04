RojaBet opiniones | Guía completa para apuestas deportivas en mayo 2023

Conoce RojaBet, con esta breve artículo de RojaBet opiniones descubrirás todo lo que necesitas saber sobre esta casa de apuestas en 2023.

Nuestro experto te ofrece su reseña sobre las apuestas deportivas con RojaBet, cubriendo todas las características que lo convierten en uno de los sitios de apuestas online más grandes en Chile.

Código promocional RojaBet "ROJAGOAL"

Como las casas de apuestas más competitivas del mercado chileno, RojaBet trae para ti un bono de bienvenida con el podrás duplicar el monto de tu primer depósito hasta 200.000 CLP.

Este es uno de los mejores bonos de bienvenida para apuestas deportivas del mercado, pues la devolución del primer depósito es del 100%. En muchas casas de apuestas usualmente otorgan hasta un bono del 50% e incluso menores porcentajes para apuestas deportivas.

Acceder a él es muy sencillo, solo recuerda llenar correctamente tu registro, aquí te dejamos una sencilla guía para que puedas realizarlo facilmente:

Ingresa a la página oficial de RojaBet.

Dale click al botón de Registro.

Se abrirá una pantalla emergente en la que deberás llenar todos tus datos.

Recuerda que para realizar tu registro debes tener más de 18 años.

Acepta todos los términos y condiciones.

Un vez registrado deberás realizar tu primer depósito.

Activa el bono desde la cuenta de juego y ¡listo!

El monto de devolución será cargado a tu cuenta.

Introducción a RojaBet

RojaBet es la casa de apuestas que se ha declarado fan oficial de la colorada, y por su nombre busca identificarse con la camiseta del equipo nacional. Una casa de apuestas personalizada para todas y todos los chilenos.

Se encuentra operando en el mercado nacional desde el 2020 como una arista del gigante Media Entertainment NV, uno de los más grandes operadores de casas de apuesta a nivel mundial.

Media Entertainment NV nace en Curazao, se ha expandido y creado varias sub marcas alrededor del mundo, teniendo presencia en los cinco continentes. Lo que le da solidez y solvencia a la esta casa.

La estrategia de mimetizarse con la afición ha resultado bastante bien, ya que RojaBet pone en su lugar todos los encuentros de la Roja, y les da un tratamiento como encuentros deportivos estelares.

Aunque claro, tendrás acceso a las ligas deportivas de todo el mundo, como la Liga Mx, la Champions League, La Copa del Rey, entre otros, dándole prioridad al balompié .

Información adicional sobre RojaBet

Trajimos esta reseña para ti debido a la fuerza que viene tomando en el mercado de apuestas, con una presencia en crecimiento, fue importante utilizarla y analizarla. Por ello te dejaremos información adicional.

Cómo hemos probado RojaBet

Ingresamos a la página web oficial de RojaBet para conocer a nivel de usuario cuán accesible es su interfaz, realizamos algunos movimientos y te traemos esta guia de prueba.

RojaBet cuenta con esta interfaz hace casi cuatro años desde su nacimiento en 2020, aunque se ha actualizado e implementado muchas mejoras que se adecúan mejor al mercado nacional.

Oferta de mercado de apuestas

Al ingresar a la interfaz principal ya podrás visualizar la gama de opciones de apuestas deportivas, la especialidade de RojaBet.

Podrás participar en apuestas deportivas, que como RojaBet detalla son su esencia, accediendo a los encuentros internacionales más esperados como los de la Bundesliga, La Categoría A Colombiana y obviamente la Primera División Chilena.

Además puedes realizar tus apuestas en diferentes deportes como Tenis, en los encuentros de Challenger Lille, ITF Men e ITF Women; así como Baloncesto, Fútbol Americano y Beísbol.

Y finalmente para los aficionados a las carreras, RojaBet trae para ti apuestas en carreras de caballos y galgos, donde podrás vivir la emoción.

Interfaz de RojaBet

Con una interfaz de facil navegación RojaBet trae para sus aficionados un menú desglosable desde el que podrán acceder a todas sus funciones y espacios de juego.

Es tan fácil navegar desde un ordenador como en su versión móvil, tiene excelentes gráficos, una buena adecuación a la pantalla.

También deja a la mano tutoriales desde los que podrás realizar varias acciones con mayor facilidad, ya que sus tutoriales de registro, apuestas deportivas y retiros vienen con un instructivo.

Promociones para jugadores registrados

RojaBet trae para sus aficionados una serie de promociones, además del bono de registro RojaBet podrás acceder al apartado de Bonos y Promociones para acceder a algunos de los que te traemos aquí.

Tendrás disponible el “Premio extra Campeonato Chile”, una promoción exclusiva para tus jugadas en la primera liga chilena. El monto mínimo para acceder a ella es de 25.000CLP, solo deberás acertar el resultado de 3 partidos como mínimo para llevarte 15.000 CLP.

Para participar deberás llenar el formulario de registro en el que se consignará también tu número de usuario RojaBet.

Para las Ligas Europeas RojaBet también tiene una promoción especial, el monto mínimo para participar es de 15.000 y serán diez (10) los ganadores con bonos de hasta 350.000 CLP como premio.

Como ves RojaBet trae una promoción especial para cada jornada deportiva, si eres fan del Campeonato de Chile o de la Premier League, la Bundesliga entre otra podrás participar.

En cuanto a las promociones por temporadas deportivas, RojaBet es una casa muy competitiva en comparación otras de la Región.

Para cerrar con broche de oro RojaBet te ofrece hasta el 50% de devolución en tu segundo depósito hasta de 45.000 CLP, solo debes ingresar a la opción de Bonos y Promociones y seguir el paso a paso.

Es una peculiaridad de RojaBet la gama de ofertas y promociones que ofrece a sus usuarios, ya que hasta el momento son muy pocas las casas que ofrecen retorno para el segundo depósito.

Aplicación móvil

La interfaz de RojaBet es muy veloz y de carga rápida, tanto en ordenadores como en móviles su diseños adecúa al dispositivo. Sin embargo, para mucho usuarios es más segura y confiable la aplicación móvil.

Aquí te dejamos una breve reseña de la aplicación RojaBet para teléfonos celulares y en qué sistemas operativos puede ser operada.

Si bien aún RojaBet no tiene un application móvil, podrás acceder a ella de manera confiable y segura por medio del navegador de teléfono que prefieras.

Debido a las limitaciones de Play Store, RojaBet aún no ha lanzado al mercado la RojaBet App. Sin embargo, te dejamos una lista de excelentes razones para usarla.

Podrás acceder a la plataforma de una forma rápida y sencilla, solo debes seleccionar tu navegador preferido y listo. Tienes acceso a todos los servicios de RojaBet, desde apuestas deportivas, apuestas en vivo y mucho más. Tendrás todo en las palmas de tus manos, al igual que con la versión desktop podrás realizar todas tus jugadas desde donde estés. Es segura, la RojaBet versión móvil es una de las más seguras del mercado para el ingreso de datos confidenciales, ya que cuenta con seguridad de encriptación para todas tus transacciones. Tienes acceso a todos los bonos y promociones, para RojaBet es importante que los usuarios de la plataforma desktop y la plataforma móvil tengan acceso a todas las promociones que ha diseñado para ellos. La interfaz móvil tiene un diseño más accesible para esta versión, facilita mucho la navegación por todas las pestañas y funciones. Lo mejor de todo, no ocupará un espacio en tu móvil, al acceder desde tu navegador RojaBet no ocupará un espacio permanente en tu móvil. Tanto para teléfonos Apple como Android tienen acceso a los mismos servicios, ya que la interfaz para ambos es una sola.

Como ves es muy fácil navegar en las opciones que RojaBet tiene para ti y lo mejor es que podrás hacerlo desde la palma de tu mano.

RojaBet Clasificación Velocidad 5/5 Diseño de la app 4.5/5 Facilidad de uso 4/5 Tamaño de descarga No necesita Disponible para iOS y Android Sí

Retransmisiones en directo

Gracias a RojaBet podrás acceder a apuestas en vivo desde donde te encuentres, vive la emoción minuto a minuto de cada partido de tu liga favorita.

RojaBet actualiza sus cuotas cada sesenta segundos para aquellos a quienes le gusta vivir la emoción del momento. Si estás listo para visualizar algún partido de la liga Chilena de fútbol, de la Bundesliga, o Premier League podrás realizar tus apuestas conforme se desarrollen los partidos.

No solo las ligas de fútbol cuentan con este servicio de apuestas en vivo, también podrás hacerlo con tenis, baloncesto y demás deportes que RojaBet tiene para ti.

Sobre el servicio de Streaming, RojaBet aún no ha habilitado esta función, sin embargo es probable que lo hagan, ya que éste es uno de los puntos más importantes para los aficionados.

La casa de apuestas chilena brinda la opción de estadísticas en vivo, un punto a mejorar para incrementar la experiencia del aficionado, sin bien estas se van actualizando en conjunto aún le falta información para ser del todo buena.

Cómo acceder al servicio de retransmisión en vivo de RojaBet

Como ya lo habíamos mencionado líneas atrás, RojaBet aún no está habilitado par brindar un servicio de streaming a sus usuarios, sin embargo podrás acceder a información de los partidos en vivo desde tu cuenta.

Para realizar tus apuestas en vivo y participar de sus promociones relacionadas a eventos minuto a minuto solo deberás realizar recargas a la cuenta general.

Apuestas en vivo

Como complemento de cada partido RojaBet te ofrece la opción de apuestas en vivo, por las cuales podrás vivir una experiencia distinta, las cuotas de esta apuesta progresan y cambian conforme se desarrollan los partidos.

La manera de hacerlo es muy sencilla, solo tienes que deslizarte hasta la ventana de “En Vivo” del móvil o el ordenador y ahí podrás ver los partidos de los diferentes deportes que ofrece RojaBet.

Una vez seleccionado el deporte podrás visualizar los encuentros que se están desarrollando al momento de tu búsqueda y listo, Puedes empezar a jugar.

Opción cashout de RojaBet

¿Crees que amaneciste con una mala racha? RojaBet te ofrece la opción de Cashout, si sientes que la jugada que has realizado está futura a perderse puedes desistir de ella.

Lo importante es realizarlo antes de que el mercado se haya cerrado completamente para tener un retorno total del valor de tu apuesta.

La forma de hacerlo es muy sencilla y puedes realizarlo en apuestas simples y combinadas, aquí te dejamos un pequeño paso a paso.

Debes colocar tu apuesta en el cupón de reintegro y solicitarlo. Nunca había sido tan fácil.

Bet builder de RojaBet

Con RojaBet podrás realizar apuestas combinadas de todo tipo de partidos, si deseas apostarle a varias probabilidades y así incrementar la emoción del resultado podrás hacerlo con ésta función.

Debes seleccionar la opción que deseas agregar a tu ticket y listo. Estarás participando en una apuesta combinada Bet builder.

Request-a-bet de RojaBet

La opción de Request a bet se refiere a aquella en la que el usuario salicita a la casa de apuestas una cuota que al parecer no ha sido creada.

Puedes enviar tus sugerencias a través de todas su plataformas de contacto y seguramente serás atendido, sin embargo aún RojaBet no ha implementado esta opción en su interfaz, una mejora que seguramente aportará a los más aficionados usuarios.

Cómo registrarse con RojaBet

El registro en RojaBet es muy sencillo y rápido, lo importante es cumplir con el requisito mínimo para poder hacerlo. Pueden registrarse en la plataforma toda aquella persona que sea mayor de 18 años de edad.

Ingresa al sitio web a través de nuestro enlace. Busca el botón de registro en la parte superior derecha de tu ordenador. Si te encuentras navegando desde el móvil deberás hacerlo en la parte superior central. Una vez desplegado el menú de registro deberás completar todos los campos. No olvides leer los términos y condiciones. Acepta los términos y condiciones de RojaBet. Dale click al código Captcha. Listo estás registrado.

Recuerda que una vez realizado tu registro podrás acceder al bono de registro que RojaBet otorga a los nuevos usuarios. Para acceder deberás seguir nuestro paso a paso ubicado líneas arriba.

Atención al cliente

RojaBet cuenta con un sistema de atención al cliente escrito exclusivamente, es de las pocas casas de apuestas que aún no se ha decidido por una central telefónica.

Sin embargo, su centro de atención por medio de Whatsapp una excelente alternativa para quienes necesitan enviar evidencias y respuestas inmediatas. El horario de atención de este canal es de 24 horas todos los días se la semana.

Por lo que no deberás dudar en contactarlos en cualquier momento del día.

Por otro lado, puedes contactar al chat en vivo de asistencia, el cuál encontrarás en una ventana emergente dentro de la página de RojaBet. El horario de atención va de lunes a viernes desde las 10.00 hrs hasta las 23.00, los fines de semana el horario de inicio es el mismo hasta las 22.00 hrs.

Si aún no has podido resolver tus dudas por medio de estos dos métodos de contacto podrás enviar un correo electrónico con toda la información que necesites al email: info@RojaBet.cl donde todas tus dudas serán absueltas en un plazo no mayor a 48 horas.

Si bien un centro de atención telefónica es necesario RojaBet ha sabido mantener a sus usuarios satisfechos con estos tres métodos de contacto, eso deber ser el motivo por el cuál aún no lo implementan.

No olvides que dentro de su sección de preguntas frecuentes podrás absolver casi todas tus dudas, ya que RojaBet las ha implementado a razón de las dudas e inconvenientes cotidianos que se presentaron desde su lanzamiento.

RojaBet Opciones de servicio al cliente Correo electrónico info@RojaBet.cl Soporte vía Whatsapp Si disponible 24/7 Horas de chat en vivo Lun - Vie 10.00 hrs - 23 hrs Sab - Dom 10.00 hrs - 22.00 hrs Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre licencias

RojaBet es una de las casas de apuestas más confiables, actualmente su crecimiento le ha permitido ser auspiciador oficial de Santiago Wanderers de Valparaíso, de Santiago City FC y por supuesto del Club de Deportes Cobresal.

Con estas acciones RojaBet sin duda se ha convertido en la casa de los chilenos y viene ganando territorio en todas las fronteras mapuches.

Además cuenta con el soporte del gigante de las apuestas deportivas, Media Entertainment MV, nacida en Curacao y expandida por todo el mundo, esta marca sombrilla no solo tiene a RojaBet, sino a 1xbet, bet9 entre otras.

Métodos de pago

RojaBet tiene una amplia gama de métodos de pago para así facilitar el acceso a sus usuarios. Entreellos están las transferencias bancarias desde los bancos más usados por todos los chilenos.

Adicionalmente nos ofrece el servicio de depósito por medio de WebPay, Lider y Atropago, lo métodos de recarga más accesibles de todo el mercado nacional.

Cabe resaltar que los métodos de pago en línea como son las tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard también son uno de los puentes de pago para los usuarios de RojaBet.

Los montos van desde un mínimo de 500.00 PLC hasta más de 1.500.00 PLC.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito 500.00 15 minutos Transferencia bancaria 2000.00 90 minutos Webpay 2000.00 90 minutos

Métodos de retiro de fondos RojaBet

A diferencias de algunas casas de apuestas RojaBet nos ofrece pocas, pero seguras fuentes de retiro de fondos. Aquí te dejamos alguna de ellas y un paso a paso de cómo solicitarlo.

Retiro a una cuenta bancaria

Recuerda que para utilizar este método de retiro el titular de la cuenta de Rojavet y el titular de la cuenta deben ser el mismo, de esta manera no tendrás retrasos en el retiro de tus fondos.

Por ello deberás llenar cuidadosamente los datos de registro, ya que con el mismo RUT serán retirados los fondos a la cuenta solicitada.

El segundo método de retiro es por medio de la plataforma Skrill.

Aquí te dejamos un breve paso a paso para que puedas descargar los fondos de tu cuenta:

Ingresa con tu usuario y contraseña. Ingresa a “Retiro de fondos” Ingresa el método de pago y el banco en el que deseas realizar la transacción. Completa los datos de información bancaria. Deberás completar el proceso de verificación de la cuenta y listo!

Método de retiro Retiro Mínimo Tiempo de transacción Transferencia Bancaria 20.000 24 a 48 hrs Skrill 20.000 24 a 48 hrs

No olvides verificar el monto total de cuenta de retiro, ya que si no cuentas con el monto solicitado tu retiro será retrasado.

Adicionalmente el monto máximo solicitado de retiro por día es 1’350.000.

Resumen general de RojaBet

En términos generales RojaBet es una de las mejores alternativas para apuestas deportivas, es una de las pocas casas de apuestas brinda un bono de registro del 100% y como si fuera poco un segundo bono del 50% en el segundo depósito, uno de sus aspectos más resaltantes.

En cuestiones técnicas, es imposible no comentar que resulta un poco contraproducente que no cuente con una aplicación para teléfonos móviles. Sin embargo, debemos resaltar que la navegación en su interfaz de ordenador es muy buena, al igual que la interfaz móvil por medio de la cual se pueden realizar todas las transacciones y disfrutar de las distintas opciones que nos ofrece la RojaBet.

Finalmente, es una gran ayuda para los aficionados la opción de cashout que permite reirarse de una apuesta oportunamente, sin duda con este aspecto podemos decir que la RojaBet es la casa de los chilenos.

Preguntas frecuentes

¿Es RojaBet una casa de apuestas fiable?

RojaBet pertenece al monstruo de las apuestas conocido como Media Entertainment NV, una de las casas de apuestas más grandes de la región con sede en Curazao y con presencia en más de cincuenta países.

¿RojaBet ofrece apuestas gratis a los nuevos usuarios?

RojaBet ofrece un bono de registro para aficionados a las apuestas deportivas de retorno de hasta el 100% del primer depósito.

¿Cuánto tardan los retiros de fondos en procesarse?

El retiro de los fondos en RojaBet puede llegar a tardar hasta 48 horas, por eso es muy importante verificar el saldo disponible en la cuenta de retiro y realizar correctamente las verificaciones de seguridad. De esta manera no se retrasarán.