Estelarbet opiniones: Guía completa para apuestas deportivas en abril 2023

Descubre con nuestras Estelarbet opiniones la oferta de este operador. Regístrate y obtén un bono de bienvenida de hasta $200.000CLP.

Hoy te traemos una guía completa sobre el funcionamiento de las apuestas deportivas en Estelarbet Chile. Te mostraremos nuestras Estelarbet opiniones y cuáles son las características que convierten a este operador en un sitio de referencia en Chile.

Código promocional Estelarbet "ESTEGOAL"

Todos aquellos que se registren por primera vez en Estelarbet Chile, serán elegibles para recibir un bono de bienvenida. En el momento del registro, introduce el código promocional Estelarbet "ESTEGOAL"si lo tienes en el apartado correspondiente.

En caso de que se te olvide hacerlo, no te preocupes porque podrás facilitar esa información más adelante.

Realmente ese código promocional Estelarbet "ESTEGOAL" es totalmente opcional, tal y como señalan en el formulario de registro. La oferta no cambiará independiente de que lo utilices, ni habrá ningún tipo de recompensa o bonificación habitual.

Al realizar el registro, un proceso que te explicaremos más adelante, podrás reclamar bono de deportes. Es importante que sepas que son totalmente incompatibles y que una vez recibido uno perderás la opción al otro.

En esta guía completa nos centraremos sobre todo en lo referente a apuestas deportivas.

Bono de deportes

El bono de deportes te ofrece un 200% hasta una cantidad máxima de $300.000. Está dividido en tres depósitos diferentes. Estos se organizan de la siguiente manera:

Primer depósito: 100% hasta una cantidad de $100.000CLP

Segundo depósito: 50% hasta un máximo de $100.000CLP

Tercer depósito: 50% hasta un total de $100.000CLP

Para poder recibirlo, tienes que activar la promoción antes de hacer el ingreso. En caso de que no la actives, Estelarbet Chile entiende que renuncias a él y no podrás reclamarlo posteriormente.

La cantidad mínima exigida en ese primer depósito es de $5.000CLP. Para poder acceder al siguiente bono, tu saldo debe ser igual a 0. Aquí tienes algunos de los términos y condiciones adheridos a la promoción:

Depósito de al menos $5.000CLP.

El monto que ingreses en el segundo depósito debe ser mayor que el primero y lo mismo entre el tercero y el segundo.

Rollover de 7x en cada uno de los bonos y de 1x el valor del depósito.

Válido para apuestas deportivas de fútbol, básquetbol, tenis o béisbol.

Cuota mínima de 1.90 en apuesta simples o combinadas.

Dispones de 14 días para liberar cada fase.

Introducción a Estelarbet

Estelarbet es una casa de apuestas bastante reciente que opera con licencia de Curaçao. Está presente también en otras ubicaciones como Perú, Ecuador o Brasil, lo que deja muestras de su fiabilidad.

Cada mes ofrece más de 30.000 eventos en vivo con transmisiones a tiempo real. Su plataforma de apuestas está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Podrás colocar tus pronósticos en cada momento.

Ha recibido la certificación sobre la seguridad de la información. Cualquier dato que aportes será guardado con cuidado evitando cualquier estafa o suplantación. Intenta mejorar cada día para dar un servicio integral a sus usuarios.

Más información sobre Estelarbet

Todas las Estelarbet opiniones que vertimos aquí están basadas en nuestra experiencia propia de la web y de sus servicios. En base a eso hemos elaborado un veredicto más o menos positivo.

En los siguientes apartados, te contamos algunos de los puntos más importantes. Descubre toda la oferta del mercado de apuestas para colocar tus pronósticos. Expondremos también promociones para usuarios registrados y mucho más.

Cómo hemos probado Estelarbet

No era nuestra idea exponer aspectos relacionados con el funcionamiento de este operador sin probarlo primeramente. La primera acción que hemos realizado ha sido la creación de una cuenta.

Hemos visto cómo se puede reclamar el bono, si es fácil o no de liberar y si la oferta de deportes es suficiente. También hemos realizado apuestas de todo tipo y en todos los mercados disponibles comprobando sus cuotas.

Por supuesto, también hemos comprobado el tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente. Sabemos que esta categoría es una de las más necesarias para los usuarios y el resultado ha sido bastante satisfactorio.

No nos hemos quedado únicamente con nuestras Estelarbet opiniones, hemos buscado las impresiones de otros usuarios. Buscando en páginas de terceros es posible obtener la información necesaria para hacer la comparación.

