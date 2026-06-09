Platini presenta una denuncia penal contra el presidente de la FIFA

Michel Platini ha presentado en París una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por tráfico de influencias y difamación, relacionada con los hechos que en 2015 truncaron su candidatura a la presidencia del organismo. También incluye a dos exresponsables de la FIFA, en su intento por limpiar su nombre y exigir responsabilidades.