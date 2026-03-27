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Sunderland v Real Betis - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Real Betis? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Real Betis
Primera División
Copa del Rey
Europa League

Los Béticos siempre quieren ser parte de la lucha por los puestos continentales.

El Real Betis es uno de los nueve clubes que ha levantado el título de LaLiga a lo largo de la historia y un club acostumbrado en los últimos años a luchar por clasificar a competiciones continentales. Entre sus otros logros se encuentran sus tres trofeos de la Copa del Rey.

Seguir al Real Betis en vivo es una experiencia llena de pasión para sus aficionados. Para quienes desean añadir una dimensión adicional a esta experiencia, las apuestas deportivas son el camino a seguir. Aprovechar un código promocional Codere es una manera inteligente de aumentar la emoción de cada partido, ofreciéndote beneficios adicionales para maximizar tu participación en las apuestas mientras disfrutas del juego.

En el escenario continental no cuentan con títulos, pero recientemente alcanzaron la final de la Conference League, un claro paso en la dirección correcta en búsqueda de protagonismo europeo. En realidad, los de la ciudad de Sevilla solo han participado en una ocasión en la Champions League y en la temporada actual se encuentran en su décima segunda aparición en la Europa League, donde nunca han superado los octavos de final.

Los Béticos se encuentran dirigidos actualmente por Manuel Pellegrini y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Isco, Abde Ezzalzouli, Antony y Chucho Hernández. Una plantilla que empiza a tener nombres de mayor prestigio y una directiva que poco a poco muestra mayor predisposición a hacer fichajes de precio más elevado a lo habitual. 

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Real Betis.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL REAL BETIS

Para ver al Real Betis en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE. La Europa League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

Primera División
Real Betis crest
Real Betis
BET
Espanyol crest
Espanyol
ESP

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la Europa League se encuentra en ESPN y Disney+ o en FOX Sports.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La Europa League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La Europa League es transmitida por Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGACOPA DEL REYEUROPA LEAGUE
EspañaDAZN, MovistarMovistar, La 1 TVEMovistar
SudaméricaESPN, Disney+, DSports, DGOSin transmisión fijaESPN, Disney+
MéxicoSky SportsSky SportsESPN, Disney+, FOX Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo SportsESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo SportsDAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN, Fubo Sports
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Palmarés y logros del Real Betis

Los Béticos ganaron un título de liga en los años 30's, pero no solo son un equipo ganador de otros tiempos, ya que en la Copa del Rey suman trofeos más recientes, con sus victorias en las ediciones de 1977, 2005 y 2022. Asimismo, Real Betis ya suma una final continental en su currículum, gracias a su participación en la Conference League de la campaña de 2024-25.
TÍTULOTEMPORADA
LaLiga1934-35
Copa del Rey1977, 2005, 2022

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