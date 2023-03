Betano opiniones: Guía completa para apuestas deportivas en marzo 2023

Te ofrecemos una completa reseña sobre las apuestas deportivas con Betano.

Hemos cubierto todas las características que convierten en uno de los sitios de apuestas online más grande de Chile. Lee nuestras Betano opiniones.

Código promocional Betano "BETGOAL"

Los nuevos usuarios que se registren en Betano pueden obtener un bono de bienvenida en deporte. La introducción del código promocional Betano "BETGOAL" es totalmente opcional y no supondrá ningún tipo de ventaja.

Los nuevos usuarios podrán escoger bono en el momento de realizar su primer depósito. Una vez reclamado uno, ya no se podrá deshacer la acción para solicitar el contrario.

En cuanto a deportes, el bono duplica tu primer depósito hasta un máximo de $200.000 CLP. El mínimo requerido de ese ingreso inicial es de 5.000CLP. Puedes usar cualquier método de pago salvo Skrill o Neteller.

Los términos y condiciones de esta promoción son los siguientes:

- Depósito mínimo de 5.000CLP

- Apuesta un total de 5 veces la suma del ingreso + el bono

- Se consideran válidas las cuotas de 1.65 o superior

- El plazo máximo para cumplir con los requisitos del bono es de 90 días.

Introducción a Betano

El operador Betano se fundó en 2012 en Grecia y fue creado por la compañía Kaizen Gaming. Durante estos más de 10 años se ha dedicado a expandirse a lo largo de Europa y posteriormente a Latam.

La primera casa de apuestas de Betano fue en Rumanía en 2017. Después llegarían Alemania y Portugal hasta dar el salto al otro lado del Atlántico en 2020. Su llegada a Chile se produjo en el año 2021.

Con la intención de avanzar en la igualdad de géneros se ha convertido en patrocinador tanto de equipos masculinos como femeninos. Prueba de ello es, por ejemplo, la U.

Actualmente, su red de usuarios está formada por más de 300.000 integrantes. No ha dejado de crecer y de mejorar el posicionamiento. De hecho, en 2022, consiguió el premio a Mejor Operador del Año en los EGR Operator Awards 2022.

Más información sobre Betano

Para poder ofrecer una reseña de calidad, hemos probado de primera mano este operador. En los próximos apartados entraremos más a fondo sobre esto y explicaremos nuestra impresión sobre los mercados disponibles.

Cómo hemos probado Betano

Para poder ofrecer una reseña honesta y 100% verídica, hemos seguido todos los procesos de un nuevo usuario. Lo primero ha sido crear la cuenta y hacer un primer ingreso para reclamar el bono de bienvenida.

Una vez dentro, hemos comprobado su sistema de apuestas, la oferta de deportes y todas las promociones. También hemos colocado apuestas en diferentes mercados y comprado sus apuestas prepartido y en vivo.

Otro aspecto en el que hemos indagado y del que te hablaremos más adelante es la atención al cliente. Era importante conocer sus tiempos de respuesta y la eficacia a la hora de dar una solución.

Oferta de mercado de apuestas

Betano cuenta con un amplio catálogo de unas 30 disciplinas diferentes. De todas ellas, la que más llama la atención es la de fútbol con un mayor número de eventos disponibles.

Entre las competiciones principales encontrarás el fútbol chileno, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions… Por supuesto, será posible también seguir las principales ligas europeas como Premier, Liga, etc.

La oferta de fútbol es solamente la punta del iceberg. Otras disciplinas muy seguidas son el tenis, el baloncesto, deportes de motor, boxeo o tenis de mesa. NBA, Euroliga, Challenge, Open, Grandes Premios… todo a tu alcance.

Si ya nos vamos a otros deportes menos populares encontramos dardos, Snooker, ajedrez o Surfing. Si no eres de los deportes de masas, seguramente también encuentres tu disciplina favorita.

Betano reserva un pequeño espacio para apuestas que no son puramente deportivas. Hablamos de las enfocadas a política y entretenimiento. En las primeras podrás hacer pronósticos sobre la figura de mando en diferentes países.

