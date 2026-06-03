¿El sustituto de Ousmane Dembélé? La estrella del Bournemouth, Junior Kroupi, interesa a los grandes clubes franceses como posible sucesor del ganador del Balón de Oro

Según el medio francés «But! Football Club», el PSG siguió a Kroupi desde sus inicios en el Lorient, pero el Bournemouth aprovechó su buena relación con el club francés y lo fichó rápido.

Desde su llegada a la Premier League, el delantero ha elevado su reputación como una de las mayores promesas de Francia. En su última temporada en la Ligue 2 marcó 22 goles en 30 partidos y, ya en Inglaterra, ha anotado 13 en 33 con los Cherries a sus 20 años, demostrando su enorme potencial en una liga más exigente.