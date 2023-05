1xbet opiniones | Guía completa para apuestas deportivas en mayo 2023

Nuestro experto te ofrece su 1xbet opiniones sobre las apuestas deportivas con 1xbet, cubriendo todas sus características en 2023.

Código promocional 1xbet "MAXGOAL"

El código promocional 1xbet "MAXGOAL" se puede introducir durante el registro de una nueva cuenta de usuario. Para hacerlo, solo necesitas ir al sitio web de la casa e insertarlo en el sitio determinado del formulario. De este modo, el código actuará como referencia durante el alta de cuenta.

De hecho, su bono de bienvenida llega hasta los $150.000 CLP de bienvenida. Pero eso es algo de lo que te hablaremos un poco más adelante. Para comenzar con las 1xbet opiniones, tenemos una breve introducción sobre una de las mejores casas de apuestas en Chile.

Introducción a 1xbet

1xbet es una casa de apuestas en línea que tiene su origen en Rusia. Su fundación se remonta al año 2007, por lo que ya cuenta con más de 15 años de experiencia ofreciendo sus servicios. Para operar en Latinoamérica cuentan con la licencia Curacao 1668/JAZ.

Esta plataforma de apuestas en línea ofrece en su sitio web todo tipo de posibilidades en apuestas deportivas. Desde nuestro punto de vista creemos que es uno de los más completos en cuanto a mercados disponibles. Y esto no es algo que ocurra por casualidad.

Antes de crear esta guía con nuestras 1xbet opiniones hemos podido confirmar que esta casa opera en diferentes países. En este caso nos centramos en Chile, aunque 1xbet también dispone de mercados en otros países de Asia y Europa.

Con tu registro en este operador no solo tendrás acceso a todo tipo de apuestas y juegos. También podrás aprovechar sus promociones, métodos de pago, app móvil o servicios de ayuda. Todo bajo un entorno seguro que garantiza al usuario una experiencia web completa.

Más información sobre 1xbet

Para ofrecer las 1xbet opiniones de forma certera, nos hemos encargado de probar su página. Lo cierto es que presenta una interfaz web bastante ágil e intuitiva a pesar de todo lo que incluye. A las secciones de deportes también se suman otros añadidos.

Por ejemplo, en 1xbet podrás formar parte de su club VIP con recompensas. O también aprovechar las diferentes promociones para usuarios ya registros más allá del bono de bienvenida. Además, se ofrecen una tienda dedicada a los códigos promocionales.

Esta es una de las casas de apuestas que incluso permite jugar al bingo o probar suerte con juegos de tv. Pero además, es realmente fácil disfrutar de cada uno de sus servicios también desde tu dispositivo celular. La presencia de una app para iOS y Androd así lo indica.

Por último, también merece la pena destacar que sus mercados son realmente numerosos. Tanto es así que para este artículo de 1xbet opiniones pudimos comprobar que se cuentan por miles. Cada disciplina deportiva cuenta con los suyos propios, destacando el fútbol como uno de los principales.

Cómo hemos probado 1xbet

Pese a que en sitios web de valoraciones ya encontramos 1xbet opiniones positivas al respecto, nuestra propia experiencia lo contrasta. El proceso de registro de esta web está totalmente automatizado. Y tanto es así que cuenta incluso con registro por un clic.

De hecho, en sitios web como la App Store de Apple pueden comprobarse sus valoraciones. La aplicación cuenta con un 3.5/5 de valoración general. E incluso es posible leer las opiniones de los usuarios, que muestran su propia opinión al respecto de su oferta.

Respecto a los mercados de apuestas, es posible hacer pronósticos de forma previa y también en vivo. Cada vez que ingreses en su sitio web podrás ver paneles con información y estadísticas sobre los eventos. Todo para tratar de estar lo mejor informado posible antes de apostar.

Su página también ofrece apartados de información con ayuda para los temas más buscados por los usuarios. Y, según pudimos comprobar, el servicio de atención al cliente resulta ágil y efectivo. No es algo casual que esta sea una marca popular en diferentes países del globo.

