Apuestas Premier League | Tipos y cómo apostar en Septiembre 2023

La Premier League cuenta con 6 equipos top. Entonces, ¿cómo hacer apuestas Premier League? En este contenido, te hablamos de cómo apostar.

Betano Obtén $5.000 gratis con tu primer depósito de $5.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haz tu primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirás un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones."



bet365 Consigue hasta $30 en créditos de apuesta Válido para nuevos usuários Visita bet365 "Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones."



Rojabet Hasta $200,000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $200,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días."



Estelarbet Bono 200% Deporte Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado."



LeoVegas Apuesta gratis igualada al 100% hasta $10.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Pide tu apuesta gratis igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad."



KTO Recibe tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO."



1xbet 100% hasta 150000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro."



¿Cómo ganar apostando a la liga inglesa? Aunque no hay ningún truco milagroso, sí existen una serie de pautas que puedes aplicar para que tus posibilidades de éxito sean mayores.

A continuación, repasamos todo lo referente a cómo apostar en la Premier League para que puedas rentabilizar al máximo sus partidos.

Cómo apostar en la Premier League

La liga inglesa actual es una competición de reciente creación, aunque lleva disputándose un campeonato doméstico desde el siglo XIX (comenzó su andadura en 1888). Sin embargo, marcada por constantes reivindicaciones y problemas internos, terminó por disolverse dando lugar a la Premier League actual. Esta se disputa desde 1992. A día de hoy la constituyen 20 equipos. Los tres últimos descienden a la First Division.

La Premier League es una de las ligas más vistas del mundo, sino la que más. Esto significa que apostar en la Premier League presenta una dificultad añadida: las cuotas están muy bien ajustadas. Sin embargo, debido a todo el dinero que mueve, hay más equipos “grandes” que en otros países, lo que impide que haya un dominador absoluto, dándose frecuentes sorpresas. Los aspectos clave para apostar en la Premier League son…

Cada temporada, 20 equipos luchan por el título , descendiendo a la 2º categoría del fútbol inglés los tres últimos.

, descendiendo a la 2º categoría del fútbol inglés los tres últimos. Los 4 primeros se clasifican para la Champions League . El 5º lo hará para la UEFA Europa League.

. El 5º lo hará para la UEFA Europa League. Los ganadores de la FA Cup y la Carabao Cup se clasifican para la Europa League y la Conference League respectivamente . En caso de que los vencedores de dichas competiciones estén entre los 5 primeros clasificados, cederán este derecho al 6º y 7º de la tabla.

. En caso de que los vencedores de dichas competiciones estén entre los 5 primeros clasificados, cederán este derecho al 6º y 7º de la tabla. Generalmente, la temporada empieza en agosto y se prolonga hasta mayo o junio. Son 38 partidos (ida y vuelta, local/visitante en un todos contra todos) .

. Las victorias otorgan 3 puntos; los empates, 1; las derrotas, 0. En caso de empate a puntos, el que mejor diferencia de goles presente, quedará por encima. Si incluso con esta variable permanece el empate, se tendrán en cuenta el total de goles anotados, los goles a favor y el enfrentamiento entre ambos clubes empatados. Como último recurso, se jugará un partido de desempate en campo neutral.

La Premier League ha estado dominada por el Manchester United, habiendo ganado hasta 13 veces el campeonato. Sin embargo, para apostar en la Premier League actualmente has de tener en cuenta que los Diablos Rojos están de capa caída (no salen campeones desde el curso 2012/2013). En esta década, el gran dominador es el Manchester City, con un equipo superior al resto de los competidores, aunque no infalible.

Tipos de pronósticos más comunes en las apuestas Premier League

A la hora de hacer apuestas Premier League hay que tener en cuenta los mercados más habituales. La ventaja es que se trata de una liga tan popular que no solo hay cientos de mercados entre los que escoger, sino que, además, en cualquier casa la liquidez es máxima. Por tanto, las apuestas Premier League te permiten invertir cantidades más elevadas que en otros deportes. Eso sí, ¡juega siempre con responsabilidad!