Oferta de mercado de apuestas

En Estelarbet encontrarás eventos de todo tipo para colocar tus apuestas. Analizando el número de disciplinas que aparecen en la barra lateral vemos cerca de 50 categorías.

Si hay algo que hemos echado en falta es un orden alfabético de las disciplinas para facilitar la búsqueda. El orden está pensado de acuerdo a la popularidad de las mismas. La búsqueda de deportes minoritarios se ralentiza.

En fútbol podremos apostar en más de 1000 eventos diferentes. Por supuesto, no puede faltar la Primera División de Chile. También encontraremos otras de Latam y de Europa y todo el mundo.

Y no se reduce solamente a eventos, también puedes colocar tus pronósticos al mercado de fichajes. Pronostica qué equipo se llevará a un jugador antes del cierre de mercado. Liverpool, City, Real Madrid, Barcelona, todos preparan su cartera.

Otros deportes con muchos seguidores son el tenis de mesa, el tenis o el básquetbol. Sigue cerca los mejores Grand Slam y Master 1000 y pronostica el ganador del anillo de la NBA.

Si prefieres otras disciplinas que pasan más desapercibidas, aquí también encontrarás dardos, snooker, críquet… Estelarbet deportes ha encontrado un hueco para cada usuario.

Destacan las apuestas en e-Sports. Pronostica a LOL, Valorant, Wartcraft, Dota2. O también, si lo prefieres, tienes apuestas virtuales de fútbol, ciclismo, carreras de galgos o de caballos. No todos los operadores de Chile ofrecen e-Sports como Estelarbet.

Al margen de los deportes, también incluye algunas apuestas especiales que nada tienen que ver. Están enfocadas a la política, a festivales como Eurovisión o a series de televisión.

No te preocupes si no sabes a qué apostar. Para eso, Esterlarbet recopila los torneos y los ubica en la parte superior del menú lateral. También puedes pulsar en el día al que estás y te saldrán todos los eventos a disputar.

Promociones para jugadores registrados

Estelarbat se preocupa mucho de los nuevos usuarios que acceden por primera vez al operador. Pero, lo hace sin descuidar a los que ya están dentro y, por eso, saca constantemente promociones dirigidas a ellos.

Algunas son de apuestas deportivas y otras no están asociadas a nada. Combinadas, cash back, premios especiales y más. Vamos a ver en qué consiste cada una de esas promociones.

Combi segura

Hacer apuestas combinadas tiene premio en Estelarbet. Cada vez que crees un cupón con cuatro selecciones y aciertes todas menos una recibirás una freebet. Esta apuesta gratuita la recibirás en tu cuenta cada miércoles.

No hay un mínimo en esa combinada que entra en la promoción solamente pide que sean de al menos 4 partidos. Si se cancela uno de ellos tiene que seguir quedan 4 para que se aplique la oferta.

Cada apuesta combinada que realices debe ser de al menos $4.000. La cuota mínima a la hora de usar la freebet es de 1.6. Puedes conseguir un máximo de $100.000 con ella.

BetBack

Si realizas una apuesta y esta no resulta ganadora, recibirás un bono. La cantidad de ese bono está relacionada con la de la apuesta inicial que hayas realizado previamente.

Se aplica en apuestas de al menos $10.000 y la cantidad que percibas puede variar desde $5.000 hasta un total de $25.000 si llega a $50.000 o más. Podrás usar ese bono en deportes concretos: fútbol, tenis, baloncesto, béisbol, balonmano y voleibol.

La cuota mínima de esta freebet es de 1.7 y dispones de 7 días para utilizarla. El rollover asignado es de 6x. Estelarbet te avisará de los plazos de activación de esta campaña de BetBack.

Torneo el Gurú

El Gurú consiste en un juego en el que los usuarios predicen una serie de resultados. Todas las semanas hay un total de 50 ganadores que se reparten un bote acumulado de $200.000.

Para participar, debes haber realizado un depósito de, al menos, $10.000 o haberlos apostado en los últimos 7 días.

Predice ciertas acciones como el número de goles, diferencia de goles, marcador exacto etc. Los usuarios seleccionados recibirán el bono en formato de freebet.

La cuota mínima establecida en estas apuestas gratuitas es de 1.6. Será necesario convertir el 100% otorgado para liberar la promoción. Las posibles ganancias serán otorgadas en un plazo máximo de 10 días.

Las promociones que ofrece Estelarbet son competitivas si se comparan con las que ofrecen otros operadores en Chile.

