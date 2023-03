Esta guía contiene nuestras propias bet365 opiniones y análisis sobre la oferta de una de las principales casas de apuestas en Chile.

Hablamos de un operador mundialmente reconocido que cuenta, bajo nuestra perspectiva, con una oferta sobresaliente. Te hablamos de sus principales funciones, características y promociones disponibles.

Código bonus bet365 "365GOAL"

Antes de comenzar con nuestras bet365 opiniones, recuerda que puedes utilizar el código bonus bet365 "365GOAL" durante tu registro. (El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.)

En caso de ser necesario, simplemente deberás introducirlo en el campo vacío habilitado para ello en el formulario de registro. Como puedes ver en la siguiente imagen.

Introducción a bet365

Nacida en el Reino Unido, la casa de apuestas bet365 se ha ido convirtiendo por méritos propios en una de las principales alternativas del mercado. Esta plataforma de apuestas permite a sus clientes hacer todo tipo de apuestas deportivas y jugadas en casino.

bet365 fue fundada en el año 2000. Desde nuestro punto de vista, no cabe duda de que sus más de 20 años de experiencia marcan la diferencia. Y además, ya ofrecen sus servicios en distintos países de Europa y Latinoamérica.

Además de las apuestas deportivas y los juegos casino, bet365 dispone a sus clientes de diferentes servicios para mejorar su experiencia. En este sentido podemos mencionar su app móvil para iOS y Android, disponible en función del país en el que te encuentres. Puedes consultar su disponibilidad para estar seguro al respecto.

Más información sobre bet365

Para que conozcas un poco más a fondo nuestras bet365 opiniones, te contaremos cómo hemos analizado esta casa. Nuestras recomendaciones están basadas en una experiencia web propia de sus servicios. Y precisamente por ello es una de nuestras primeras alternativas de juego seguras.

Si quieres saber de primera mano los motivos por los que nuestras bet365 opiniones son positivas, te animamos a continuar leyendo esta reseña. Pues a continuación pondremos el foco sobre los principales aspectos de su web, así como de sus mercados de apuestas, promociones y más.

Cómo hemos probado bet365

Lo que estás leyendo en estos momentos son nuestras bet365 opiniones, que a su vez forman parte de la última reseña realizada sobre el operador. Desde un punto de vista subjetivo, hemos notado que se trata de un sitio web completamente optimizado y una interfaz realmente sencilla.

Además, esto es algo que ocurre tanto en la versión de PC como en el sitio adaptado para dispositivos móviles. De hecho, hemos podido comprobar el funcionamiento de la aplicación nativa en ambos sistemas operativos. Pudiendo acceder a todos y cada uno de los apartados disponibles sin problemas.

Al mismo tiempo, nos encargamos de comparar nuestra propia experiencia con las opiniones de otros usuarios. Para ello, es posible analizar las opiniones vertidas en las tiendas online como App Store o Play Store. Pero también en páginas de terceros, donde el operador cuenta con valoraciones bastante positivas.

Por lo demás, no podemos dejar de lado el hecho de que esta casa está bien valorada en prácticamente todas las comparativas. Algo lógico, puesto que cuenta con cuotas competitivas, ayudas para el juego, promociones y un amplio catálogo deportivo. Y en este último punto, precisamente, nos centramos en este momento.

Oferta de mercados de apuestas

En esta guía sobre nuestras bet365 opiniones no podría faltar un análisis detallado sobre su oferta en mercados de apuestas. Y en este sentido, el fútbol ocupa un lugar destacado. Por supuesto, cada uno de los partidos disputados en la Primera División de Chile están completamente cubiertos si quieres hacer tus predicciones.

Los amantes del fútbol también encontrarán competiciones como la Champions League, la Copa América o la Copa Libertadores. Pero a su vez, las principales ligas como la Premier League, LaLiga de España, la Serie A italiana o la Bundesliga están incluidas. Y esos son solo algunos ejemplos.

