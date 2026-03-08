Goal.com
En directo

Moataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

Artículos de Moataz Elgammal
  1. Rangers-Celtic-fans-policeGetty
    CelticRangers

    La policía separa a los aficionados del Celtic y del Rangers tras una fea invasión del campo.

    La histórica rivalidad entre el Old Firm estalló en caos tras un dramático enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa de Escocia en Ibrox. Lo que comenzó como una alegre invasión del campo por parte de los seguidores del Celtic, que celebraban la victoria en la tanda de penaltis, se tornó rápidamente violento cuando los aficionados del Rangers rompieron las barreras. La policía y los encargados de seguridad se vieron obligados a formar un muro humano para separar a las facciones enfrentadas y restablecer el orden.

  2. FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
    M. GreenwoodMarsella

    El entrenador del Marsella explica la sorprendente sustitución temprana de Greenwood.

    El Marsella se aseguró una importante victoria por 1-0 sobre el Toulouse y recuperó el tercer puesto de la Ligue 1, pero el tema principal de conversación fue la decisión táctica de Habib Beye de sustituir al goleador Mason Greenwood en el minuto 66. A pesar de marcar pronto, el delantero fue sustituido tras recibir una tarjeta amarilla, ya que el entrenador dio prioridad a la disciplina para proteger la estrecha ventaja.

  3. West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
    Marco SilvaFulham

    Silva se niega a asumir la culpa por la sorprendente eliminación del Fulham de la FA Cup ante el Southampton.

    El entrenador del Fulham, Marco Silva, ha defendido con firmeza su plantilla, que ha sufrido una gran rotación, tras la sorprendente derrota por 1-0 en la quinta ronda de la FA Cup ante el Southampton, equipo de la Championship. A pesar de haber realizado nueve cambios en su once inicial, el técnico portugués se negó a utilizar como excusa un polémico gol anulado, y en su lugar señaló el mal rendimiento general de su equipo y exigió una mejor ejecución.

  4. GFX Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL
    ArsenalBrighton

    El entrenador del Brighton critica al Arsenal y a Arteta con una nueva pulla por perder tiempo

    Las tensiones entre el Brighton y el Arsenal estallaron después de que los Gunners lograran una reñida victoria en el Amex Stadium para reforzar su lucha por el título el miércoles por la noche. El entrenador de los Seagulls, Fabian Hurzeler, lanzó un duro ataque contra el equipo de Mikel Arteta, acusándolo de manipular cínicamente las reglas y utilizar tácticas extremas para perder tiempo en un partido en el que, según él, solo los locales intentaron realmente jugar al fútbol.

  5. Jesse Lingard
    J. LingardCorinthians

    Lingard, a punto de debutar con el Corinthians tras su primer entrenamiento

    El exjugador del Manchester United Jesse Lingard está a punto de debutar con el Corinthians, uno de los grandes clubes brasileños. Tras abandonar Seúl en diciembre, el delantero de 33 años ha comenzado oficialmente un programa de entrenamiento personalizado en São Paulo. Mientras espera la autorización de su visado de trabajo, Lingard se prepara para reunirse con Memphis Depay en Sudamérica.

  6. Kai Rooney 2025-26Getty
    Manchester UnitedK. Rooney

    Kai Rooney inspira al Manchester United sub-18 a llegar a la final de la copa.

    El equipo sub-18 del Manchester United logró una emocionante remontada y se impuso por 3-1 al West Ham en la prórroga, lo que le valió el pase a la final de la Premier League Cup. Ante la mirada del copropietario Sir Jim Ratcliffe, Kai Rooney, de 16 años, siguió los pasos de su padre en los partidos importantes y salió del banquillo para sentenciar la victoria junto al destacado talento JJ Gabriel. Los jóvenes Red Devils se preparan ahora para enfrentarse al Crystal Palace.