Apuestas a ganador o apuestas Premier League 1x2

Es uno de los mercados apuestas Premier League más típicos. Rápido y directo, pero también rentable, aunque tal vez más complejo a la hora de rentabilizar que otros mercados populares pero secundarios para el gran público. Aquí no hay misterio, se trata de elegir cuotas a victoria local, empate o victoria visitante. Hay diversas variantes de este mercado. Una de ellas es la de doble oportunidad (1X, X2 o 12). Las cuotas de este son menores.

También puedes colocar apuestas Premier League a DESCANSO/FINAL. En este caso, se trata de hacer pronósticos Premier League en los que debes acertar el 1X2 tanto al descanso como al final del partido. Asimismo, puedes hacer apuestas Premier League a ganador a una sola parte. Como ves, la cantidad de variables al mercado de ganador en apuestas Premier League es amplia, solo necesitas buscar qué opción te gusta más.

Empate apuesta no válida

Se trata de un mercado a ganador muy utilizado cuando se quiere aprender cómo apostar a la Premier League o a otras competiciones futbolísticas. Generalmente, todas las casas de apuestas online de calidad lo ofrecen. Básicamente, se trata de una cuota a ganador inferior, pero que, en caso de empate, se anula, devolviéndote lo jugado. Digamos que se trata de apuestas Premier League con seguro para aquellos jugadores más prudentes.

Apuestas Premier League con hándicap

Las apuestas con hándicap son habituales en la mayoría de eventos deportivos. Básicamente, y para no complicarlo demasiado, se trata de apuestas Premier League a ganador en las que se restan o suman goles de forma ficticia al resultado final. De esta forma, puedes aumentar la cuota de no favorito o reducir la de no favorito de modo que siga teniendo valor, pero ofrezca un mayor margen de seguridad. Veamos un ejemplo:

Tomemos como punto de partida un partido Arsenal vs Fulham en el que la victoria del Arsenal se paga 1.50 a 1.

Seleccionamos el hándicap -1 para el Arsenal a cuota 2.20. Esto significa que para ganar la apuesta, el Arsenal deberá ganar por 2 o más goles de diferencia.

En caso de que gane 1-0, la apuesta será nula. Se perderá si empatan.

Se pueden elegir apuestas con hándicap con decimales (1.5). En este caso, la cuota será mayor, pero no habrá posibilidad de que la apuesta se determine nula.

Las apuestas con hándicap asiático añaden decimales adicionales (0.25, 1.75, 1.25, etcétera…). En estos casos, se reparte lo invertido a varias apuestas con hándicap, pudiendo anularse una parte en caso de quedarse corto en el pronóstico.

Mercados de apuestas OVER/UNDER

Este mercado se centra generalmente en los goles, pero lo cierto es que las apuestas Premier League OVER/UNDER pueden ser de pronósticos fútbol inglés a otras variables: saques de esquina, tarjetas amarillas, tiros a puerta de un determinado equipo, saques de banda… La cantidad de opciones dependerá de la casa de apuestas en la que juguemos. Consisten en pronosticar si habrá más o menos de una determinada estadística.

Apuestas a goleadores

Esta es una de las apuestas Premier League con cuotas más altas. Es un mercado complicado de rentabilizar, pero si sabes detectar rachas y tendencias, puedes sacarle mucho jugo. En esencia, se trata de pronósticos Premier League en los que debes acertar quién anotará en el partido. Puede ser en cualquier momento, al primer gol, a quién marcará último, a si un jugador anotará 2, 3 o más goles… Son muchas las opciones disponibles.

Apuestas a largo plazo

Esta es una de las apuestas Premier League más divertidas para seguir de cerca toda la competición, aunque no apoyemos a un equipo en particular. Se trata de pronósticos Premier League a futuro. El clásico es el de apuestas ganador final de la Premier League. Para este mercado y para otras apuestas futuras, se recomienda esperar unas jornadas a que la competición avance. Asimismo, existen otras apuestas a largo plazo:

Máximo goleador.

Descenderá.

Mantendrá la categoría.

Terminará entre los 2,4,6 primeros.

Ganará el Guante de Oro.

Terminará último.

Mayor número de asistencias.

Jugador del año para la PFA.

¡Y mucho más!

¿Qué operadores permiten apostar en la Premier League?

Volvamos la vista ahora a los principales operadores que permiten apostar en esta liga y sus mejores ofertas de bienvenida para los usuarios chilenos.

