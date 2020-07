Agustín Orion reveló detalles de su salida de Colo Colo

El ex arquero del Cacique contó la conversación que tuvo con Mario Salas y que terminó con su abrupta salida del club en 2019.

El exarquero de , Agustín Orion, reveló la verdadera razón que gatilló su abrupta salida del club en 2019, situación que generó el posterior quiebre entre el plantel y el otrora técnico Mario Salas.

En conversación con "Todos Somos Técnicos" del CDF, el ex Boca apuntó a que los problemas comenzaron cuando se reintegró al equipo tras su lesión. "Cuando llego al reintegro deportivo, yo le voy a decir al técnico que me gustaría hablar con él. Charlo con él y el técnico (Mario Salas) me dice algo que para mí fue el detonante. Usó una palabra que para mí es como decirte ‘hacé lo que quieras’. Me dijo ‘si hay un imponderable’ que iba a jugar ‘si había un imponderable’", relató el argentino.

Y agregó: "¿Qué te está diciendo? Por ahí yo lo interpreto mal eso (...) No me están diciendo que no voy a jugar ni que puedo pelear un puesto, sino que la única manera que vuelva a jugar es si hay ‘un imponderable’", continuó.

Asimismo, el portero contó que en 2018 negoció su renovación con Marcelo Espina, gerente deportivo. “Me dijeron por agosto de ese año para continuar, Marcelo me habló, dije que sí. Mi contrato terminaba en diciembre. Me habían dicho que Colo Colo quería bajar los costos, yo dije que me quería sentir cómodo y me sentía cómodo, vuelvo a recalcar lo de mi familia, estaban muy a gusto en Santiago. Espina me dice que no lo iban a decir porque había jugadores en evaluación y otros que no iban a continuar y no quedaba bien decirlo”.

Finalmente, puntualizó que “en esos meses escuché muchas cosas sobre mi continuidad. Le decía a Marcelo ‘mira lo que está diciendo este muchacho’. Periodistas decían cosas distintas a lo que me decía Marcelo. Después hubo cambio de técnico, el cuerpo técnico quería contar conmigo, el club también, ¿cuánto me pueden pagar? Perfecto. Dos reuniones duró la charla”.

“Me vine a , volvimos a la pretemporada, empezamos a entrenar y se van sucediendo hechos que uno cuando está adentro se va dando cuenta. A una cierta edad, con una trayectoria buena o mala pero sí con una trayectoria, no estoy dispuesto a… no sé si aguantar, pero no puedo estar en un lugar donde considero que no soy útil. Ahí se dieron situaciones que llevaron a mi salida, todo esto aparte de la lesión”, cerró.

Cabe recordar que hace algunos días el golero argentino rompió el silencio para indicar al Comandante como uno de los peores entrenadores que tuvo en su carrera, a lo que el actual estratega de Alianza Lima respondió que “son experiencias vividas. No me genera absolutamente nada, no le puedo caer bien a todo el mundo es algo lógico”. Y añadió: “Respeto lo que ha dicho Agustín, no creo que todos deban hablar bien de mí. Es una realidad, lo respeto, lo acepto y tratar de desarrollar la mayor cantidad de jugadores posibles. No me interesa que se refieran a mí de buena o mala forma, me importa más desarrollar”.