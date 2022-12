Brasil vs. Camerún en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Camerún y Brasil, correspondiente al Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

Camerún y Brasil se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo G del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Lusail como escenario, se da un duelo entre uno de los candidatos al título, con su boleto en mano a los octavos de final, frente a un rival que tendrá que ganar para continuar en la Copa del Mundo.

Los Leones Indomables suman solo un punto en la competencia, resultado de un empate por marcador de 3-3 contra Serbia con anotaciones de Jean-Charles Castelletto, Vincent Aboubakar y Eric Maxim Chuopo-Moting, mientras que en el debut cayó por 0-1 ante Suiza. El equipo dirigido por Rigobert Song solo puede avanzar con una victoria, sumado a una derrota de la Nati o igualando con los suizos en cuatro unidades con mejor diferencia de goles.

Por su parte, la Canarinha acumula seis unidades, con lo que ya se encuentra clasificada a la ronda de los 16 mejores. En su primer juego derrotó a Serbia por 2-0 con un doblete de Richarlison, seguido de un triunfo sobre Suiza por 1-0 con un tanto de Casemiro. El cuadro a cargo de Tite solo necesita un empate para asegurar su pase como primero de grupo.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

CAMERÚN - BRASIL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Leones Indomables y la Canarinha, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Camerún enfrenta a Brasil en la fecha 3 del Grupo G del Mundial Qatar 2022, en el estadio Lusail.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Camerún - Brasil FECHA Viernes 2 de diciembre ESTADIO Lusail | Lusail, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports. En Españar se podrá ver por la 1 TVE.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Camerún y Brasil estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

CAMERÚN

A confirmar.

BRASIL

A confirmar