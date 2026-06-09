Declan Rice duda de un aspecto del juego de Kobbie Mainoo, quien aspira a compartir el centro del campo de Inglaterra con el campeón del Arsenal en el Mundial

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, planea renovar el mediocampo para su primera temporada completa. Sin embargo, Mainoo debe mejorar antes de convencer a sus compañeros de la selección.

Según The Sun, Rice duda de su aportación sin balón. A pesar de que el mediocampista de 21 años ha aumentado su labor defensiva con Carrick y es clave en ataque, sus errores atrás aún generan debate. No obstante, Carrick valora la actuación defensiva del joven en la victoria 1-0 ante el Chelsea en abril como su mejor partido de la temporada, pese a que el United solo remató una vez a puerta.