Oferta de mercados de apuestas

Los mercados de apuestas destacan, como ya dijimos, por su gran cantidad y tipos disponibles. Pero si tuviéramos que destacar uno para los usuarios de Chile, lo haríamos con el fútbol. Este es uno de los deportes más populares del país y como tal, es una prioridad para los jugadores.

Para esta guía de 1xbet opiniones pudimos comprobar cómo esta casa permite apostar en fútbol. Basta con ir a la sección de deportes para ver las ligas más destacadas del momento. Entre ellas suelen destacar la Premier League, la Bundesliga, LaLiga o la selección de Chile.

Si quieres conocer los mercados disponibles, estos son muy variados. Lógicamente, el 1X2 o doble oportunidad están incluidos. Pero también los totales, ambos equipos anotarán, totales de hándicap, marcador correcto, siguiente gol, par/impar, gol hasta el minuto, etc.

Y eso no es todo, también puedes colocar pronósticos antes del descanso o el final. O probar suerte combinando varios pronósticos en un solo cupón para formar una combinada. Muchos de estos mercados también se pueden aplicar en carreras de caballos, golf o rugby, entre otras.

Es cierto que los mercados de deportes secundarios no son tan extensos como los de fútbol, tenis o baloncesto. Pero eso no quiere decir que no están sobradamente cubiertas. De hecho, cuentan con cuotas para cada lance del juego o acción relevante que pueda ocurrir.

Por otro lado, si en algún momento te cansan los deportes, puedes probar con otro tipo de juegos. Las secciones de 1xbet games o Juegos de TV están siempre disponibles. Mientras que también dispone de una sección para los e-Sports o las loterías.

Promociones para jugadores registrados

Sabemos que uno de los aspectos más importantes de las 1xbet opiniones para los jugadores está en las promociones de la casa. Por eso, analizar cada una de ellas nos parecía fundamental. Y, como no, los bonos que más resaltan una vez eres jugador registrado, son los de bienvenida.

Nos encontramos ante un operador con bonos de bienvenida en deportes. Pero que también incluye promociones constantes para diferentes eventos deportivos y juegos. Veamos de forma más detallada en qué consisten sus bonificaciones enfocadas en deportes.

1xbet bono de bienvenida deportes: 100% hasta $150.000 CLP

El bono de bienvenida en apuestas deportivas igualará tu primer depósito hasta un máximo de $150.000 CLP. Esta promoción podrá emplearse lógicamente en eventos de fútbol y otros deportes populares. Aunque en este caso, no es de los montos más elevados que encontramos en Chile.

Otros operadores como Betano permiten obtener hasta $200.000 CLP con el primer depósito. En cualquier caso, conviene conocer los términos que se aplican a esta bonificación de 1xbet.

Primeramente, el ingreso que realices debe ser de al menos $740 CLP. Los requisitos de apuesta serán de 5x para eventos deportivos con una cuota mínima de 1.40. El plazo para completar la oferta es de 30 días. Pero debes tener en cuenta que cada apuesta combinada debe contener un mínimo de 3 eventos.

Viernes de la suerte: hasta 100€ con tu depósito

Las promociones por depósito no se acaban con su bono de bienvenida. La promoción 'Viernes de la suerte' puede aplicarse de forma temporal y está disponible para determinados eventos deportivos. El operador premiará tu ingreso con un 100% de la cantidad siempre que este sea mayor de tan solo 1€.

En este caso hablamos de unos requisitos de apuesta de 3x el importe del bono que se deben emplear en apuestas combinadas. Para que las apuestas contribuyan a la liberación del bono, tendrán que tener una cuota mínima de 1.40. Y cabe mencionar que no se puede combinar con otras promociones.

Miércoles x2

Si te gustó la promoción anterior mencionada en esta guía de 1xbet opiniones, como usuario también podrás beneficiarte de esta. El hecho de combinar promociones entre sí no es algo que se de en el resto de operadores del país como 20bet o Sportaza. Por lo que es algo exclusivo de 1xbet Chile.