En cuanto a entretenimiento, te permite colocar tus apuestas en categorías como: Oscars, Eurovisión, Kings League o incluso en series concretas. Te sorprenderá el gran número de mercados disponibles en esta sección.

Si lo comparamos con otros operadores, el número de categorías es ligeramente superior al de otras casas de apuestas. La media está en unos 20 deportes y aquí tenemos 10 más.

Lo que sí echamos en falta es que los deportes no estén ordenados alfabéticamente. Sin duda, sería mucho más fácil hacer búsquedas y desplazarse por el menú lateral.

Promociones para jugadores registrados

Vamos a analizar ahora las promociones disponibles para usuarios que ya se han registrado. Dejamos fuera, por tanto, los bonos de bienvenida explicados en la sección anterior.

Sin duda, Betano sabe cómo cuidar a los que llevan tiempo en la plataforma. Sus ofertas son muy variadas y atañen a todos los aspectos de deportes. Además, las van modificando periódicamente.

Multi Bono

Esta promoción se aplica a apuestas combinadas. Recibirás un porcentaje extra según el número de selecciones que agrupes en un mismo boleto. El porcentaje máximo es del 50%.

La oferta es válida para diferentes eventos de fútbol y baloncesto. Solo contarán para la promoción aquellas que tengan una cuota mínima de 1.50. No es apta para apuestas en vivo, solamente prepartido.

Cada usuario puede recibir esta promoción un máximo de 3 veces en 24 horas. El monto máximo que puedes obtener es de 500.000CLP. Las apuestas tienen que estar orientadas al juego y no a jugadores concretos.

2 goles de ventaja

En la web encontrarás variantes de esta oferta en diferentes deportes, pero el mecanismo es más o menos el mismo. Una vez que consigas una cierta ventaja, tu apuesta resultará ganadora independientemente del resultado final.

En este ejemplo que hemos puesto, ganarás si tu equipo se pone por delante con dos goles de ventaja. Solo se contemplan los 90 minutos y siempre debes colocarlas antes del evento en sí.

Aplicación móvil

La App móvil de Betano está disponible únicamente para Android. Debes saber que no encontrarás esta herramienta en Google Play. Esto es algo habitual en las aplicaciones de apuestas.

La descarga se realiza a través de la propia web del operador. Encontrarás un archivo de .apk que deberás descargar e instalar en tu dispositivo. Es muy importante que solamente uses este archivo y no uno de otras webs.

Al pulsar sobre el archivo .apk, te saltará un mensaje indicando que la instalación ha sido bloqueada. Para solucionarlo, ve a configuración y habilita el proceso de instalación desde fuentes desconocidas.

Te aseguramos que el archivo es 100% seguro así que no te asustes por el mensaje. Lo siguiente es únicamente pulsar sobre el botón de instalar. El funcionamiento es como el de cualquier otra App.

La navegación desde Android App es bastante intuitiva. Es muy fácil desplazarse por los diferentes menús y encontrar el mercado que estás buscando. Las promociones son exactamente las mismas.

Por el momento, no ha desarrollado la App para iOS. Los usuarios de iPhone y iPad tendrán que esperar a nuevas actualizaciones para igualarse a los de Android. No obstante, la versión móvil es altamente recomendable.

En cuanto al espacio de almacenamiento, no es de las más pesadas ni de las más ligeras. Será necesario que dispongas de unos 70 MB de capacidad para instalar la App en tu celular o tablet.

Betano Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 68MB Disponible para iOS y Android No/Si

Retransmisiones en directo

Una de las funciones más aplaudidas por los usuarios de Betano Chile son las retransmisiones de eventos. Sin duda es el complemento perfecto para las apuestas en vivo ya que podrás verlo en directo.

No todos los eventos están disponibles en esta opción. Para saber cuáles son los escogidos, debes fijarte en el icono de “play” que encontrarás al lado de algunos partidos.

Lógicamente, los deportes más populares son los más numerosos en cuanto a este servicio. Habrá más retransmisiones en fútbol que en bádminton, por poner un ejemplo.