  7. US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
    FichajesR. Leao

    Leao tomará una decisión sobre su contrato con el AC Milan en medio del enfrentamiento por la cláusula de rescisión

    El AC Milan está trabajando activamente para asegurar el futuro a largo plazo de su estrella Rafael Leao con una lucrativa renovación de contrato. Aunque las negociaciones internas avanzan muy positivamente en lo que respecta a un importante aumento salarial hasta los 6 millones de euros, la cláusula de rescisión de 175 millones de euros sigue siendo un obstáculo fundamental que superar antes de cerrar oficialmente el esperado acuerdo.

  8. Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
    FichajesA. Griezmann

    Griezmann deja en suspenso su fichaje por Orlando tras derrotar al Barça

    Según se informa, Antoine Griezmann ha suspendido su esperado traspaso al Orlando City de la MLS para permanecer en el Atlético de Madrid por el momento. Impulsado por el deseo de poner fin a su sequía de títulos con el gigante español, el delantero francés ha optado por quedarse en Madrid para la próxima final de la Copa del Rey, posponiendo su sueño americano hasta el mercado de fichajes de verano.

  9. West Ham United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    D. AlliTottenham

    Dele entrena con los Spurs mientras se acerca su regreso

    El exjugador de la selección inglesa Dele Alli ha regresado emocionado al campo de entrenamiento del Tottenham Hotspur para ponerse en forma. Tras una emotiva aparición en el descanso del reciente derbi del norte de Londres contra el Arsenal, el centrocampista de 29 años está utilizando ahora las instalaciones de Hotspur Way para sesiones individuales, mientras busca activamente un nuevo club tras dejar el Como italiano el año pasado.

  10. Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
    NeymarBrazil

    Neymar ve despejado el camino para su regreso a Brasil tras las lesiones de Rodrygo y Estevao.

    Con la Copa del Mundo acercándose, Neymar se enfrenta a un periodo crítico de 12 días para demostrar su estado físico al seleccionador brasileño Carlo Ancelotti. Tras la temprana eliminación del Santos en el campeonato estatal, el delantero solo tiene dos partidos para demostrar su preparación física, después de que las lesiones de Rodrygo y Estevao le abrieran la puerta a un posible fin de su exilio internacional.

  1. Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    S. TonaliJ. Pickford

    «¡Una de mis mejores paradas!» - Pickford dejó atónito a Tonali con una parada espectacular.

    El maestro del Newcastle, Sandro Tonali, ha hablado sobre el momento agridulce que vivió con el portero del Everton, Jordan Pickford, y que le dejó frustrado y lleno de admiración. A pesar de las recientes dificultades de los Magpies en St James' Park, el internacional italiano ha destacado por su rendimiento, pero se vio frustrado por un momento de brillantez durante la reciente derrota por 3-2 ante los Toffees.

  2. Fenerbahce v Erzurumspor - Turkish CupGetty Images Sport
    FenerbahceD. Tedesco

    El entrenador del Fenerbahçe fue trasladado de urgencia al hospital con una infección grave.

    El entrenador del Fenerbahçe, Domenico Tedesco, ha sido hospitalizado debido a una infección grave, lo que le impedirá participar en el crucial partido de copa del miércoles. El técnico de 40 años, que sucedió a José Mourinho el pasado mes de septiembre, se encuentra actualmente recuperándose de una neumonía en su domicilio de Estambul. El segundo entrenador, Zeki Murat Gole, se hará cargo temporalmente del equipo durante esta fase crítica de la temporada.

  3. Como Inter Fabregas ChivuGetty Images
    Inter MilánC. Chivu

    Chivu critica la actuación del Inter mientras Fábregas se enfada por el empate

    El partido de ida de la semifinal de la Coppa Italia entre el Inter y el Como terminó en un tenso empate sin goles en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. El entrenador del Inter, Christian Chivu, expresó su frustración por el descoordinado rendimiento de su equipo en medio de una crisis de lesiones. Por el contrario, su homólogo del Como, Cesc Fábregas, elogió la disciplina táctica de su equipo y afirmó que merecían una ajustada victoria sobre el líder de la Serie A.