Simplemente tendrás que hacer 5 apuestas los días indicados por la casa en cualquier evento deportivo. Nuevamente, las cuotas mínimas deben ser de 1.40 y el rollover es de 3x en un plazo de 24h. La cantidad apostada combinada en cada uno de los dos días debe ser igual al bono que recibiste el viernes

Combinada del día (10%)

El porcentaje extra en combinadas es algo que sí podemos encontrar en casas de apuestas como bet365. Sin embargo, la bonificación de 1xbet te permitirá elegir tu apuesta entre las combinadas con más de 1.000 eventos diarios. En caso de que ganes la combinada del día, las cuotas aumentarán un 10%.

Participar es tan sencillo como estar registrado y acudir a la página de 'Deportes' o también 'En directo'. Posteriormente solo debes escoger la combinada que más te guste y apostar en ella. Eso sí, no podrás utilizar una Advancebet y tampoco es posible cambiar el contenido de las combinadas.

Advancebet

Otra de las ofertas que mencionamos en esta guía de 1xbet opiniones es la llamada 'Advancebet', mencionada anteriormente. Se trata de un tipo de bono para aquellos usuarios que tengan alguna apuesta sin resolver. Esta cantidad podrás verla en tu propio boleto de apuesta.

Este tipo de bono puede utilizarse en eventos en vivo y también aquellos que vayan a comenzar en un plazo de 48 horas. Los depósitos realizados después de usar una Advancebet no se pueden usar para cubrir las Advancebets. Y este bono, como ocurre con el resto del operador, no es compatible con las criptomonedas.

Seguro de apuesta al 100%

Los usuarios de apuestas deportivas pueden asegurar sus pronósticos de forma total o parcial con la promoción llamada 'Seguro de apuesta al 100%'. Este seguro se puede adquirir tanto para hacer apuestas simples como si deseas en combinadas. Si pierdes una predicción, te reembolsarán la parte asegurada.

Puedes aplicar diferentes seguros sobre tu apuesta, pero la cantidad total nunca podrá sobrepasar el 100% de la apuesta. Además, esta bonificación no será compatible con el uso de criptomonedas. El seguro de apuesta del 100% es una oferta no incluida en ninguno del resto de operadores más importantes del país.

Devolución VIP

Una de las ventajas que encontramos para elaborar esta guía de 1xbet opiniones está en el Club VIP del operador. Se trata de un programa de fidelidad con el que podrás recibir devoluciones por tus apuestas en la casa. Su funcionamiento consta de 8 niveles y como nuevo usuario comenzarás en el nivel 1, también llamado 'Cobre'.

Cuanto más juegues en la página del operador, más puntos y recompensas podrás recibir. El programa de lealtad no está presente en otras casas de apuestas como Rojabet, Betano o bet365. Por ello, aunque se centre en la sección de juegos del operador, creemos que es un punto importante a destacar respecto a las bonificaciones.

Aplicación móvil

1xbet app es una realidad y puede descargarse en los principales sistemas operativos. Es decir, para iOS y Android siempre que se trate de dispositivos con una versión compatible. La descarga de esta aplicación nativa está activa en la parte inferior de su sitio web en todo momento.

Si quieres descargarla, el modo dependerá en función de si es la versión para iOS o para Android. Los usuarios de Apple pueden hacerse con ella desde la App Store. En la tienda oficial verás su valoración de estrellas (3.5/5) y las 1xbet opiniones de los usuarios.

Su tamaño para iOS es algo elevado, pues pesa 497.5 MB y está disponible en varios idiomas. Para instalarla debes contar con iOS 12.0 o posterior. En el caso de Android, tendrás que descargar el fichero .apk para instalar 1xbet app en tu dispositivo.

En comparación con otras marcas de la competencia, situamos a 1xbet app entre las mejores. Desde esta aplicación podrás disfrutar de las retransmisiones en streaming, algo que también ocurre con bet365. Su diseño, interfaz y navegación están completamente optimizados.

1xbet Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 497.5 MB en iOS Disponible para iOS y Android Sí

Retransmisiones en directo

1xbet es una de las casas de apuestas más completas para hacer pronósticos en vivo. Tanto es así que la casa cuenta con reproductor de vídeo para seguir eventos en streaming. Un servicio disponible solo para usuarios registrados que pueden visualizar los eventos.

