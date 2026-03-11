Goal.com
Moataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

Artículos de Moataz Elgammal
  1. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    ChelseaW. Fofana

    Fofana lamenta los errores en la derrota del Chelsea ante el PSG

    El defensa del Chelsea Wesley Fofana ha criticado duramente los errores defensivos de su equipo tras la devastadora derrota por 5-2 ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones. A pesar de empatar dos veces, una serie de errores en los últimos minutos regaló al campeón francés tres goles, lo que deja al Chelsea con una difícil tarea por delante de cara al crucial partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.

  2. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    ChelseaF. Joergensen

    📽️ | Jorgensen regala un gol crucial al PSG con un grave error.

    El portero del Chelsea, Filip Jorgensen, vivió una pesadilla en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Con el marcador empatado a 2-2, su catastrófico error en un pase desde la zaga permitió a Vitinha marcar un gol con un descarado globo. Este terrible error provocó un colapso en los últimos minutos, dejando al equipo de Liam Rosenior con una desventaja de 5-2 antes del partido de vuelta y complicando por completo su temporada.

  3. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
    M. ArtetaArsenal

    Arteta, furioso tras el empate del Arsenal ante el Leverkusen

    Mikel Arteta expresó su frustración después de que el Arsenal fuera derrotado en su propio terreno durante el empate 1-1 de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. El entrenador lamentó la falta de urgencia y atención de su equipo, ya que encajaron un gol a balón parado, una táctica en la que los Gunners suelen dominar. Sin embargo, un penalti de Kai Havertz en los últimos minutos garantizó que la eliminatoria de octavos de final siga muy igualada antes del partido de vuelta.

  4. Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    N. MaduekeArsenal

    Madueke: El instinto le dio al Arsenal un penalti contra el Leverkusen.

    El extremo del Arsenal Noni Madueke ha revelado que fue su instinto puro el que le guió en la jugada que supuso el penalti decisivo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras conseguir un vital empate a 1-1 a domicilio ante el Bayer Leverkusen, el dinámico suplente confía plenamente en que el ruidoso público del Emirates Stadium empujará al equipo de Mikel Arteta hacia los cuartos de final cuando ambos equipos se enfrenten de nuevo la semana que viene.

  5. Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    E. FernandezChelsea

    Por qué Enzo Fernández podría dejar el Chelsea para fichar por el PSG

    El Chelsea se enfrenta a una importante batalla para retener al maestro del mediocampo Enzo Fernández si no logra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. A pesar de tener un contrato a largo plazo en Stamford Bridge, el ganador de la Copa del Mundo argentino está despertando un gran interés por parte del Paris Saint-Germain, uno de los grandes clubes europeos, que está siguiendo de cerca su situación en Londres.

  7. FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP
    ChelseaPremier League

    Menos de la mitad de los ingresos por la venta del Chelsea se destinarán a las víctimas de la guerra en Ucrania.

    La larga saga de la adquisición multimillonaria del Chelsea ha dado un nuevo giro dramático. Las últimas cuentas de la empresa revelan que el antiguo propietario, Roman Abramovich, está obligado legalmente a donar solo los ingresos netos de la venta a una fundación benéfica. Debido a las enormes deudas internas que tiene con una empresa de inversión con sede en Jersey, menos de la mitad del precio total llegará a las víctimas de la guerra.

  8. GFX Igor Tudor Harry RedknappGetty/GOAL
    TottenhamPremier League

    Redknapp abierto a volver al Tottenham con Tudor en el punto de mira

    El exentrenador del Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, ha abierto de forma sensacional la puerta a un dramático regreso al club, mientras se agrava la crisis de descenso de la Premier League. Con el entrenador interino Igor Tudor enfrentándose a una presión cada vez mayor tras una desastrosa racha de cuatro derrotas consecutivas, el veterano técnico admite que estaría encantado de volver al banquillo para ayudar a salvar a su antiguo equipo.

  9. Neymar Estevao 2025Getty/GOAL
    EstevaoNeymar

    📽️ | ¿El mejor brasileño de todos los tiempos? ¡Estevao decide!

    El sensacional extremo adolescente del Chelsea, Estevao Willian, ha sorprendido al descartar a su ídolo moderno en un emocionante juego de eliminación rápida. A pesar de su profunda admiración por la generación actual, el joven delantero finalmente coronó al legendario tres veces ganador de la Copa del Mundo como el mejor futbolista brasileño de todos los tiempos tras una serie de difíciles decisiones.

  10. Felix Nmecha Borussia Dortmund 2025-26Getty
    F. NmechaBorussia Dortmund

    El Dortmund se defiende de los gigantes de la Premier League con el fichaje de Nmecha.

    El Borussia Dortmund ha recibido un gran impulso con la confirmación del nuevo contrato del mediocampista estrella Felix Nmecha. El club de la Bundesliga actuó con rapidez para evitar el gran interés de los principales equipos de la Premier League, asegurando la continuidad del jugador de 25 años hasta 2030. La renovación de Nmecha garantiza al Dortmund el metrónomo de su mediocampo para sus años de máximo rendimiento antes de la Copa del Mundo.

  1. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    P. HincapieArsenal

    «¡No es ilegal!» - Hincapie defiende el estilo «aburrido» del Arsenal.