Lo mejor de todo es que te permite seguir realizando acciones en segundo plano. Lo único que debes hacer es pulsar en el icono de candado. De esta manera se bloqueará lo que estés viendo.

Cómo acceder al servicio de retransmisiones en vivo de Betano

Esta opción de streaming no está disponible para cualquiera. Será necesario que cumplas unos cuantos requisitos. Lo más seguro es que los reúnas todos pero, por si acaso, aquí te los dejamos listados.

· Solamente pueden acceder los usuarios registrados. Esto quiere decir que, además de crear tu cuenta, también tendrás que estar identificado para poder acceder.

· Debes tener saldo en tu cuenta, al menos $100. Si no reúnes esa cantidad, es necesario que tengas una apuesta activa realizada en las últimas 24 horas.

· A nivel de requerimientos técnicos, deberás contar con una versión flash actualizada. Si no dispones de ella, el partido no se reproducirá cuando pulses en el icono.

Apuestas en vivo

Los tipos de apuestas se pueden dividir de muchas maneras. Una de las más destacadas es entre apuestas prepartido y apuestas en vivo. No las concibas como algo opuesto sino más bien como un complemento la una de la otra.

En los pronósticos prepartido partes de unas cuotas fijas. Estas se han colocado en función de ciertos factores como el estado de forma, las bajas, el clima, clasificaciones, etc.

Con mucho estudio y dedicación pueden ser más o menos predecibles. Cuando más conozcas sobre lo que vas a apostar, más fácil será acertar y mejorar tu rendimiento.

Las apuestas en vivo, por su parte, son aquellas que se realizan con el evento ya comenzado. Frente a las cuotas fijas, estás son de lo más cambiante en función de lo que vaya ocurriendo.

La tendencia a usar este tipo de apuestas ha subido mucho en los últimos años. La emoción del momento, la tensión, la adrenalina que se libera… son algunos de los atractivos de esta modalidad.

Para conocer toda la oferta de eventos en vivo, basta con que accedas a la sección correspondiente. Entre paréntesis indica cuántos se están disputando en ese momento y luego puedes consultarlo por categorías.

Te será de gran ayuda la consulta de estadísticas que Betano Chile proporciona en cada evento. En partidos de fútbol, por ejemplo, aparecerán los últimos resultados, la clasificación, próximos partidos, etc.

Es muy importante que seas capaz de adelantarte a la siguiente acción. Las cuotas cambian a un ritmo frenético, e incluso se bloquean cuando ocurre algo importante. Decide siempre el mejor momento para hacer tu pronóstico.

Opción Cash out de Betano

Con el sistema de Cash out podrás resolver una apuesta antes de que finalice el evento. Esto se hace por dos razones fundamentales, para recuperar dinero o para conservar ganancias.

En el primer caso, el de recuperar dinero, se hace cuando el pronóstico no está saliendo como estabas pensando. Si crees que no hay forma de que se dé la vuelta, lo mejor es una retirada a tiempo.

Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que apuestas a la victoria de Universidad de Chile contra Colo-Colo. En el minuto 5 el Colo-Colo se adelanta en el marcador y a ti te entran los nervios.

Tienes dos opciones, seguir y esperar a que Universidad de Chile remonte o accionar el Cash out. No recuperarás todo el dinero apostado, pero sí una parte, que es mejor que nada.

El segundo caso se produce cuando quedan 10-15 minutos para terminar y tu apuesta es momentáneamente ganadora. Aunque no recojas el dinero en su totalidad, es mejor que perder todo en el último minuto.

De nuevo, lo vemos con otro ejemplo. Apostamos por la victoria del Real Madrid en la final de la Champions. Llega el minuto 80 y el Real Madrid gana, pero por un gol de diferencia. Aunque no recibamos la totalidad, podemos asegurarnos esa parte a riesgo de perder todo con un posible empate.

La opción Cash out está disponible en eventos seleccionados de fútbol, baloncesto, tenis y voleibol. Si se produce un cambio de cuotas o suspensión de mercado, no será posible solicitar el Cash out.

