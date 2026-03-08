Revelado: conversaciones secretas del Chelsea tras el despido sorpresa de Luis

El Flamengo ha destituido de forma sorprendente al entrenador Filipe Luis, a pesar de que el emblemático técnico del club había llevado a su equipo a una impresionante victoria por 8-0 sobre el Madureira apenas unas horas antes. Aunque la decisión de despedir a un entrenador tras una victoria por 11-0 en la semifinal parecía inexplicable para los ajenos al club, han salido a la luz nuevos detalles sensacionales que sugieren una profunda traición entre bastidores. Se ha revelado que se produjo una ruptura de la confianza después de que la jerarquía del club descubriera que Luis había mantenido conversaciones clandestinas con el grupo propietario de su antiguo club, el Chelsea.