Aplicación móvil

Las Apps forman parte del día y valoramos muy positivamente los sitios web con aplicaciones nativas. Especialmente en las casas de apuestas porque buscamos un acceso rápido y de calidad.

La Estelarbet App está dividida por secciones. Si quieres enfocarte a las apuestas, tienes una aplicación exclusiva para esta categoría.

Esto, por un lado, nos parece muy positivo si solo juegas a una de las dos opciones. Sin embargo, en caso de que las combines, tendrás que realizar la descarga de dos aplicaciones diferentes.

En su página web, en la sección de “productos” encontrarás la App para deportes dividida en sistemas iOS y Android. La primera no está operativa, tal y como muestra el cartel de “próximamente”. Esperamos que esto cambie muy pronto, porque la mayoría de operadores ofrece la app para el sistema iOS.

Los usuarios de Android sí podrán descargar la aplicación a través de un archivo .apk. Hemos de decir que no son muy pesadas, alrededor de 30MB. Necesitarás una versión 6.0 o superior.

No hay ningún bono que sea solamente para la App. La compatibilidad es total en todos los dispositivos. Cualquier apartado o apuesta del sitio web estará disponible en la aplicación.

¿Y qué pasa si no puedes descargar la App? No te preocupes, su versión móvil es muy recomendable. Se adapta perfectamente a cualquier dispositivo. Accede a tu navegador y escribe Estelarbet.

Estelarbet Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 27 MB Disponible para iOS y Android No

Retransmisiones en directo

La oferta de Estelarbet varía de un país a otro y las funciones que puede haber en un lugar en otro no están disponibles. Esto es lo que pasa con la retransmisión en vivo, que solamente las encontrarás en Chile y en Perú.

En 2022 selló un acuerdo con Sportradar, que es una compañía de tecnología, para sacar al mercado su plataforma de streaming. A través de ella podrás seguir partidos en directo de fútbol, baloncesto y mucho más.

Gracias a esta herramienta premium han conseguido avanzar puestos en el top de operadores disponibles. A esta retransmisión hay que añadir también estadísticas que proporcionan en eventos concretos que no todos los operadores en Chile ofrecen.

Cómo acceder al servicio de retransmisiones en vivo de Estelarbet

Los servicios de streaming siempre van a estar restringidos a usuarios registrados. Eso quiere decir que no solamente tendrás que estar registrado sino también identificado para que comprueben tu identidad.

Las condiciones de acceso son las siguientes

Ser mayor de 18 años.

Tener una cuenta en Estelarbet y estar identificado en ella.

Necesitas una conexión a Internet estable ya sea mediante Wifi o datos móviles.

Actualiza la versión flash para acceder al contenido multimedia.

Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son dinámicas, cambiantes y generan una emoción que no es comparable con las tradicionales. Es por eso que la tendencia actual es a este mercado y no al otro.

De todos modos, no son antagónicas ni mucho menos. Puedes combinar ambas y aprovechar las cuotas competitivas a la hora de crear tu cupón. Siempre que se ajuste al bono de bienvenida si te acabas de registrar.

Con mucho tiempo de estudio puedes aprender a predecir el comportamiento de las cuotas. Si además lo acompañas de la herramienta de streaming, la posibilidad de acierto aumentará.

Encontrarás todas las apuestas en vivo en la pestaña con ese nombre. Tienes la opción de marcarlo como favorito para no perderlo de vista y ubicarlo en todo momento para hacer tus pronósticos.

En total, puedes encontrar un total de 30.000 eventos en vivo al mes, difícil será que no encuentres alguno que te interese. Recibirás información a cada segundo de todo lo que ocurre en el partido. Si comparamos esta sección con la de otras casas de apuestas, son bastante similares.

Algo fundamental en las apuestas en vivo es el tiempo. En décimas de segundo puede bajar una cuota o algo peor, puede desaparecer. En ese sentido la App te ahorrará segundos que pueden ser cruciales.

Opción Cash out de Estelarbet

Quizá no has oído hablar con anterioridad de la opción de Cash out. Esta herramienta te permite resolver apuestas antes de que termine el partido. Se aplica a algunos eventos concretos.

La finalidad de cerrar apuesta o usar el cashout es doble. En un caso te permite asegurar unas posibles ganancias cuando queda poco tiempo y tu apuesta sigue siendo válida.

Por ejemplo, puedes solicitar el cash out si has apostado 1-0 en un partido de Primera División. Si llega el minuto 80 y el resultado es ese, cierra la apuesta.