Para disfrutar de las retransmisiones en directo será necesario además disponer de una conexión a internet. Cuanto más elevada sea la velocidad de tu conexión mediante red de datos o Wi-Fi, más estable será la imagen. Además cuenta con resolución HD para una mejor calidad.

Por otro lado, las apuestas en directo son aceptadas tanto en eventos principales como en adicionales. Se pueden hacer pronósticos simples y unirlos a un combinado. Pero debes tener en cuenta que las apuestas en vivo no se redactan ni eliminan.

Cómo acceder al servicio de retransmisión en vivo de 1xbet

Sin duda creemos que 1xbet Chile cuenta con uno de los mejores servicios de streaming para apostar y ver eventos desde el país. Esta opción es de gran calidad, algo que también encontramos en casas como Betano, Betway o Sportaza. Pero, ¿cómo acceder a ello?

El evento que se transmite tiene un ícono de TV, y solo tendrás que hacer clic en él para ir a la transmisión. Eso sí, debes tener en cuenta que la transmisión en pantalla completa no está disponible para todos los eventos. Y lo mismo puede ocurrir con las opciones de sonido.

Estos pueden suponer algunos puntos en los que mejorar respecto a otras marcas de la competencia como Betano para igualarse en calidad. Pero igualmente, se trata de un servicio adicional para los jugadores. Para acceder a él tan solo asegúrate de cumplir con estos puntos:

Es imprescindible tener una cuenta de usuario en el operador para poder ver transmisiones en vivo.

Puede ser necesario disponer de saldo en la cuenta o bien haber realizado una apuesta previa en el plazo indicado por la casa.

No todos los eventos tendrán esta opción incluida, sino solamente aquellos establecidos por el operador.

Algunos eventos pueden estar restringidos en función del lugar en el que te encuentres.

Para una transmisión adecuada, será importante disponer de una conexión a internet lo más estable y rápida posible.

Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son uno de los apartados más notables que podemos incluir en esta guía de 1xbet opiniones. Con solo hacer clic sobre el apartado 'Directo' podrás ver todos aquellos eventos en tiempo real más destacados. Ya sea en fútbol, tenis, baloncesto, hockey, voleibol, etc.

Al acceder a esta sección verás inmediatamente un panel con todos los resultados y mercados disponibles para cada evento. Además, las cuotas se actualizan en tiempo real, indicándose en color verde o rojo en función de si el valor es ascendente o descendente, respectivamente.

Algunas de las funciones de 1xbet en vivo es que permite crear tu propio panel 'Multidirecto' con varios eventos al mismo tiempo. Pero también puedes escoger las previas en directo o jugar a los números en vivo. Al mismo tiempo, la posibilidad de ver eventos en streaming estará presente.

Es importante tener en cuenta que los momios pueden bloquearse por momentos mientras se actualizan. Esto es algo lógico, ya que deben estar acorde al desarrollo del momento en el partido. Por eso, siempre es notable destacar que puede haber unos pocos segundos de retraso en las actualizaciones respecto a la realidad.

Para localizar aquellos juegos en streaming solo tendrás que observar los que tengan un icono de tv a su lado. Son más de cien los eventos diarios disponibles para apostar en vivo. Por eso, no esperes que todos y cada uno de ellos incluyan esta opción ya que no será así.

Opción cash out de 1xbet

La opción de cash out está disponible en 1xbet para aquellos eventos seleccionados por el operador. Para cerrar una apuesta de forma anticipada tendrás que buscar el botón en el cupón de apuestas.

Al escoger esta opción, podrás ver la parte de tu apuesta que el operador reservará en función de si tu apuesta estaba siendo ganadora o no. Esta opción es realmente efectiva al hacer apuestas en vivo, aunque se aplica en apuestas simples, combinadas y sistemas.

Y podemos decir que la herramienta es ágil siempre que se encuentre disponible. Otras casas de la competencia como bet365 o Rojabet también cuentan con este servicio. Por lo que podríamos decir que son las mejores opciones de cierre anticipado para Chile.