Debes saber que esta opción no es compatible con el bono de bienvenida. Tampoco servirá para completar los requisitos de apuesta de ninguna otra oferta.

Bet builder de Betano

El Bet builder ha supuesto todo un avance en Betano Chile. Gracias a este sistema podrás combinar diferentes apuestas de un mismo evento. Es una ventaja para aquellos que quieren juntar pronósticos en un boleto.

Con este sistema, podrás combinar hasta 7 mercados distintos. Para ello, simplemente selecciona un evento y después pulsa en el botón de Bet Builder. Aquí te aparecerán qué mercados se pueden combinar en ese boleto.

Debes tener en cuenta ciertas condiciones específicas de este tipo de apuestas. Para empezar, si uno de los pronósticos se anula o cancela, todo el cupón se anulará también.

Además, en muchos casos no será compatible con ofertas vigentes. Tendrás que revisar las condiciones específicas para saber si está permitido su uso o no.

Al ser apuestas combinadas te arriesgas a que, si una del cupón no sale, perderás todas las posibles ganancias. No importa si previamente has acertado 6. Si fallas una sola, no será válida.

Request-a-bet de Betano

En algunos operadores puedes solicitar la creación de una apuesta combinada. Tú mismo tendrás la posibilidad de diseñar el pronóstico y enviarlo al operador para que la cree.

Por ejemplo, puedes pedir la creación de un cupón con gol de Messi, victoria del PSG y + 2,5 goles. En el momento en el que esté lista, Betano te lo hará saber con un mensaje.

Dependiendo del evento en el que quieras apostar, puede haber más o menos volumen de tráfico. Para garantizar la creación de tu apuesta, deberás enviar tu petición al menos una hora antes.

En este punto es importante distinguir este tipo de servicio frente al de Bet builder. En el que hemos visto anteriormente, creas una apuesta combinada a partir de una selección ya establecida.

Sin embargo, con Request-a-bet tú escoges los parámetros. Puedes plantear un número de saques de esquina diferentes a los establecidos, otro nombre de goleador, etc.

Como puedes ver, el primero es más limitado, con un número de combinaciones finitas. En esta segunda opción no hay límites, tú escoges los mercados a los que quieres apostar.

Otros operadores permiten la creación de estas apuestas a través de redes sociales. Instalan un hashtag y solo tienes que escribir tu propuesta adjuntando ese hashtag para obtener tu cupón personalizado.

Aunque es muy tentador, intenta no añadir demasiadas opciones en tu boleto. Necesitarás contar también con bastante experiencia para calcular unas cuotas aproximadas y conocer la probabilidad de éxito.

Cómo registrarse con Betano

Anteriormente hemos hablado de los bonos de bienvenida de deportes. Ambos requerían, por una parte, un registro, y, por la otra, un primer depósito. Vamos a centrarnos en esa primera condición.

Crear una cuenta es un proceso de lo más sencillo. En esta review te proporcionamos enlaces para que accedas directamente y sea todo mucho más rápido. De todos modos, esto es lo que tienes que hacer:

1. Ve a la página del operador desde cualquiera de nuestros links

2. Accede al botón de registro que encontrarás en la parte superior

3. Escoge entre registro por Facebook, Google, Linkedn y correo electrónico

4. Rellena todos los campos necesarios en la ventana emergente que aparecerá en pantalla

5. Acepta los términos y condiciones

6. Pulsa en “completar registro”

Una vez que hayas finalizado esta acción, queda la activación de cuenta. Para ello, ingresa tanto el código que te han mandado al celular como el del correo. De este modo, se aseguran de que los datos que has aportado son correctos.

Lo último que queda por hacer es verificar la cuenta. Esta acción sirve para protegerte de posibles robos de identidad. Dispones de un máximo de 30 días para enviar toda la información necesaria.

No cualquier persona puede registrarse en Betano. Será necesario que cumpla dos condiciones: la primera es que sea mayor de edad y la segunda que tenga residencia en Chile.

Atención al cliente

Betano es consciente de que hay muchas dudas entre usuarios que son comunes. Es por ello, que te insta a que visites su apartado de preguntas frecuentes antes de hacer uso de cualquier otro servicio.

