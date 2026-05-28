¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

Primera Division

Primera Division Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Primera Division, partidos y resultados

sábado, 1 de agosto
Deportes Concepcion badge
Deportes Concepcion
CON
3
Universidad Católica badge
Universidad Católica
UCA
0
F
La Serena badge
La Serena
SER
1
O'Higgins badge
O'Higgins
OHI
2
F
Universidad de Chile badge
Universidad de Chile
UCH
2
Huachipato badge
Huachipato
HUA
0
F
jueves, 6 de agosto
Universidad Católica badge
Universidad Católica
UCA
Cobresal badge
Cobresal
COB
viernes, 7 de agosto
Huachipato badge
Huachipato
HUA
Everton CD badge
Everton CD
EVE
Coquimbo Unido badge
Coquimbo Unido
COQ
La Serena badge
La Serena
SER
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Colo Colo crestColo Colo17140336162042
W
W
W
W
W
2Universidad de Chile crestUniversidad de Chile1786321111030
W
W
W
D
W
3Universidad Católica crestUniversidad Católica1783638261227
L
D
W
W
L
4Palestino crestPalestino178362524127
W
L
W
D
W
5Atlético Ñublense crestAtlético Ñublense166732019125
W
D
W
D
L
Más

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Ver más artículos sobre apuestas