Bet builder de 1xbet

La posibilidad de crear tus propias apuestas es una realidad en 1xbet Chile. De hecho, este servicio recibe el nombre de 'bet-constructor' y permite a los usuarios establecer apuestas entre dos equipos diferentes, por ejemplo. Combinando los resultados de sus partidos disputados independientemente.

En esta opción, 1xbet permite añadir hasta 5 selecciones diferentes sobre cada uno de los equipos involucrados. Además, podrás ver todos los partidos entre los que la casa permite escoger. Así como también las cuotas actuales para cada selección. Una opción menos presente en casas como 20bet, Betwarrior o Betano, por ejemplo.

Request-a-bet de 1xbet

La opción de crear tu propia apuesta será una posibilidad en esta casa, permitiéndote al mismo tiempo añadir varios mercados al mismo cupón. La apuesta máxima se determina para cada evento por la casa de apuestas. De modo que dependerá del deporte escogido y del evento.

De todos modos, se mostrará al elegir un resultado en el cupón de apuestas. Creando tu propia apuesta combinada, las cuotas cambiarán en función de tus selecciones, y serán mayores cuanto mayor sea la dificultad. A pesar de estar presente, este servicio puede ser mejorable para equipararse al de otras casas como Rojabet o bet365.

Cómo registrarse con 1xbet

La mayoría de los servicios que destacamos en esta guía de 1xbet opiniones precisan de un registro para poder utilizarse. La creación de una cuenta es esencial para recibir los bonos, hacer apuestas o liberar posibles ganancias. Por eso, saber cómo registrarse es imprescindible.

A través de los siguientes pasos te guiaremos con el proceso de registro en 1xbet Chile. Recuerda que para completar el proceso debes tener al menos 18 años y residir en el país:

Comienza por ir al sitio web de 1xbet Chile y haz clic sobre el botón de registro. Puedes registrarte en tan solo un clic, por teléfono o por e-mail. Ingresa los datos que el operador te solicita en función de tu tipo de registro. Como verás, existe una casilla dedicada al código promocional 1xbet, que deberás introducir en caso de ser necesario. Cuando tengas todo listo, haz clic sobre el botón de 'Registrarse' al final del formulario y habrás creado tu cuenta.

Atención al cliente

Cuando se trata de casas de apuestas con una oferta así de completa, pueden surgir dudas en cualquier momento. Los usuarios pueden necesitar ayuda directa con las promociones, apuestas, métodos de pago u otros servicios. Y es ahí cuando cobra importancia la atención al cliente.

En esta guía de 1xbet opiniones hemos podido comprobar que el operador permite solicitar ayuda de diferentes modos. De hecho, en la parte inferior de la interfaz podrás ver una pestaña que permite 'Hacer una pregunta' en todo momento.

Este será un buscador muy útil que te permitirá explorar todas las preguntas frecuentes. Pero si quieres contactar de forma directa con un operador, también podrás hacerlo. El servicio está disponible en todo momento y el período de respuesta puede ser de hasta 24h.

1xbet Opciones de servicio al cliente Correo electrónico info-es@1xbet-team.com Número de teléfono 08004500101 Horas de chat en vivo Sí – Disponible 24/7 Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

Uno de los puntos esenciales a destacar sobre esta y otras casas de apuestas está en su licencia. El hecho de poseer este tipo de permiso garantiza que el operador ofrece un servicio seguro, legal y protegido. Y eso es algo que hemos podido constatar para esta reseña de 1xbet opiniones.

Como se puede ver a pie de página en su propio sitio web, los contenidos de 1xbet Chile están operados por ACOM Latin America N.V. Como Titular de la Licencia Curazao No. 1668/JAZ. Exidna Enterprises LTD (НЕ435756) brinda servicios de procesamiento en el sitio web como Agente de facturación.

Además de ello, la seguridad de esta casa también reside en que solo está disponible para usuarios mayores de edad (+18). Por otro lado, los métodos de pago son totalmente seguros y cuentan con los algoritmos de protección al usuario más avanzados para proteger la identidad.

