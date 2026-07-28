CLASIFICACIÓN: Los 20 mejores entrenadores de la temporada europea

La temporada europea 2025-26 ha terminado, igual que la 2024-25: con el París Saint-Germain alzando la Copa de Europa tras la final de la Liga de Campeones. El sábado venció al Arsenal en Budapest en un duelo más igualado que la goleada ante el Inter en Múnich, y lo celebró con la misma ilusión: ya tenía el doblete tras ganar la Ligue 1.