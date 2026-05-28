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Primera Division
Primera Division Resumen
Primera Division, partidos y resultados
Más
sábado, 1 de agosto
jueves, 6 de agosto
viernes, 7 de agosto
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Colo Colo
|17
|14
|0
|3
|36
|16
|20
|42
|2
|Universidad de Chile
|17
|8
|6
|3
|21
|11
|10
|30
|3
|Universidad Católica
|17
|8
|3
|6
|38
|26
|12
|27
|4
|Palestino
|17
|8
|3
|6
|25
|24
|1
|27
|5
|Atlético Ñublense
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|1
|25