Los mercados de fútbol te permitirán apostar por el ganador, los goles, córners, tarjetas etc. Pero también por los marcadores parciales o totales y los campeones de grupo o de la competición. Y además de ello, se incluyen muchas otras disciplinas deportivas populares.

Las apuestas en vivo estarán disponibles siempre y cuando se celebren los eventos más destacados de diferentes deportes. Pero la principal característica de esta sección es la posibilidad de seguir las transmisiones mediante streaming. El streaming dependerá de tu localización, así como de tener saldo en la cuenta o haber apostado en las 24h previas.

Podemos hacer mención a los mercados de NBA, pero también en tenis, rugby, caballos, crícket, hockey, etc. Al mismo tiempo, tienes a tu disposición otros mercados no relacionados con el deporte. Se trata de espectáculos de TV, o bien pronósticos relacionados con la política del país.

Y según nuestras bet365 opiniones, ¿en qué podría mejorar su oferta respecto a otros competidores directos? Lo cierto es que esta casa no tiene puntos débiles significativos en cuanto a los mercados deportivos. Pero si tuviésemos que señalar alguno, podría ser las cuotas en mercados más exóticos.

Promociones para jugadores registrados

Algo que también merece la pena destacar bajo nuestras bet365 opiniones son las promociones del operador. Esta casa está continuamente ofreciendo promociones para los usuarios ya registrados. Además, se pueden aplicar sobre diferentes deportes como el fútbol, el tenis o en multideporte.

En este momento vamos a ver en qué consisten las ofertas que actualmente están disponibles. Ofertas como el aumento de apuesta o el pago anticipado son algunas de ellas. Puedes consultar los T&Cs completos en su web oficial.

Aumento de apuesta

La promoción llamada aumento de apuesta vendrá indicada con una flecha verde en los eventos deportivos seleccionados por el operador. Solo tendrás que seleccionar la cuota para añadirla al cupón. Eso sí, ten en cuenta que las apuestas combinadas con aumentos no se pueden combinar con otras selecciones.

Puede darse la situación de un aumento de apuesta para un pronóstico combinado en un deporte elegible. En este caso, los bonos de las combinadas en fútbol, de combinadas en tenis y de combinadas multideporte no se aplicarán. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican restricciones de apuesta y condiciones.

Oferta de pago anticipado - 2 goles de ventaja

Pero si lo tuyo es el fútbol, con el pago anticipado podrás recibir las posibles ganancias con premura si tu equipo logra una ventaja de dos goles. Para apuestas combinadas, tu selección se marcará como ganadora. No importará si el rival consigue empatar o finalmente ganar el juego. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican restricciones de apuesta y condiciones.

Fútbol - Garantía por sustitución

Seguimos con el fútbol para poner el foco también sobre las garantías por sustitución. En este caso, cuando un jugador sea sustituido antes del tiempo de descanso, te devolverán el importe de tu apuesta. La devolución será en forma de bonos de apuesta para mercados seleccionados. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican restricciones de apuesta y condiciones.

Oferta de pago anticipado - Béisbol

El pago anticipado también es una oferta disponible para los partidos de béisbol. En este caso, tu apuesta simple se pagará si el equipo por el que apuestas logra conseguir un total de cinco carreras de ventaja. En el caso de las apuestas combinadas, tu apuesta se determinará como ganada. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican restricciones de apuesta y condiciones.

Tenis - Garantía por abandono

Para los amantes del tenis, el abandono puede ser una muy mala noticia. Esto es algo que puede ocurrir mientras se desarrolla un partido, ya sea por lesión o por otras causas. Pero bet365 pagará tu selección como ganadora en caso de que el jugador se retire por lesión.

Si quieres aprovechar esta oferta, tu pronóstico deberá ser colocado en el mercado 'Ganará el partido' en encuentros individuales. Es válida para torneos de ATP, WTA y también en los Grand Slam. También se aceptará si la selección forma parte de una apuesta combinada. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican las condiciones y restricciones de apuesta. Ganancias en créditos de apuesta.