No recibirás el 100%, lógicamente, pero sí un porcentaje que depende de lo que le quede a ese evento. Así podrás terminar de ver el partido con total tranquilidad habiendo minimizado riesgos.

La otra alternativa es cerrar cuando no está saliendo como esperabas. En lugar de esperar, puedes cerrar y recuperar una parte de lo apostado. También dependerá del tiempo que haya pasado y lo que haya ocurrido.

Si has apostado a 1-0 como antes y en el minuto 15 se adelanta el visitante, tu apuesta estará en riesgo. Si confías en tu instinto puedes dejar que el partido se desarrolle con normalidad pudiendo llegar a rementar.

No todos los eventos te permiten solicitar el cierre de la apuesta, como también pasa en otras casas de apuestas que ofrecen cashout. Tienes que fijarte en aquellos en los que esté detallado. Estarán marcados con un símbolo de dólar. Además, también puede ser que se aplique a unos mercados y a otros no.

En momento clave del partido, se suspenden las cuotas: una jugada peligrosa, una falta, penalti… En ese corto periodo de tiempo no podrás solicitar cash out ni tampoco colocar apuestas en vivo.

Bet builder de Estelarbet

El sistema de Bet builder te permite construir tus propias apuestas combinadas. Verás cómo las cuotas aumentan considerablemente según vamos añadiendo selecciones.

Solamente 11 deportes forman parte de las categorías incluidas en Bet builder. Estelarbet pondrá a tu disposición esta herramienta entre 24 y 72 horas antes del comienzo del evento.

Únicamente se aplica a selecciones de un mismo partido. Es decir, no podrás combinar apuestas de eventos diferentes. No todos los operadores ofrecen Bet Builder.

En la página del operador encontrarás reglas específicas para cada disciplina que se refieren al abandono o cancelación así como tiempos extra. No es compatible con apuestas de cashout.

Request-a-bet de Estelarbet

Algunos operadores ofrecen la posibilidad de crear tu propia apuesta combinada. Es el operador el que se encarga de recoger esa propuesta y establecer las cuotas en función de las probabilidades.

El envío se puede realizar o bien por correo electrónico o por redes sociales. Tiene unos tiempos de espera bastante reducidos, incluso puede ser una hora antes de que comience el propio evento.

Un ejemplo de una apuesta creada de esta manera sería: Gana Real Madrid + 10 saques de esquina y gol de Vinicius. Son apuestas totalmente personalizadas y a las que solo tienes acceso tú.

Ha supuesto toda una novedad y garantía de éxito y cada vez se va extendiendo más entre los operadores. De alguna manera, el usuario siente que lleva el control y que apuesta a aquello que quiere.

Por el momento en Estelarbet no hemos visto esta opción. No debes confundirla con la anterior, ya que aquí se crea directamente la apuesta con las cuotas. En el otro caso son apuestas combinadas con su cuota establecida previamente.

Cómo registrarse con Estelarbet

Es imposible usar cualquiera de las herramientas disponibles o reclamar bonificaciones sin registrarse previamente. Luego a mayores tendrás que realizar un primer depósito con las cantidades estipuladas.

Pero volvamos al registro que es lo que no interesa en este momento. Crear una cuenta es un proceso de lo más simple y rápido. Básicamente es introducir una serie de datos en un formulario.

Aquí tienes una lista de pasos a seguir que te resultarán útiles en esta tarea. Ten a mano tus datos personales y piensa en un nombre de usuario y contraseña para agilizar el trámite.

1. Usa cualquiera de los enlaces de Estelarbet que dejamos en esta review para acceder al operador.

2. Ubica el botón de registro y pulsa en él para acceder al formulario de contacto.

3. Facilita todos los datos requeridos.

4. Añade el código promocional Estelarbet, es totalmente opcional.

5. Acepta términos y condiciones y finaliza la acción.

Puedes aprovechar también para verificar la cuenta. Esta acción consiste en enviar una serie de documentación solicitada. Debes saber que no podrás retirar dinero hasta que cumplas con este paso.

El registro se considerará válido si demuestras ser mayor de edad y residente en Chile. En caso de falsedad en los datos, tu cuenta quedará cerrada, por tanto, es mejor cumplir las reglas.

Estelarbet opiniones: Atención al cliente

A la hora de registrarte en un operador, fíjate siempre en su servicio de atención al cliente. Revisa las vías de contacto, el tiempo de espera y también el idioma en el que te vas a atender.

