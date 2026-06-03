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¿El sustituto de Ousmane Dembélé? La estrella del Bournemouth, Junior Kroupi, interesa a los grandes clubes franceses como posible sucesor del ganador del Balón de Oro
El talento emergente llama la atención de los parisinos
Según el medio francés «But! Football Club», el PSG siguió a Kroupi desde sus inicios en el Lorient, pero el Bournemouth aprovechó su buena relación con el club francés y lo fichó rápido.
Desde su llegada a la Premier League, el delantero ha elevado su reputación como una de las mayores promesas de Francia. En su última temporada en la Ligue 2 marcó 22 goles en 30 partidos y, ya en Inglaterra, ha anotado 13 en 33 con los Cherries a sus 20 años, demostrando su enorme potencial en una liga más exigente.
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Su versatilidad lo convierte en el sucesor ideal
El interés del PSG crece gracias a la gran flexibilidad táctica de Kroupi, ideal para el sistema de Luis Enrique. Puede actuar como delantero centro o extremo, un perfil dinámico muy valorado por el técnico español. Esta versatilidad alimenta los rumores de que se le prepara para suceder a Dembélé.
Aunque el internacional sigue siendo clave en el proyecto, sus continuos problemas físicos lo han convertido en tema de debate interno. Por eso, fichar un delantero fiable y polivalente se ha vuelto prioritario para garantizar la estabilidad ofensiva del campeón a largo plazo.
Las conexiones clave podrían facilitar un acuerdo
Otro factor clave a favor del traspaso es la representación del jugador. Desde hace meses, Kroupi trabaja con Moussa Sissoko, agente influyente con sólidos vínculos en el París. Sissoko ya gestiona a Bradley Barcola, Désiré Doué, Randal Kolo Muani y Dembélé.
Estas relaciones facilitarán cualquier negociación si el asesor deportivo Luis Campos decide acelerar el fichaje. Sacarlo de un entorno inglés tan lucrativo será difícil, pero los grandes clubes franceses tienen el poderío financiero y los argumentos deportivos para cerrar la operación.
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¿Qué les depara el futuro a Kroupi y al PSG?
El objetivo inmediato de Kroupi es seguir creciendo en el Bournemouth. Mientras, el PSG valora sus opciones para el verano. Dembélé, de 29 años, ha marcado 20 goles en 40 partidos esta temporada, pero solo ha jugado 2.200 minutos por problemas físicos.
Por ello, el club probablemente presente una oferta formal por su sucesor a largo plazo. De concretarse el fichaje, el talentoso delantero se uniría a uno de los equipos de élite de Europa y daría un gran impulso a su prometedora carrera.