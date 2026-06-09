¡El esfuerzo nunca cesa! Alisha Lehmann entrena en el gimnasio durante sus vacaciones soleadas con su novio, Montel McKenzie, mientras la estrella suiza deja atrás los problemas de descenso de la WSL

Mientras Lehmann digiere el descenso, su pareja aún saborea un triunfo espectacular. McKenzie levantó el trofeo de la Baller League UK en el O2 Arena tras ganar 5-2 al NDL FC. La pareja selló el momento con un beso en el campo, demostrando su fuerte vínculo. McKenzie ya había contado al Daily Mail que la presencia de Lehmann lo impulsa: «Naturalmente, te da ese empujón, como cuando te está viendo un familiar o un amigo». Esa dinámica se nota en sus entrenamientos en Jamaica, donde ambos se motivan para mantenerse en forma.