Apuestas Campeonato Nacional Chileno | Tipos y cómo apostar en Septiembre 2023

Descubre algunos consejos para ganar en tus apuestas Campeonato Nacional Chileno. Mira los tipos de pronósticos, cuotas, y fechas importantes.

Las apuestas Campeonato Nacional Chileno te brindan una oportunidad única de elevar tu pasión por el fútbol doméstico al siguiente nivel. Con una estrategia bien diseñada y las promociones de bienvenida que te traen las mejores casas de apuestas, puedes vivir el torneo con toda la emoción.

Campeonato Nacional Chileno: la Primera División de fútbol en Chile

El Campeonato Chileno es la principal categoría del fútbol profesional en el país. El torneo está organizado por la ANFP y es uno de los preferidos por el público en Latinoamérica. La competición incluye a los mejores equipos del panorama chileno luchando por el título de campeón. Tanto es así, que esta liga es famosa por exportar jugadores de alto calibre alrededor del mundo. No nos extraña porque en Chile el fútbol se vive con competitividad y pasión.

Además de la Primera División, la ANFP también organiza la Primera B y otras ligas inferiores para que los clubes y jugadores se desarrollen y compitan a diferentes niveles.

Cómo hacer apuestas Campeonato Nacional Chileno paso a paso

Colocar apuestas Campeonato Nacional Chileno no te resultará difícil en absoluto, especialmente si ya conoces la mecánica de las casas de apuestas. Sin embargo, en caso de que necesites una pequeña guía, puedes servirte de estos pasos:

Accede a la web de la casa de apuestas de tu preferencia a través del enlace que encontrarás en esta página. Busca el botón donde dice REGISTRARSE y pulsa sobre él. Generalmente, está ubicado en la esquina superior derecha de la página de inicio (a la izquierda si accedes desde el celular). Rellena el formulario de registro para abrir la cuenta. Es fundamental que aportes datos veraces porque la casa de apuesta comprobará estos datos con posterioridad. Si deseas obtener el bono de bienvenida del operador, en este momento puedes introducir el código promocional en el formulario. Una vez creada la nueva cuenta de usuario, necesitas dirigirte al menú principal y seleccionar DEPOSITAR. Recarga tu cuenta con el saldo que desees. Ten en cuenta que, si quieres conseguir la promoción de bienvenida, puede haber un monto mínimo de depósito para activarla. Ahora solo queda hacer tus apuestas Campeonato Chileno. Para ello ve hasta DEPORTES o DEPORTES EN VIVO, según el tipo de pronóstico que prefieras. Selecciona FÚTBOL de la lista de deportes y mira los torneos disponibles. Verás que se puede apostar en Champions League, La Liga, Copa Libertadores, Europa League, etc. Selecciona apuestas Campeonato Chileno para ver los eventos disponibles. En cada evento se muestran los momios que se ofrecen. Añade la selección o selecciones que deseas a tu ticket de apuesta haciendo clic sobre cada cuota.

Tipos de pronósticos más comunes en las apuestas Campeonato Nacional Chileno

Con tantos tipos de apuestas disponibles, puede ser un poco abrumador si eres un recién llegado. Por eso queremos mostrarte los tipos de pronósticos preferidos de los jugadores que hacen apuestas Campeonato Nacional Chileno.

Apuestas simples

Este es el tipo más básico de apuesta. Simplemente, eliges un resultado posible y si tu predicción es correcta, ganas la apuesta.

Por ejemplo, en un partido de fútbol Colo Colo vs. Huachipato, puedes apostar a qué equipo ganará.

Apuestas combinadas

Una apuesta combinada o parlay incluye varias selecciones en diferentes eventos combinadas en un solo boleto de apuesta. Todas las selecciones deben ser correctas para que ganes el pronóstico. Esto puede aumentar significativamente tus posibles ganancias, pero también aumenta el riesgo.

