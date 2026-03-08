Moataz Elgammal

El entrenador del Fenerbahçe fue trasladado de urgencia al hospital con una infección grave.
El entrenador del Fenerbahçe, Domenico Tedesco, ha sido hospitalizado debido a una infección grave, lo que le impedirá participar en el crucial partido de copa del miércoles. El técnico de 40 años, que sucedió a José Mourinho el pasado mes de septiembre, se encuentra actualmente recuperándose de una neumonía en su domicilio de Estambul. El segundo entrenador, Zeki Murat Gole, se hará cargo temporalmente del equipo durante esta fase crítica de la temporada.