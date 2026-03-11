Moataz Elgammal

Andre rompe su silencio sobre el fallido fichaje por el Milan
La joven estrella del Corinthians, André, finalmente se ha pronunciado sobre el fracaso de su sonado fichaje por el AC Milan, insistiendo en que, aunque jugar en Europa sigue siendo un objetivo a largo plazo, está contento de quedarse en el gigante brasileño. El centrocampista de 19 años se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de Sudamérica, lo que despertó un gran interés por parte del Rossoneri durante el reciente mercado de fichajes, antes de que las negociaciones se interrumpieran abruptamente por decisión de la directiva del club.