En Estelarbet las opciones son variadas con la intención de adaptarse a las necesidades del usuario. Hemos comprobado herramientas como el chat en vivo y podemos asegurar que funcionan en horario 24/7.

No es la única alternativa disponible, también dispone de correo electrónico, WhatsApp y formulario de contacto. Estelarbet está disponible también para cualquier tipo de sugerencia de mejora.

Como alternativa, encontramos la sección de preguntas frecuentes con apartados en relación al registro, a la cuenta o las apuestas. Han intentado responder de manera rápida a algunos de los interrogantes más repetidos por parte de los usuarios.

En la siguiente tabla te resumimos las alternativas disponibles y los horarios de atención. Intenta explicar el problema de la manera más clara posible para acotar el tiempo de respuesta.

Estelarbet Opciones de servicio al cliente Correo electrónico Contacto@estelarbet.com Horas de chat en vivo 24-7 Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

Todas las casas de apuestas que analizamos operan de manera legal, es decir, con licencia. No tendría sentido exponer un operador que actúe al margen de la ley y que pone en peligro a los usuarios.

Estelarbet ha obtenido la licencia de Curaçao que está aceptada en Chile. De hecho, en este país todavía no hay un sistema de licencias propio. Es un tema que aún se está debatiendo a nivel nacional.

Como hemos nombrado antes, ha adquirido recientemente el certificado sobre seguridad de información. Así que sí, estás ante un operador que reúne los requisitos necesarios para funcionar legalmente.

Métodos de pago

Hemos mencionado ya varias veces la necesidad de hacer un primer depósito para acceder al bono y, por supuesto, para apostar. La lista de plataformas habilitadas en Estelarbet cambian en cada país, por tanto, debes fijarte en las específicas de Chile.

Hemos diseñado una tabla con todas las alternativas disponibles, así como las cantidades mínimas. No tendrás que abonar ninguna cantidad adicional en concepto de comisión.

Te recordamos que para los retiros es necesaria la verificación de la cuenta. Si no has completado este paso previamente, tendrás que hacerlo.

Mientras que el procesamiento de los ingresos es prácticamente inmediato, el de los retiros sí que se puede demorar hasta 72 horas. Solamente se consideran válidos las pasarelas que estén a tu nombre.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito Revisa en el sitio web Hasta 5 minutos WebPay Revisa en el sitio web Hasta 5 minutos Mercado Pago Revisa en el sitio web Hasta 5 minutos

Método de retiro Retiro Mínimo Tiempo de transacción Transferencia Revisa en el sitio web Hasta 2 días hábiles Tarjeta Revisa en el sitio web Hasta 3 días hábiles

Estelarbet opiniones: Resumen

Aunque sea de creación reciente, Estelarbet lo tiene todo para convertirse en un operador de referencia. Desde nuestras Estelarbet opiniones, es muy completo y ofrece una gran experiencia de juego.

El catálogo de apuestas deportivas es uno de los más grandes del mercado. Los bonos de bienvenida y otras promociones son muy bien valorados por los usuarios, así como las apuestas en vivo y el streaming.

Sin duda mejoraría aumentando el número de métodos de pago y simplificando el diseño de la web para mejorar en la navegación. Queda también pendiente ofrecen una aplicación iOS.

Estelarbet opiniones: Preguntas frecuentes

Por último, te dejamos con un apartado de preguntas frecuentes sobre el operador. Te servirá como contenido extra para resolver cualquier tipo de duda que te haya quedado pendiente tras esta guía completa.

¿Es Estelarbet fiable?

El operador cuenta con licencia de Curaçao para actuar de manera totalmente legal. Además, está presente en otros países, por lo que ya acumula experiencia y ha demostrado su fiabilidad.

¿Cómo hacer un pronóstico en Estelarbet?

Escoge un mercado de todas las opciones disponibles en deportes. Pulsa sobre la selección escogida. Introduce la cantidad que deseas apostar en el boleto creado. Acepta la opación.

Para hacer un pronóstico simplemente tenemos que entrar en la sección de deportes y escoger un evento. Después introduce la cantidad que deseas apostar en el boleto creado y acepta.

¿Existe un bono de bienvenida para nuevos usuarios?

Todos los usuarios que se registren por primera vez podrán acceder a un bono de deportes. Recibirán un 200% hasta un máximo de $300.000 si cumplen con todos los requisitos.

¿Por qué tengo que verificar mi cuenta?

La verificación es una tarea que se ha vuelto necesaria en los últimos años. La finalidad es asegurarse de que todos los datos que aportes son reales y, además, evitar cualquier problema de suplantación.