Combinadas multideporte

Finalmente terminamos con las combinadas en multideporte. Esta oferta consiste en una bonificación que puede llegar a ser del 70%. Puedes aplicarla sobre cualquier combate de artes marciales mixtas, pero también en fútbol americano, hockey sobre hielo, baloncesto, balonmano o béisbol.

Para ello debes colocar una apuesta combinada anticipada con 2 o más selecciones y mercados aceptados por la casa. En caso de que resulte acertada, podrás obtener un bono de entre el 5% y el 70%. No contarán las apuestas realizadas a través de créditos de apuesta. Solo disponible para clientes nuevos y elegibles. Se aplican restricciones de apuesta y condiciones.

Aplicación móvil

bet365 Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 136.5 MB Disponible para iOS y Android Sí

bet365 se puede descargar en iOS y Android desde el propio sitio web del operador. La accesibilidad es total, ya que bastará con ingresar en la web desde tu propio celular. Después, dirígete al apartado móvil y desde ahí podrás seleccionar la que se adapte a tu sistema operativo.

Como verás, su diseño hace que la interfaz se adapte a la pantalla de tu celular de forma instantánea. Pero lo mejor es que ofrece un servicio todavía más desarrollado que la versión app web. De modo que tendrás todos los menús a tu alcance con un solo toque de dedo desde cualquier posición.

Por supuesto, bet365 app es compatible con las bonificaciones de bienvenida y promociones secundarias del operador. Y por eso, no es de extrañar que su nota en la App Store sea de 4,6 sobre 5.

Algo que podemos destacar de bet365 respecto a las aplicaciones de otras casas es su disponibilidad. Y es que bet365 dispone de una aplicación propia para las secciones de deportes, casino y más. De modo que cada una de ellas está completamente optimizada para el servicio que tú prefieres.

Recuerda que la disponibilidad de la aplicación dependerá de la región en la que te encuentres. Por eso, siempre es recomendable que consultes si está habilitada en tu lugar de residencia.

Retransmisiones en directo

Como ya comentamos anteriormente en los mercados deportivos de bet365 opiniones, las retransmisiones en directo son una realidad. Esto significa que, siempre que esté disponible, puedes seguir los eventos live. Pero, ¿qué debes conocer sobre este servicio ofrecido por el operador?

Lo primero que puedes saber es que el servicio de streaming no está disponible en todos y cada uno de los eventos deportivos. Solo lo estará en aquellos que la casa de apuestas indica en la propia sección. Además, es necesario cumplir con algunas condiciones indicadas en los términos de uso.

Principalmente, estar registrado es completamente necesario para poder seguir los eventos en vivo.

Pero más allá de eso, pueden requerir que cuentes con saldo real en tu cuenta de usuario.

Así como haber realizado una apuesta válida en las 24h previas al evento que deseas visualizar.

Por otro lado, el servicio de streaming puede no estar disponible en función del país o la ubicación en la que te encuentres.

Asimismo, aunque la calidad de las retransmisiones es notable, puede verse afectada en función de tu conexión a internet.

Por eso, es aconsejable estar conectado a una red Wi-Fi estable o bien disponer de una conexión de datos lo suficientemente rápida.

Respecto a los deportes disponibles para ver en streaming, para este artículo de bet365 opiniones hemos comprobado algunos de los principales. Tanto el fútbol como el baloncesto o el tenis están disponibles en ocasiones. Así como las carreras de caballos, galgos, tenis de mesa y otros deportes.

Cómo acceder al servicio de retransmisión en vivo de bet365

Para acceder a bet365 en vivo es completamente obligatorio registrarse en el operador. Solo de este modo podrás tener acceso a los eventos que ofrezcan retransmisión vía streaming. Después, tan solo debes asegurarte de agregar saldo a tu cuenta para poder colocar tu apuesta si lo deseas.

