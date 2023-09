Apuestas Copa Sudamericana | Tipos y cómo apostar en Septiembre 2023

Descubre los mejores consejos para ganar en tus apuestas Copa Sudamericana. Mira los tipos de pronósticos, cuotas, y fechas importantes.

La segunda competición de fútbol más importante a nivel continental nos ofrece una oportunidad única para hacer apuestas Copa Sudamericana.

Con cuotas altas y una amplia variedad de mercados de apuestas, no es de extrañar que esta competición despierte el interés de los usuarios de apuestas deportivas.

En este artículo analizamos las diferentes casas de apuestas y sus promociones, los tipos de pronósticos disponibles, y consejos útiles para sacar el máximo provecho de tus apuestas Copa Sudamericana.

Cómo apostar en la Copa Sudamericana de la CONMEBOL

Lo primero y principal para hacer apuestas Copa Sudamericana es estar registrado en un operador que ofrezca mercados de este torneo. Todas las bookies que aparecen en este artículo te permitirán colocar apuestas Copa Sudamericana en su plataforma en unos pocos pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? Es muy sencillo, te los explicamos aquí:

Pulsa sobre las casas de apuestas deportivas que te interese en esta página para dirigirte a su sitio web. Encuentra el botón que dice REGISTRARSE en la parte derecha del menú superior de la pantalla inicial. Rellena el formulario de registro con tus datos. Ingresa el código promocional en el campo dedicado a este para obtener el bono de bienvenida si está disponible. Recarga la cuenta para poder empezar a hacer apuestas Copa Sudamericana. Ahora selecciona entre APUESTAS PREMATCH o APUESTAS EN VIVO para colocar tus pronósticos. Navega hasta fútbol y selecciona la liga de tu preferencia para ver los mercados de eventos. En este caso, pulsa sobre Copa Sudamericana para ver qué pronósticos se ofrecen. En cada evento se muestran las cuotas. Para añadir la selección a tu boleto de apuesta, haz clic sobre el momio que desees.

Consejos para apostar en la Copa Sudamericana

Ahora que ya sabes cómo apostar, quizás quieras conocer algunos tips para que las apuestas Copa Sudamericana vayan sobre ruedas. Aquí es donde tienes que enfocarte:

Conoce a los equipos: investiga a fondo sobre los equipos participantes. Examina su rendimiento en el campeonato y en sus respectivas ligas nacionales. Analiza la forma física de los jugadores, las tácticas del entrenador y el comportamiento en la jornada previa.

Observa las estadísticas: presta atención al promedio de goles por partido, el desempeño en casa y fuera de casa, y el rendimiento en la edición anterior del torneo.

Considera el factor campo: el ambiente que se respira en el encuentro también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si juegan como locales en rondas avanzadas de la liga.

Estudia las alineaciones: mantente al corriente de las alineaciones de cada equipo, las lesiones, suspensiones y cambios tácticos.

Analiza las cuotas y mercados de apuestas : compara las cuotas ofrecidas por diferentes casas de apuestas deportivas y busca los mercados que mejor se ajusten a tus conocimientos y estrategias. Más abajo te hablamos de los principales mercados de pronósticos. Sé consciente de la fase del torneo : la Copa Sudamericana tiene varias fase, desde la fase de grupos hasta las ronda eliminatorias. No es igual un partido de fase de grupos, que uno de octavos o cuartos en la motivación y el enfoque de los clubes.

: compara las cuotas ofrecidas por diferentes casas de apuestas deportivas y busca los mercados que mejor se ajusten a tus conocimientos y estrategias. Más abajo te hablamos de los principales mercados de pronósticos.

Tipos de pronósticos más comunes en las apuestas Copa Sudamericana

Cada usuario tiene sus preferencias a la hora de apostar en su liga favorita, pero algunas apuestas son muy populares entre los jugadores. Te las mostramos.

Mercados futuros

Incluyen predicciones al campeón final de la liga o campeonato.

Pronósticos 1x2

Las clásicas apuestas sobre si un conjunto gana, empata, o pierde un partido.

Mercados de goles

Los más populares en esta modalidad son las apuestas over/under, donde se predice si el número de goles que se marcarán en un encuentro será superior o inferior a una determinada cantidad.

Apuestas Copa Sudamericana en vivo

Como sabes, el live bet se ha vuelto muy popular últimamente. Añaden emoción al partido, y las cuotas que se pueden conseguir en tiempo real son interesantes, aunque cambiantes.