Entre las secciones más importantes, tenemos registro, activación de cuenta, terminología, tipos de apuestas… Seguramente encuentres lo que buscas buceando en ese centro de ayuda.

Sus vías de contacto son dos: correo electrónico y chat en vivo. Echamos en falta un teléfono, como si incluyen otros operadores. El horario de atención no funciona las 24 horas, sino que es de 11 de la mañana a 1:00 de la noche.

Betano Opciones de servicio al cliente Correo electrónico Ayuda_cl@betano.com Horas de chat en vivo Sí - Disponible de 11:00 a 1:00 Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

La casa de apuestas Betano Chile cuenta con licencia expedida en Malta y gracias a ella puede operar de manera legal. Este es un tema que importa mucho a los usuarios para saber si su dinero está seguro.

No solo eso, sino también para tener una seguridad de que el operador no le va a timar trucando las apuestas. En ese aspecto puedes estar tranquilo porque todo funciona acode a la ley.

Además, es una empresa que lleva recibiendo premios desde hace 3 años. Esto también te da una idea de la fiabilidad a la hora de crear tu cuenta. Cuenta además con la confianza de muchos equipos de fútbol a los que patrocina.

Métodos de pago

Llegó el momento de conocer cuáles son los métodos de pago disponibles en Betano Chile. Estas plataformas van variando en función del país, así como la divisa en la que operan.

En la siguiente tabla puedes ver los diferentes métodos tanto de depósito como de retiro. Hemos añadido la cantidad del depósito mínimo y también el tiempo de transacción.

Aquí volvemos de nuevo al punto de la verificación de cuenta. Si todavía no has completado este proceso, no será posible solicitar la retirada. Y tendrás limitaciones con los depósitos.

El tiempo de procesamiento de un retiro es como mucho un día, pero dependerá del método que hayas escogido. Puede ir desde una hora hasta un máximo de 3 días hábiles.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito $5.000,00 Hasta 5 minutos WebPay $5.000,00 Hasta 5 minutos Banco Estado $5.000,00 Hasta 5 minutos Santander $5.000,00 Hasta 5 minutos Skrill $5.000,00 Hasta 5 minutos Neteller $5.000,00 Hasta 5 minutos

Método de retiro Retiro mínimo Tiempo de transacción Transferencia $15.000,00 Hasta 2 días hábiles Tarjeta $15.000,00 Hasta 3 días hábiles Neteller $20.000,00 Hasta 24 horas Skrill $20.000,00 Hasta 1 hora

Resumen

Como ves, hemos analizado punto a punto a Betano Chile. El operador es muy completo y está a la altura de otras casas de apuestas del país. Tiene aspectos muy positivos y otros a mejorar.

En los positivos destacamos su bono de bienvenida y también su gran número de promociones renovables. Mejoraría añadiendo más métodos de pago, un teléfono de atención y una App para Android.

Preguntas frecuentes

No podemos irnos sin resolver una serie de preguntas frecuentes. Puedes ampliar toda esta información en la página web del operador. Esperamos haberte servido de ayuda.

¿Cómo colocar una apuesta en Betano?

Para hacer un pronóstico simplemente tenemos que entrar en la sección de deportes y escoger un evento. Después introduce la cantidad que deseas apostar en el boleto creado y acepta.

¿Es legal apostar en Betano Chile?

El operador cuenta con licencia en Malta y puede operar perfectamente en Chile. Todo tu dinero está a salvo y además disfrutarás de un operador con los mejores proveedores de juegos.

¿Existe un bono de bienvenida para nuevos usuarios?

Sí. Los usuarios que se registren por primera vez podrán disfrutar de un bono de deportes. El mismo consiste de un duplicador hasta un máximo de 200.000 CLP.

¿Existe alguna comisión a la hora de hacer ingresos o retiros?

Por parte de Betano no hay ningún recargo en cuanto a los métodos de pago. En principio debería llegar a tu cuenta sin coste alguno. No obstante, algunos bancos pueden aplicar algún recargo independiente al operador.