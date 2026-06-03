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«No me preguntaron»: Virgil van Dijk habla sobre el despido de Arne Slot del Liverpool tras una temporada desastrosa
Dimisión inesperada de un directivo
Tras la decepcionante derrota 1-0 de Países Bajos ante Argelia en un amistoso de preparación para el Mundial, Van Dijk reaccionó a la repentina destitución de Slot. En declaraciones a NOS, el defensa central admitió que la noticia le había tomado por sorpresa.
«Aterricé en Ámsterdam el sábado por la tarde y la noticia ya se había filtrado. Luego tuve algunas conversaciones, pero la decisión estaba tomada», explicó el capitán, sorprendido por el cambio tras una temporada complicada.
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Una campaña costosa y la eliminación de la Liga de Campeones
A pesar de su liderazgo, Van Dijk quedó al margen de la decisión directiva. El título de la Premier de Slot no compensó el quinto puesto liguero ni la eliminación en cuartos de la Champions ante el PSG.
El club invirtió un récord de 446 millones de libras el pasado verano en fichajes como Alexander Isak, pero la falta de forma y los problemas con Mohamed Salah pesaron.
«No es que me pregunten cómo o qué», afirmó Van Dijk. Aun así, agradeció al personal saliente: «Hablé con Arne y con Sipke. Eso es lo más importante para mí. Les estoy muy agradecido por todo lo que han significado para mí y para el club. Les deseo todo el éxito del mundo y espero que el Liverpool salga bien parado de todo esto, porque esta temporada ha estado por debajo de nuestro nivel habitual», añadió.
Frustración en la escena internacional
Lejos de la agitación interna en Anfield, la estrella del Liverpool se centra en sus compromisos internacionales, aunque los últimos preparativos no han ido bien. La selección nacional perdió 1-0 ante Argelia, resultado que dejó al capitán visiblemente frustrado al subir al avión rumbo a Estados Unidos.
«Nadie quiere que este sea su último partido. En la primera parte debimos ir 2-0 arriba, pero no fue así», se lamentó. Y admitió: «Falta puntería en ataque. Debemos simplificar las cosas y mejorar mucho. Tenemos el lunes para eso y luego debemos estar listos para el Mundial».
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¿Qué les depara el futuro a la selección de los Países Bajos y al Liverpool?
Aunque Andoni Iraola es el favorito para entrenar al Liverpool, Van Dijk se centra ahora en la selección de Países Bajos. El equipo viajará el jueves y jugará un amistoso contra Uzbekistán el lunes, antes de debutar en el Mundial ante Japón el 14 de junio.