Hándicap Europeo y Hándicap Asiático

Este tipo de pronósticos se aplican cuando un equipo juega en clara desventaja contra otro que tiene un desempeño superior. Al equipo que parte como favorito se le pone un hándicap negativo, o al que parte como menos probable de quedar campeón se le suma un hándicap positivo para igualar las posibilidades.

Prop Bets

Son apuestas más especiales y específicas sobre determinados sucesos, como córneres o tarjetas durante un partido o durante toda la fase o ronda.

¿Qué operadores permiten apostar en la CONMEBOL Copa Sudamericana?

Aquí se recogen los mejores operadores que permiten hacer apuestas Copa Sudamericana en Chile actualmente. Si deseas reclamar el bono de bienvenida, podrás conseguir un extra para apostar y optar a mayores ganancias.

Calculadora de cuotas para las apuestas Copa Sudamericana

Las cuotas, también conocidas como momios, determinan el valor de una apuesta y las posibles ganancias. Cada operador ofrece sus propios momios para las apuestas Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Champions League, o cualquier otra liga. Se actualizan constantemente para reflejar las probabilidades de los equipos participantes en el evento.

Se pueden encontrar en varios formatos (decimal, fraccionario o americano) y se basan sobre todo en el desempeño de los equipos y las estadísticas históricas.

En el formato decimal, los momios más bajos suelen indicar que un equipo es favorito, mientras que los más altos representan una mayor probabilidad de sorpresa. En el caso del formato americano, un número negativo indica que el equipo se considera favorito, y un número positivo va ligado al equipo con menos posibilidades de ganar.

Por ejemplo, si el Corinthians tiene una cuota de -130 y el Sao Paulo tiene una cuota de +130, ell Corinthians es el que se da como ganador de forma previa.

Lo bueno es que tienes la oportunidad de comparar y obtener las mejores cuotas disponibles con las calculadoras y comparadores de cuotas. Esto es muy recomendable, pues te da la opción de encontrar las value bets y ganar más por cada peso apostado.

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Copa Sudamericana 2023?

El 23 de agosto comenzaron los cuartos de final y ya hay algunos clubes que se perfilan como posible campeón. Con Independiente del Valle campeón de la edición de 2022, cualquier cosa puede suceder en esta nueva edición.

Llama la atención que Colo Colo no superó la ronda de los playoff. En los cruces de octavos cayeron algunos clubes fuertes como el Bra y el Ñublense, igual que le sucedió al Atletico Paranaense en octavos de Copa Libertadores. Por otro lado, Corinthians se ha hecho un hueco en semifinales tras derrotar al Estudiantes el 30 de agosto. Están por disputarse Sao Paulo vs LDU Quito, Defensa y Justicia vs. Botafogo, y Fortaleza vs. América MG.

Algunos países como Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y un largo etcétera ya se quedaron sin representación en el campeonato. Los equipos aspirantes a ganar el título son estos:

Corinthians, América MG, Fortaleza, Botafogo y Sao Paulo de Brasil

de Brasil LDU Quito de Ecuador

de Ecuador Defensa y Justicia de Argentina

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2023?

La esperada final de la Copa Sudamericana 2023 será el 28 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Así que aprovecha y coloca tus apuestas Copa Sudamericana por tus favoritos porque todavía queda la fase de semifinales y la gran final emocionante.

FAQ

¿Cuándo se juega la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana se juega anualmente, generalmente desde febrero hasta noviembre, con los play offs distribuidos a lo largo del año.

¿Cuántos equipos participan en la Copa Sudamericana?

En la actualidad, participan 54 equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de fútbol. Estos equipos provienen de diferentes países de Sudamérica.

¿Cómo se clasifican los equipos?

Se clasifican a través de sus actuaciones en las ligas nacionales de fútbol de cada país y a través de las competiciones de copa de sus respectivas federaciones.

¿Cuál es el premio para el ganador?

Además del prestigio de ganar el título, el equipo campeón de la Copa Sudamericana recibe un premio en efectivo. El monto del premio puede variar según la edición del torneo.

¿Cuál es el formato de este campeonato?

La Copa Sudamericana comienza con una fase de grupos, seguida por rondas de eliminación directa. Los equipos que no logran clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores ingresan directamente a la segunda ronda de la Sudamericana.

¿Cuál es el estadio más grande utilizado en la Copa Sudamericana?

El Estadio Nacional de Lima, en Perú, es uno de los estadios más grandes utilizados en la Copa Sudamericana. Tiene una capacidad de alrededor de 45.000 espectadores y ha albergado varios partidos importantes.