  4. Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
    T. FrankTottenham

    El exentrenador de los Spurs, Frank, podría fichar por un rival londinense

    El Crystal Palace ha identificado al exentrenador del Tottenham Thomas Frank como su principal objetivo para sustituir a Oliver Glasner este verano. Tras su repentina salida del Spurs, Frank está ansioso por volver rápidamente a la Premier League, y los Eagles buscan un entrenador tácticamente astuto con experiencia en la máxima categoría para mantener su identidad ofensiva y asegurar su futuro a largo plazo.

  5. FBL-FRA-NATIONALE 2-BORDEAUX-CHATEAUBRIANTAFP
    A. CarrollDag and Red

    Carroll será juzgado por presunto incumplimiento de una orden judicial

    El exjugador de la selección inglesa y de la Premier League Andy Carroll se enfrentará a un juicio el año que viene tras ser acusado de contactar repetidamente con su exmujer, Billi Mucklow. El veterano delantero habría incumplido una orden de alejamiento la primavera pasada. Tras faltar a una reciente vista por un error administrativo, un juez ha fijado oficialmente la fecha del juicio para principios de 2027.

  6. SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
    FichajesL. Goretzka

    El Arsenal y el Inter se enteran de las exigencias de Goretzka

    Mientras Leon Goretzka se prepara para dejar el Bayern de Múnich este verano como agente libre, los gigantes europeos Arsenal e Inter se han convertido en los principales candidatos para ficharlo. El internacional alemán de 31 años ha establecido unas claras exigencias económicas para su próximo fichaje, buscando un lucrativo contrato de tres años con el que iniciar una nueva etapa en su laureada carrera.

  7. Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
    ChelseaFlamengo

    Revelado: conversaciones secretas del Chelsea tras el despido sorpresa de Luis

    El Flamengo ha destituido de forma sorprendente al entrenador Filipe Luis, a pesar de que el emblemático técnico del club había llevado a su equipo a una impresionante victoria por 8-0 sobre el Madureira apenas unas horas antes. Aunque la decisión de despedir a un entrenador tras una victoria por 11-0 en la semifinal parecía inexplicable para los ajenos al club, han salido a la luz nuevos detalles sensacionales que sugieren una profunda traición entre bastidores. Se ha revelado que se produjo una ruptura de la confianza después de que la jerarquía del club descubriera que Luis había mantenido conversaciones clandestinas con el grupo propietario de su antiguo club, el Chelsea.

  8. Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    RodrygoReal Madrid

    «La vida ha sido cruel»: Rodrygo, desconsolado tras el fin de su sueño mundialista.

    La estrella del Real Madrid y de Brasil, Rodrygo Goes, expresó su profunda tristeza después de que una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco destrozara sus sueños de disputar el Mundial de 2026. Describiéndolo como uno de los días más tristes de su vida y su peor pesadilla hecha realidad, el resistente delantero prometió a los aficionados que superaría este duro golpe y volvería más fuerte.

  9. Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
    Premier LeagueChampionship

    Los clubes de la Premier League proponen limitar las indemnizaciones por fichajes de la academia de la EFL

    El sistema de formación de jóvenes futbolistas en Inglaterra podría sufrir cambios importantes, ya que los equipos de la Premier League pretenden limitar las indemnizaciones que pagan a los clubes de la EFL por los jugadores de sus academias. Impulsada por los retos que plantea la contratación tras el Brexit, la máxima categoría quiere controlar los crecientes costes de los prospectos nacionales. Los clubes de las divisiones inferiores debatirán la propuesta esta semana, junto con una amplia reforma financiera.

  10. FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP
    MónacoLigue 1

    Se abre una investigación por corrupción sobre un acuerdo entre Mónaco y la República Democrática del Congo

    Las autoridades judiciales del Principado de Mónaco han iniciado oficialmente una investigación preliminar sobre la asociación comercial entre el club de la Ligue 1 Mónaco y la República Democrática del Congo. Tras una denuncia formal en la que se alegaba posible blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y corrupción, el acuerdo de patrocinio por valor de 4,8 millones de euros está ahora siendo objeto de un intenso escrutinio legal.

Más antiguo