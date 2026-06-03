A pesar de su liderazgo, Van Dijk quedó al margen de la decisión directiva. El título de la Premier de Slot no compensó el quinto puesto liguero ni la eliminación en cuartos de la Champions ante el PSG.

El club invirtió un récord de 446 millones de libras el pasado verano en fichajes como Alexander Isak, pero la falta de forma y los problemas con Mohamed Salah pesaron.

«No es que me pregunten cómo o qué», afirmó Van Dijk. Aun así, agradeció al personal saliente: «Hablé con Arne y con Sipke. Eso es lo más importante para mí. Les estoy muy agradecido por todo lo que han significado para mí y para el club. Les deseo todo el éxito del mundo y espero que el Liverpool salga bien parado de todo esto, porque esta temporada ha estado por debajo de nuestro nivel habitual», añadió.