Si tuviéramos que destacar las prestaciones de bet365 en vivo respecto al apartado en vivo de la competencia, serían varios aspectos a nombrar. Por ejemplo, la calidad de las retransmisiones es de las más elevadas que hemos podido ver. Con un apartado de menús cuidado y una interfaz muy intuitiva.

Asimismo, cabe destacar que la sección de bet365 en vivo tiene uno de los paneles más completos para apostar. La posibilidad de tener a un simple clic todos los resultados, estadísticas, clasificaciones, ataques, posesión o tiempos supone un extra notable.

Seleccionando el deporte que prefieras, podrás ver también los eventos que se celebran en diferentes países.

Apuestas en vivo

La sección de apuestas en vivo te mostrará todos aquellos eventos sobre los que puedes apostar en tiempo real. Para crear este artículo sobre bet365 opiniones, pudimos ver que se trata de una sección ágil y dinámica. Todos los marcadores, resultados y mercados se actualizan en tiempo real.

Los deportes disponibles irán cambiando en función de los eventos que se celebren durante el día. Pero normalmente, tanto el fútbol como el baloncesto, el tenis, béisbol y los deportes más populares están disponibles. Y lo mismo si quieres hacer tu pronóstico en tiempo real sobre una carrera del Mundial de F1 o de MotoGP.

bet365 también incluye funciones extra interesantes para los amantes de las carreras de caballos y galgos. Puedes seguir las mejores carreras de EEUU, Australia, Reino Unido, Francia o México en tiempo real. Pero también el fútbol americano con la NFL o la NCAAF y más.

Al mismo tiempo, con bet365 en vivo puedes tocar los iconos para ver la información del juego de forma instantánea. Así podrás personalizar tu vista sobre el evento. Las estadísticas incluyen datos sobre los jugadores, cronología, alineaciones o la clasificación, entre otros.

Los partidos que presenten un icono de 'play' en el lado derecho serán los que se puedan visualizar en vivo. Como ya sabes, este servicio puede requerir el cumplimiento de algunas condiciones determinadas. Para más información puedes consultar directamente su web.

Opción cash out de bet365

Si alguna vez te has arrepentido de una apuesta una vez colocada, o has pensado en asegurar una parte de tus posibles ganancias, el 'Cash out' es tu opción. Esta herramienta permite a los usuarios cancelar una apuesta ya colocada antes de que termine el evento sobre el que se ha apostado.

En este caso, si tu apuesta estaba siendo ganadora hasta el momento, podrás asegurar una parte de tus posibles ganancias. Sin embargo, no te asegurarás la posible ganancia total. En el caso contrario, si tu apuesta no estaba siendo ganadora hasta el momento, podrás reducir las pérdidas considerablemente.

Como todos los servicios de la casa de apuestas, está sujeto a unas condiciones. Para utilizar esta función, debe estar disponible en el mercado seleccionado, así como mostrar una cifra de retiro para tu apuesta. Está habilitada en diferentes deportes como fútbol, tenis, carreras de caballos, críquet y baloncesto. Se puede utilizar tanto en apuestas pre-partido como en vivo.

Por otro lado, la cantidad ofrecida dependerá del rendimiento de tus selecciones. Puede ser superior o inferior a tu apuesta original. En comparación con otras casas vistas en este artículo, la cantidad suele ser similar, aunque superior en algunas ocasiones.

Este servicio solo se puede utilizar en mercados seleccionados por el operador, igual que ocurre en otras casas de apuestas. La función no estará disponible cuando un mercado esté suspendido, como ocurre con otros operadores.

Bet builder de bet365

Esta opción de bet365 es el nombre que también recibe la herramienta para crear apuestas en la casa, o 'Bet Builder'. Se trata de una opción que podrás utilizar como usuario para crear tu propio pronóstico personalizado en función de tus gustos.

Esta herramienta también te dará la posibilidad de combinar diferentes pronósticos en un solo cupón. De modo que puedes mezclar las cuotas de diferentes selecciones. Pero, ¿cómo puedes crear tu propia apuesta?

