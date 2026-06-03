Hansi Flick ha sido nombrado Entrenador del Año de La Liga tras llevar al Barcelona a conquistar dos títulos consecutivos de La Liga, en una temporada caótica para el Real Madrid

Los logros de Flick en el Barcelona se resaltaron por el caos del Real Madrid. Mientras el club catalán gozaba de estabilidad, el equipo blanco vivió una temporada sin títulos, con crisis de vestuario y enfrentamientos entre jugadores y cuerpo técnico. La crisis alcanzó su cima con la salida de Xabi Alonso tras media temporada y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa, que tampoco mejoró el juego. El equipo acabó el curso sin títulos. Ahora se prepara para una nueva era, probablemente bajo el mando de José Mourinho.