Apuestas Campeonato Nacional Chileno en vivo

Los pronósticos en vivo te permiten apostar en un partido mientras se juega. Las cuotas cambian en tiempo real dependiendo de como se desarrollen los acontecimientos en el encuentro. Puedes apostar en casi cualquier aspecto del juego, desde quién marcará el próximo gol hasta cuántos saques de córners habrá.

Apuestas previas al partido

También se las conoce como apuestas pre-match o pre-partido. Se colocan antes de que comience el juego y pueden englobar varios mercados, como el ganador del partido, el número total de goles, el resultado al medio tiempo, etc.

Apuestas Over/Under

En este tipo de pronóstico se trata de predecir si un cierto número (como goles, córners, tarjetas, etc..) será mayor (over) o menor (under) que la cifra establecida por la casa de apuestas.

Por ejemplo, en un partido Coquimbo Unido vs. Everton, una apuesta más/menos podría ser “goles over 3.5”. Este pronóstico significa que apuestas a que en el partido el número total de goles será 4 o más.

Mercados 1X2

Se podría decir que es el tipo de apuesta más común en el fútbol. "1" representa la victoria del equipo local, "X" representa un empate y "2" representa la victoria del equipo visitante.

También hay una variante de este pronóstico que se llama doble oportunidad. En este caso, podrías elegir 1X, 12, o 2X, y tener más posibilidades de acertar.

Prop bets

Las prop bets son apuestas especiales sobre eventos específicos de un partido, pero que no tienen un impacto directo en el resultado final.

Por ejemplo, en un partido Cobresal vs. Curicó Unido, puedes apostar sobre quién marcará el primer gol, cuántos saques de esquina habrá, etc.

Mercados a largo plazo

Son apuestas que se realizan sobre resultados de partidos que se jugarán pasado un tiempo.

Por ejemplo, quién ganará el Campeonato Chileno, la próxima Copa del Mundo o el Super Bowl.

Apuestas de hándicap

En estos pronósticos la casa de apuestas da un "hándicap" a uno de los equipos participantes para equilibrar las posibilidades de ganar. Al equipo favorito para ganar se le asigna un hándicap negativo o, en algunos casos, al equipo que parte como menos fuerte se le da un hándicap positivo.

¿Qué operadores permiten apostar en el Campeonato Nacional Chileno?

Casi todos los operadores en Chile ofrecen mercados de apuestas Campeonato Chileno, ya que se trata de la competición más seguida en el país austral. Sin embargo, es importante elegir una casa de apuestas segura y confiable que cuente con las cuotas más competitivas. Te dejamos una lista de las que, en nuestra opinión, son las mejores opciones en la actualidad.

CASA DE APUESTAS BONO DE BIENVENIDA 1xbet 100% del primer ingreso hasta $150.000 CLP Depósito mínimo: $740 CLP bet365 $30 USD en créditos de apuesta Sin depósito mínimo Betano 100% de tu recarga inicial hasta $200.000 CLP Depósito mínimo: $5.000 CLP Novibet 100% hasta $200.000 CLP por la primera recarga Depósito mínimo: $5.000 CLP LeoVegas Apuesta gratis de $10.000 CLP tras tu depósito inicial Estelarbet Duplica tu primera recarga hasta $100.000 CLP Depósito mínimo $5.000 CLP Rojabet 100% de primer ingreso hasta $100.000 CLP Depósito mínimo: $5.000 CLP KTO Apuesta sin riesgo hasta $25.000 CLP betsson Apuesta gratis de $10.000 CLP tras tu depósito inicial

Calculadora de cuotas para las apuestas Campeonato Nacional Chileno

Los momios son una parte fundamental del proceso de apuestas porque determinan tu ganancia potencial en caso de que tu pronóstico sea bueno.

Las cuotas varían todo el tiempo porque dependen en gran medida del rendimiento del equipo, las estadísticas del jugador, las lesiones y otros eventos imprevistos.

Existen varias casas de apuestas donde puedes encontrar cuotas altas para las apuestas Campeonato Chileno. Entre ellas, betsson y Betano destacan especialmente por ofrecer Supercuotas, que son momios superiores a los habituales para eventos especiales, como algunos partidos del torneo chileno.

