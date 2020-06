Mario Salas respondió a las críticas de Agustín Orion: "No me genera absolutamente nada"

El chileno tuvo palabras para el exBoca, quien reconoció abiertamente que él había sido el peor entrenador en su carrera.

La salida de Agustín Orion fue, sin dudas, el punto de quiebre en la relación entre el plantel de y Mario Salas. De hecho, hace unos días el exBoca le pasó la cuenta cuando eligió al peor entrenador que tuvo en el fútbol, siendo apuntado el propio Comandante.

Y la respuesta no tardó en llegar. El técnico chileno, quien arribó la semana pasada a Perú para iniciar su segunda experiencia en el fútbol de aquel país, esta vez al mando de Alianza Lima, contestó las críticas del exgolero del Cacique en diálogo con Radio Cooperativa.

“Para mí fue algo normal, lógicamente no voy a ponerme a hablar de la interna del equipo, pero para mí no generó nada la salida de Agustín. Fue algo consensuado entre todos y la decisión se respeta mucho, pero no siento que haya generado un quiebre en el plantel, por lo menos de parte mía”, sostuvo.

Más equipos

Respecto a los dichos del argentino, Salas aseguró que “son experiencias vividas. No me genera absolutamente nada, no le puedo caer bien a todo el mundo es algo lógico”. Y añadió: “Respeto lo que ha dicho Agustín, no creo que todos deban hablar bien de mí. Es una realidad, lo respeto, lo acepto y tratar de desarrollar la mayor cantidad de jugadores posibles. No me interesa que se refieran a mí de buena o mala forma, me importa más desarrollar”.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, reconoció que su paso por Macul "no fue tan positivo en cuanto a la idea de jugar". Eso sí, aclaró que "con los jugadores de Colo Colo me saco el sombrero, ellos se acoplaron con lo que queríamos, completamente. En Colo Colo estaban ocurriendo cosas, en las distintas áreas y al pasar nuestro primer año hay un cambio fundamental en el área médica, por dar una situación puntual. Eso requería tiempo, pero hacía que todas las fases o estamentos del club tiraran para el mismo lado y era un poco lo que uno planteaba, lógicamente en Colo Colo no ocurría".

Finalmente, sobre los refuerzos para su nueva escuadra, lanzó: "Estamos viendo a algunos jugadores chilenos, pero es mejor guardarse los nombres", cerró.