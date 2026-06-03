El documental sobre Bukayo Saka se estrena pronto, donde la estrella del Arsenal relata su historia durante la campaña que les llevó a ganar la Premier League

El núcleo de este próximo lanzamiento muestra la red de personas cercanas que han acompañado a Saka en sus momentos más altos y bajos. Aunque tiene una vitrina con trofeos como la FA Cup de 2020 y dos Supercopas de Inglaterra, también ha enfrentado graves adversidades.

Tras la lluvia de insultos que recibió por fallar un penalti clave en la Euro 2020, la leyenda de los Gunners, Henry, fue uno de los primeros en brindarle apoyo.

Sobre el proyecto, Saka explicó: «Esta película me ha dado la oportunidad de contar mi historia como nunca antes. La gente ve los goles y los partidos, pero no lo que hay detrás: mi red de apoyo y los mensajes de quienes creyeron en mí desde el principio».