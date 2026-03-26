¿Dónde ver hoy al Celta? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Celta de Vigo es un club de altibajos, con muchos viajes entre la Segunda y Primera división a lo largo de su historia, pero también capaz en ciertas etapas de su historia de clasificar a competiciones de la UEFA.

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En el nivel nacional suman 59 temporadas en la Primera División, donde su mejor resultado ha sido el cuarto lugar y en este momento se encuentran en una racha de 14 campañas sin descender. En el escenario continental, los de la ciudad de Vigo solo han disputado la Champions League en una ocasión, pero en la Europa League tienen más experiencia, con ocho apariciones, incluyendo la campaña actual, mientras que su mejor actuación en el certamen fueron las semifinales de 2016-17.

Los Célticos se encuentran dirigidos actualmente por Claudio Giráldez y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias e Iago Aspas.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A CELTA

El Celta de Vigo participa en la temporada 2025-26 en los torneos de LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey.

Para ver al Celta de Vigo en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE. La Europa League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la Europa League se encuentra en ESPN y Disney+ o en FOX Sports.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La Europa League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La Europa League es transmitida por Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY EUROPA LEAGUE España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Movistar Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija ESPN, Disney+ México Sky Sports Sky Sports ESPN, Disney+, FOX Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Celta de Vigo

TÍTULO TEMPORADA Copa Intertoto de la UEFA 2000 Segunda División 1935-36, 1981-82, 1991-92

Links de interés

A nivel nacional, los Célticos no suman ningún título en la máxima categoría, pero en Segunda División han levantado el trofeo en tres ocasiones. Sin embargo, Celta sí cuenta con un campeonato en competiciones continentales, gracias a la Copa Intertoto de la UEFA conseguida a principios de siglo. En la Copa del Rey suman tres subcampeonatos, el más reciente en 2001.