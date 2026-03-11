Moataz Elgammal

Arteta, furioso tras el empate del Arsenal ante el Leverkusen

Mikel Arteta expresó su frustración después de que el Arsenal fuera derrotado en su propio terreno durante el empate 1-1 de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. El entrenador lamentó la falta de urgencia y atención de su equipo, ya que encajaron un gol a balón parado, una táctica en la que los Gunners suelen dominar. Sin embargo, un penalti de Kai Havertz en los últimos minutos garantizó que la eliminatoria de octavos de final siga muy igualada antes del partido de vuelta.