CASA DE APUESTAS BONO DE BIENVENIDA 1xbet 100% del primer ingreso hasta $150.000 CLP Depósito mínimo: $740 CLP bet365 $30 USD en créditos de apuesta Sin depósito mínimo Betano 100% de tu recarga inicial hasta $200.000 CLP Depósito mínimo: $5.000 CLP Novibet 100% hasta $200.000 CLP por la primera recarga Depósito mínimo: $5.000 CLP LeoVegas Apuesta gratis de $10.000 CLP tras tu depósito inicial Estelarbet Duplica tu primera recarga hasta $100.000 CLP Depósito mínimo $5.000 CLP Rojabet 100% de primer ingreso hasta $100.000 CLP Depósito mínimo: $5.000 CLP KTO Apuesta sin riesgo hasta $25.000 CLP betsson Apuesta gratis de $10.000 CLP tras tu depósito inicial

Calculadora de cuotas para las apuestas Premier League

Las cuotas de las mejores casas de apuestas Premier League se ofrecen en los tres formatos conocidos: americano, decimal y fraccionario. El más sencillo de entender es el decimal, ya que te permite calcular rápidamente los beneficios brutos. Simplemente, tomas la cuota y la multiplicas por lo apostado. Para los beneficios netos, al resultado final debes restarle lo jugado. No olvides que algunas casas ofrecen supermomios, como betsson y Betano, ¡aprovecha!

Si estás más cómodo con otro formato, puedes usar una calculadora de cuotas o simplemente cambiar la configuración del operador que uses. Lo que sí es interesante es lo de calcular la probabilidad de la cuota, ya que ayuda a detectar value bets. Para ello, divide 1 entre la cuota y multiplica el resultado por 100. Ese es el % de posibilidades que la bookie da a la selección. Si tu estudio indica un % superior, ¡juégatela a esa cuota!

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Premier League temporada 2023/2024?

El absoluto favorito en las apuestas fútbol inglés a ganador de la Premier League es el Manchester City. En el momento de redactar este contenido, que el equipo dirigido por Guardiola se proclame campeón del país se paga en torno a 1.40. Poco valor en la cuota, pero demuestra la superioridad de los Citizens. En segundo lugar, está el Arsenal con una cuota en torno a 8 a 1. El podio lo cierra el Liverpool: 9 a 1.

Ten en cuenta que las cuotas van cambiando a medida que avanza la temporada. Si el City entra en una mala racha y algún equipo top se encarama a lo más alto, la cuota de ganador Premier League Manchester City subiría, y presentaría valor. También puedes esperar a las últimas jornadas y, en caso de que la liga siga disputada, analizar las cuotas a ganador Premier League en busca de una que ofrezca valor.

¿Cuándo es la final de la Premier League 2023/2024?

La temporada 2023/2024 de la Premier League inglesa se disputa desde el 11 de agosto de 2023 hasta el 19 de mayo de 2024. Esta fecha de finalización tiene en cuenta la disputa de la Eurocopa 2024, que empezará el viernes 14 de junio de 2024.

FAQ

¿Cuáles son las mejores casas para apostar en la Premier League?

Cualquiera de los operadores que te hemos propuesto en esta guía son perfectamente seguros y confiables para apostar. Cada uno presenta su oferta de bienvenida y sus peculiaridades, así que elige el tuyo según tus preferencias. Por ejemplo, si lo que más te interesa en acceder a momios altos, Betano y betsson destacan por sus supercuotas. Pero, si te inclinas más por un bono de bienvenida generoso para empezar con buen pie, puede que prefieras Novibet o 1xbet.

¿Puedo hacer apuestas Premier League en dispositivos móviles?

Sí. Las mejores plataformas de apuestas deportivas disponen de aplicaciones móviles o una versión móvil. Con ellas, puedes hacer apuestas Premier League desde tu celular o tableta.

¿Se pueden hacer apuestas Premier League en vivo?

Claro. Además, las mejores casas de apuestas incluyen apartados estadísticos en tiempo real que ayudan mucho con las apuestas liga inglesa. Eso sí, rara vez retransmiten partidos.

¿Por quién debería apostar si quiero acertar el ganador de la Premier League?

Este año el favorito claro es el Manchester City. Sin embargo, cualquier cosa puede suceder. Equipos como el Arsenal, que ya estuvieron cerca de ganar el título el año pasado, se han reforzado muy bien en el mercado de fichajes.