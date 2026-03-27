Dónde y cómo ver la Europa League 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Europa League se ha convertido en una oportunidad para muchos clubes de obtener prestigio continental sin tener que medirse a las grandes potencias, además de ser una opción atractiva para obtener buenos premios económicos que puedan dar estabilidad a proyectos.

Sin embargo, el torneo no carece de nombres importantes entre los equipos participantes, con cuadros como Real Betis, AS Roma, Lille, Celtic, Fenerbahce, Porto, Olympique Lyon, Porto, Aston Villa, Basel, Stuttgart, Rangers, Young Boys, Nottingham Forest y varios más.

Clubes como Tottenham, Atalanta, Sevilla, Villarreal, Chelsea, Atlético de Madrid y Manchester United han levantado el trofeo en los últimos 10 años, por lo que este torneo puede ser también un premio de consolación para la élite europea, caso de no estar en una posición de aspirar a la Champions League.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA EUROPA LEAGUE 2025-26

La Europa League 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar en M+ Liga de Campeones y en México por FOX Sports y FOX Sports Premium o ESPN y Disney+, de acuerdo al partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, ViX Premium, TUDN, CBSSN, UniMás y DAZN, dependiendo del juego.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España M+ Liga de Campeones México ESPN, Disney+, FOX Sports, FOX Sports Premium Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos DAZN, Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

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Últimos campeones de la Europa League

Sevilla es conocido por ser un experto en la Europa League y muestra de ello son sus tres títulos en los últimos 10 años, además de tener el récord histórico de la competición con siete trofeos en sus vitrinas. De hecho, no hay otro club que repita como ganador en las 10 ediciones más recientes, pero resaltan los nombres de Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea, equipos más acostumbrados a ser protagonistas en la Champions League.

En el palmarés histórico también hay equipos grandes que le siguen al Sevilla, como Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Atlético de Madrid y Tottenham, todo con tres campeonatos, e incluso el Real Madrid aparece con un par de títulos. Desde luego, muchas de esas coronaciones se dieron cuando el torneo era conocido como Copa de la UEFA, previo a la temporada de 2009-2010.

Temporada Campeón Resultado de la Final 2024-25 Tottenham Tottenham 1-0 Manhester United 2023-24 Atalanta Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen 2022-23 Sevilla Sevilla 1(4)-(1)1 AS Roma 2021-22 Eitracht Frankfurt Eitracht Frankfurt 1(5)-(4)1 Rangers 2020-21 Villarreal Villarreal 1(11)-(10) Manchester United 2019-20 Sevilla Sevilla 3-2 Inter de Milán 2018-19 Chelsea Chelsea 4-1 Arsenal 2017-18 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 3-1 Marsella 2016-17 Manchester United Manchester United 2-0 Ajax 2015-16 Sevilla Sevilla 3-1 Liverpool

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