Básicamente, debes seleccionar la disciplina deportiva en la que esté disponible y hacer clic sobre crear apuesta. Después añade las selecciones que quieras o hasta el límite máximo que permita. La cuota generada será añadida de forma automática, por lo que ya solo debes añadir el importe.

Lo cierto es que esta herramienta no está disponible en todos los operadores. Por eso nos parecía interesante añadir esta característica a la guía sobre nuestras bet365 opiniones. Perfectamente puede ser un motivo más para crear una cuenta en esta casa para hacer tus pronósticos deportivos.

Request-a-bet de bet365

El Request a bet de bet365 es la herramienta que permite crear apuestas en diferentes mercados, deportes y tipos de pronósticos. Además, bet365 fue una de las primeras casas que introdujo esta función para sus clientes. Algo que después adoptaron otros competidores también a sus servicios.

Las cuotas en este caso serán creadas única y específicamente para tu propia apuesta creada. De esta manera, puedes indicar el equipo que ganará un partido, el jugador que marcará un gol y los saques de esquina que habrá en tres juegos diferentes.

La innovación que supuso esta función de la mano de bet365 fue un gran paso en el mundo de las apuestas en línea. Por eso, el 'Request a bet' debía estar incluido entre nuestras bet365 opiniones. Una característica que comenzó siendo única para una de las marcas líderes del mercado.

Cómo registrarse con bet365

Si crees que el bet365 registro de cuenta es algo complicado, ya te adelantamos que es precisamente todo lo contrario. De hecho, darse de alta como nuevo usuario es un proceso que no toma ni apenas cinco minutos.

Es necesario acudir a su página web oficial y completar el formulario. ¿No sabes cómo hacerlo? Entonces presta atención.

Lo que haremos a continuación será describirte el proceso de registro en el operador a través de una serie de pasos. Será el mismo procedimiento que hemos tomado para crear esta guía de bet365 opiniones. Y como verás, no presenta ninguna complicación:

En primer lugar, como siempre, debes ir a la página oficial del operador para crear tu cuenta de usuario.

Una vez que te encuentres en ella, busca el botón de registro que puedes encontrar en distintos puntos de la página.

Cuando pulses sobre él, verás un formulario de registro. En él debes introducir tu nombre y apellidos, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, etc.

Verás un campo vacío en el que puedes insertar el código de bono bet365 "365GOAL". (El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.)

Antes de finalizar, asegúrate de aceptar los términos y condiciones. Si todo es correcto, pulsa sobre el botón de registro y habrás creado tu cuenta con éxito.

Atención al cliente

bet365 Opciones de servicio al cliente Correo electrónico Consultar en su sitio web Número de teléfono Consultar en su sitio web Horas de chat en vivo Sí - Normalmente disponible 24/7 Sección de preguntas frecuentes Sí

Otro punto que queríamos hacerte llegar en esta reseña sobre bet365 opiniones son las vías de contacto. Debido a la gran cantidad de usuarios que esta casa posee, también ofrece múltiples vías de comunicación. Además, siempre tendrás a tu alcance los apartados de preguntas frecuentes y ayuda.

Una de las formas de contacto más utilizadas es el chat en vivo, al que puedes acceder de manera instantánea. Eso sí, a veces es necesario esperar a que terminen las preguntas de otros usuarios, por lo que pasarás a estar en cola.

También puedes enviar un mensaje de correo electrónico desde tu cuenta personal. Esta vía no es tan rápida como el chat, pero la respuesta no suele demorarse más de un día.

Información sobre la licencia

Muchos usuarios pueden tener dudas a la hora de ingresar su dinero en una página de apuestas. Lo cierto es que sabemos que la seguridad en la red es un tema prioritario para los jugadores. Y en ese sentido, podemos asegurar que nuestras bet365 opiniones son totalmente claras al respecto.

La casa de apuestas bet365 es una plataforma totalmente segura para jugar. Todos los métodos de pago ofrecidos cuentan con los mejores sistemas de seguridad y encriptación disponibles. Además, se provee de las pasarelas de pago más utilizadas a nivel global para realizar transacciones por internet.