Métodos de pago

Según nuestras 1xbet opiniones, esta es una de las casas de apuestas con más oferta en cuanto a métodos de pago. Una de las principales características de esta marca es que acepta criptomonedas como Bitcoin o Litecoin. Pero, ¿cuántas vías están disponibles?

La respuesta es un total de hasta 81. Por difícil que parezca, son todas las opciones que reúne esta casa para depositar. Pero la cifra desciende a 61 cuando se trata de las pasarelas para retirar. En cualquier caso, sigue siendo un número bastante superior al de otras casas de la competencia.

Para recopilar las principales vías de pago y los límites incluidos, puedes consultar las siguientes tablas. En ellas podrás ver una recopilación de las vías de pago más utilizadas y sus términos generales.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Visa $500 CLP 15 min - 24h Mastercard $500 CLP 15 min - 24h Webmoney $690 CLP 15 min - 24h Banco de Chile 2€ USD 15 min - 24h Skrill 2€ USD 15 min - 24h Astropay $500 CLP 15 min - 24h Muchbetter $1 USD 15 min - 24h EcoPayz $6 USD 15 min - 24h Neteller 4€ USD 15 min - 24h Paysafecard $500 CLP Hasta 2 días Transferencia bancaria $500 CLP Hasta 2 días Bitcoin – Litecoin – Ripple (+40) $1 Instantáneo Flexepin $10 USD Instantáneo JetonCash $1 USD Instantáneo MoneyGo $1 USD 15 min - 24h

Método de retiro Retiro mínimo Tiempo de transacción Mastercard $9.084 CLP 1 min – 7 días Visa $9.366 CLP 1 min – 7 días Webmoney $1.000 CLP 15 min - 24h MoneyGo $1.58 USD 15 min - 24h Skrill 10€ 15 min - 24h Astropay $1.000 CLP 15 min - 24h Perfect Money $1.000 CLP 15 min - 24h Jeton Wallet 10€ 15 min - 24h EcoPayz $12 15 min - 24h Neteller 5€ 15 min - 24h Bitcoin-Litecoin-Ethereum $1.50 USD 15 minutos

Resumen

El resumen de nuestras 1xbet opiniones es que estamos ante una de las mejores opciones para jugar desde Chile. Su oferta de registro de hasta $150.000 CLP es uno de los principales motivos. Pero también lo son sus promociones secundarias o el programa VIP para usuarios.

En lo que respecta a los deportes, los amantes del fútbol sentirán que no falta prácticamente nada. Todas las competiciones más importantes del mundo están incluidas, así como los torneos de Chile a diario. Además, puedes apostar desde su app disponible en iOS y Android.

Preguntas frecuentes

Para terminar esta guía sobre las 1xbet opiniones tenemos todavía un formulario de preguntas frecuentes. Tan solo serán unas preguntas más para resaltar algunos aspectos importantes de esta casa para los usuarios de Chile.

¿Es 1xbet fiable?

Sí, en base a nuestras 1xbet opiniones podemos indicar que se trata de una casa de apuestas totalmente fiable. De hecho, ofrecen sus servicios desde hace más de 15 años y cuentan con la licencia de Curacao. Además, sus servicios solo están disponibles para mayores de 18.

¿La plataforma ofrece apuestas gratis a los nuevos clientes?

Existen formas de apostar de forma gratuita si eres nuevo cliente. Una de ellas es con el bono de bienvenida en deportes, que otorga hasta $150.000 CLP de forma adicional. El saldo de bono te permitirá jugar con una cantidad extra sin tener que utilizar saldo real.

¿Cuál es el código de bono 1xbet?

El código promocional 1xbet se puede utilizar durante el proceso de registro en la web del operador. Puedes encontrar el código en nuestra página si está disponible. O en caso contrario, también puedes utilizar el que exista en su página web cuando sea necesario.

¿Cuánto tardan en procesarse los retiros de 1xbet?

El tiempo de procesamiento para los retiros en esta casa dependerá de la plataforma que escojas para la transacción. Las tarjetas pueden tardar entre 1-7 días. Mientras que las carteras electrónicas lo harán entre 15 minutos y 24h. Otros como las criptomonedas tardan 15 minutos.