Los comparadores de cuotas que puedes encontrar en línea también son muy útiles, pues te permiten ver las mejores cuotas disponibles en tiempo real. Así, no tienes que visitar cada operador y comparar individualmente; podrás encontrar value bets con mayor comodidad y rapidez.

En cuanto a las cuotas específicas de los equipos, al momento de redactar esta información, según Betano, las cuotas actuales son:

Cobresal 1.95

Colo Colo 3.00

Huachipato 5.00

Palestino 15.00

Everton 25.00

U.Católica 50.00

Unión Española 100.00

U. de Chile 75.00

Coquimbo Unido 500.00

Unión La Calera 500.00.

Sin embargo, estas cuotas pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante comprobarlas regularmente.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Campeonato Nacional Chileno?

Nos encontramos en la jornada 22 de 30 del torneo, así que hay queda mucho por disputarse y las posiciones de la tabla clasificatoria podrían variar. Por el momento, el equipo favorito para ganar el campeonato de la Primera División de Fútbol en Chile es Cobresal.

El equipo se sitúa primero en la tabla con 46 puntos, seguido del Huachipato (39 ptos) y Colo Colo, Paletino y Everton empatados (35 ptos). También hay otros equipos que están demostrando ser fuertes rivales, como U. La Calera, Coquimbo Unido, U. Española, U. Católica y U. de Chile. Ñublense, O’Higgins, Audax Italiano y Magallanes, a pesar de tener algunas dificultades, siguen siendo considerados competidores fuertes también.

Los 2 clubes que terminen la temporada en lo más alto de la tabla se aseguran el pase a fase de grupos de la Copa Libertadores. El tercero pasa a los clasificados de la Copa Libertadores, mientras que los equipos cuarto, quinto, sexto y séptimo pasan a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. por su parte, los 2 últimos clasificados descienden a segunda división Chile.

Lo más recomendable es que sigas muy de cerca la evolución de cada equipo jornada a jornada. Factores como lesiones o sanciones pueden ser claves para las apuestas Campeonato Nacional Chileno. Sobre todo no te dejes llevar por corazonadas ni favoritismos, mantén una estrategia de juego y establece un presupuesto mensual.

¿Cuándo es la final del Campeonato Chileno?

La última jornada del torneo se disputará el 10 de diciembre de 2023. Hasta entonces, puedes seguir aquí los resultados en vivo, las estadísticas y las últimas noticias sobre la Primera División chilena para colocar tus apuestas Campeonato Nacional Chileno.

FAQ

¿Cuándo se fundó la Primera División del fútbol chileno?

El Campeonato Chileno se creó en 1933; es una de las ligas de fútbol más antiguas de América Latina.

¿Cuántos equipos participan en el torneo chileno?

Actualmente, la Primera División del fútbol chileno está compuesta por 16 equipos. Sin embargo, este número puede variar dependiendo de los ascensos y descensos que se produzcan al final de cada temporada.

¿Cómo funciona el sistema de ascenso y descenso en la Primera División del fútbol chileno?

Al final de cada temporada, los 2 equipos con menos puntos son relegados a la Segunda División, mientras que los mejores equipos de la Segunda División son promovidos a la Primera División.

¿Qué equipo encabeza el palmarés del Campeonato Chileno?

Colo Colo es el equipo más exitoso en la historia de la Primera División, con más de 30 títulos de liga hasta la fecha.

¿Cómo puedo seguir los partidos de la Primera División del fútbol chileno?

Los partidos se pueden seguir a través de varias plataformas de transmisión, tanto locales como internacionales, como CDF (Canal del Fútbol) y ESPN. También puedes seguirlos a través de las casas de apuestas que integran función TV en su plataforma.

¿Son legales las apuestas Campeonato Nacional Chileno?

Sí, apostar online en Chile es legal. Solo asegúrate de elegir un operador seguro y de confianza para que tus datos y tus fondos se encuentren en las mejores manos.