Por otro lado, ningún jugador menor de 18 años podrá completar su registro para jugar en línea. Pero si lo que más te interesa es el tema de las licencias, también puedes estar seguro. Hillside (Gibraltar Sports) LP posee una licencia otorgada por el Gobierno de Gibraltar. Además, está regulada por el Comisionado de Apuestas.

Por ejemplo, puedes consultar las opiniones a través de las tiendas oficiales de Apple y Android. Pero también es posible leer una amplia cantidad de reseñas con una simple búsqueda en internet. Al mismo tiempo, sus más de 20 años de experiencia y presencia en diferentes países del mundo no dejan lugar a dudas.

Métodos de pago

Los métodos de pago de esta casa incluyen todo tipo de alternativas para depositar y retirar. Puedes hacerlo mediante tarjetas de crédito o débito, o también a través de otras vías. Cada método de pago está sujeto a unos términos y condiciones que se deben respetar.

Por lo general, todos y cada uno de los métodos de pago están libres de comisión y permiten ingresar de forma instantánea. Además, el depósito mínimo es común para todos ellos. En el caso de los depósitos, estos incluyen también un límite máximo.

En cuanto a los retiros, la cantidad mínima de la que debes disponer en tu cuenta para ser liberada también depende del método. El tiempo de procesamiento puede ir desde un día hasta un máximo de cinco días laborables.

El máximo que puedes retirar está establecido en su web. En cualquier caso, en las siguientes tablas te ofrecemos la información de un modo resumido.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito Consultar en su web Instantáneo Monederos electrónicos Consultar en su web Instantáneo Pago móvil Consultar en su web Instantáneo

Método de retiro Retiro Mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito Consultar en su web Consultar en su web Monederos electrónicos Consultar en su web Consultar en su web Pago móvil Consultar en su web Consultar en su web

Resumen

En resumen, podemos decir que nuestras bet365 opiniones sobre esta casa de apuestas fundada en el 2000 son notables. Su popularidad no es tal sin motivos que la respalden, como ha quedado demostrado en este análisis.

Promociones, mercados deportivos y juegos de casino para todos los gustos o métodos de pago seguros garantizan una buena experiencia de usuario.

Como experiencia personal, comprobar lo sencillo que es crear una cuenta de usuario simplemente toma unos pocos minutos con bet365 registro. Al mismo tiempo, la libertad que supone poder apostar desde tu celular en cualquier lado con bet365 app es un plus a tener en cuenta.

Preguntas frecuentes

Si no has tenido suficiente hasta ahora con esta guía de bet365 opiniones, es momento de acceder al contenido extra. Más bien se trata de información adicional que te traemos en forma de preguntas frecuentes. Un modo rápido de saber más sobre esta marca reconocida en diferentes países del mundo.

¿Es bet365 fiable?

Sí, bet365 fue fundada en el año 2000. El acceso a su sitio web está restringido para mayores de 18 años y además cuenta con las licencias necesarias para ejercer su actividad de un modo completamente legal.

¿Se ofrecen apuestas gratis a los nuevos clientes?

Los nuevos usuarios que se den de alta en la página de apuestas de bet365 pueden reclamar diferentes promociones. Entre ellas se incluye a veces la posibilidad de recibir apuestas gratis. Consulta los términos y condiciones asociados a los bonos para utilizarlos correctamente.

¿Cuál es el código bono bet365?

El código de bono bet365 es "365GOAL" y puede utilizarse durante el formulario registro de una nueva cuenta en el operador. Por lo general, el código registro bet365 está conformado por letras o números de forma conjunta.

Este código funciona a modo de referencia, pero no es obligatorio utilizarlo para crear una cuenta de usuario. (El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.)

¿Cuánto tardan los retiros en bet365?

El tiempo de procesamiento de los retiros en bet365 dependerá del método de pago que escojas para ello. De este modo, los tiempos pueden ir desde las 24h hasta los entre 1-5 días.