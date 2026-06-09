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¡Otro fichaje sorpresa para los Wolves! El internacional mexicano Raúl Jiménez vuelve al club como agente libre y se une a Kieran Trippier en Molineux
El Wolves consigue el regreso espectacular de su antigua estrella
Según la BBC, el Wolverhampton Wanderers ha acordado un contrato de dos años con Jiménez, que llega libre tras superar el reconocimiento médico. El mexicano, de 35 años, tiene una opción de prórroga de un año. Es el segundo fichaje gratis del club para la Championship.
Se suma al exinternacional inglés Trippier, quien también firmó por dos años tras dejar el Newcastle. El lunes el Fulham lo incluyó oficialmente entre los jugadores que dejarán Londres cuando venza su contrato a finales de junio. Jiménez se marcha tras marcar 31 goles en 115 partidos en todas las competiciones.
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Un historial impresionante y fichajes multimillonarios
Su emotivo regreso a Molineux amplía su palmarés, tras marcar 57 goles en 166 partidos con los Wolves entre 2018 y 2023. El club lo nombró dos veces «Jugador del Año». Llegó cedido desde el Benfica por 3 millones de euros y luego se fichó en firme por 38 millones de euros (33 millones de libras/44 millones de dólares). Con los encarnados ganó dos Ligas y marcó 31 goles en 120 partidos. En 2023 el Fulham pagó 6,4 millones por él. La temporada pasada anotó 10 goles y dio tres asistencias en 43 encuentros entre Premier y copas, demostrando que conserva su instinto goleador.
Palmarés internacional y una amplia colección de trofeos
Más allá de sus números en clubes, Jiménez aporta una mentalidad ganadora forjada en una década de fútbol de élite. Su palmarés incluye una Supercopa de España con el Atlético de Madrid, donde jugó 28 partidos. También destaca su trayectoria internacional. Ha conquistado dos Copas Oro y, más recientemente, la Liga de Naciones de la CONCACAF. Actualmente se concentra con la selección de México, anfitriona del Mundial, y se espera que su liderazgo y experiencia guíen al equipo en casa antes del inicio de la temporada local.
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¿Qué le depara el futuro al delantero?
Jiménez se centra en el debut de México en el Mundial contra Sudáfrica el jueves. Tras sus compromisos con la selección, el veterano delantero se unirá al Molineux para la pretemporada. Los Wolves, últimos en la Premier la pasada campaña, confían en Jiménez para regresar a la máxima categoría.