    El defensa del Arsenal Piero Hincapie ha defendido con firmeza la evolución táctica pragmática del club y su gran dependencia de las jugadas a balón parado bajo la dirección del entrenador Mikel Arteta. Con los Gunners actualmente a siete puntos de ventaja en la cima de la Premier League, el jugador insiste en que su enfoque robusto es totalmente legal, dando prioridad a las victorias cruciales sobre el fútbol bonito para finalmente asegurar el esquivo título.

  2. TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
    M. OliseBayern Múnich

    Olise, aclamado como el mejor fichaje de la Bundesliga en 10 años

    El exganador de la Copa del Mundo Christoph Kramer ha elogiado enormemente al extremo del Bayern de Múnich Michael Olise, describiendo al delantero francés como el mejor fichaje de la Bundesliga de la última década. Kramer alabó la increíble capacidad de decisión y los resultados estadísticos sin precedentes de la joven estrella, insistiendo en que sus excepcionales actuaciones aún no están recibiendo el reconocimiento mundial que merecen.

  3. GFX Xavi Lionel Messi Joan LaportaGetty/GOAL
    L. MessiBarcelona

    El exdirector del Barça apoya a Xavi en la polémica por el regreso de Messi

    La polémica en torno al fallido regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 aún no se ha apaciguado. El exdirector deportivo Mateu Alemany ha respaldado públicamente las explosivas declaraciones de Xavi Hernández, quien afirma que el club contaba con la aprobación de la liga para volver a fichar al astro argentino. Esto contradice directamente la versión oficial del actual presidente Joan Laporta y del presidente de La Liga, Javier Tebas, en vísperas de las elecciones.

  4. Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
    K. MbappeG. Donnarumma

    Donnarumma, aliviado por la ausencia de Mbappé en el Real Madrid

    El portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ha expresado un gran alivio al saber que Kylian Mbappé seguirá fuera de juego para el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Aunque reconoce el inmenso talento de su antiguo compañero en el París Saint-Germain, el italiano admite que enfrentarse a un Madrid sin su talismán supone una ventaja táctica muy bienvenida.

  5. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    Atlético Madrid vs TottenhamAtlético Madrid

    Los Spurs fichan al portero tras 15 minutos en un horrible choque de la UCL.

    El Tottenham Hotspur vivió un comienzo de pesadilla contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. El entrenador interino Igor Tudor se vio obligado a sustituir al portero Antonin Kinsky, que estaba pasando apuros, a los 15 minutos de partido, ya que los Spurs encajaron tres goles rápidos, consolidando así un humillante récord europeo, mientras que su pésima racha en la liga nacional se extiende al continente.

  6. FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP
    Paris Saint-GermainLiga de Campeones

    La guerra impide al presidente del PSG asistir al partido contra el Chelsea

    El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sigue atrapado en Doha debido al agravamiento del conflicto en Oriente Medio, que está perturbando gravemente los viajes internacionales. Con los vuelos suspendidos y el espacio aéreo restringido tras los recientes ataques, el máximo responsable del club se enfrenta a una frenética carrera contra el reloj para asistir al crucial partido de octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al PSG y al Chelsea en el Parque de los Príncipes.

  7. Wesley SneijderImago
    Real MadridAjax

    El debut del exjugador del Madrid podría suponer una deducción de puntos para el club.

    El esperado regreso de Wesley Sneijder al fútbol con el equipo amateur holandés OSM'75 se ha torcido rápidamente. Tras una victoria por uno a cero sobre el líder de la liga, el Focus'07, el club de cuarta división se enfrenta ahora a una posible deducción de puntos. Los rivales afirman que el OSM'75 infringió las normas al utilizar cuatro ventanas de sustitución en lugar de las tres permitidas, lo que ha llevado a la KNVB a investigar el asunto.

  8. West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
    A. DisasiWest Ham

    Disasi: El trato del «escuadrón antibombas» del Chelsea fue duro.

    El defensa central francés Axel Disasi ha revelado por fin los detalles de su turbulento y frustrante periodo en Stamford Bridge antes de conseguir un crucial traspaso en invierno al West Ham United. El defensa habló abiertamente sobre su etapa en el famoso «equipo bomba» del Chelsea y la fortaleza mental necesaria para sobrevivir al ostracismo, al tiempo que se regocijaba por el reciente resurgimiento de su carrera en los Hammers.

  9. André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians
    CorinthiansSerie A

    Andre rompe su silencio sobre el fallido fichaje por el Milan

    La joven estrella del Corinthians, André, finalmente se ha pronunciado sobre el fracaso de su sonado fichaje por el AC Milan, insistiendo en que, aunque jugar en Europa sigue siendo un objetivo a largo plazo, está contento de quedarse en el gigante brasileño. El centrocampista de 19 años se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de Sudamérica, lo que despertó un gran interés por parte del Rossoneri durante el reciente mercado de fichajes, antes de que las negociaciones se interrumpieran abruptamente por decisión de la directiva del club.

  10. SS Lazio v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
    M. SarriLazio

    «¡No sé por qué estoy aquí!» - Sarri pone en duda su futuro en la Lazio.

    El entrenador del Lazio, Maurizio Sarri, ha puesto en duda su futuro en Roma tras el ambiente tóxico que se vivió durante la reciente victoria del equipo en la Serie A. Furioso con la política de fichajes del club y con el boicot de los aficionados contra el presidente, el veterano técnico hizo una crítica mordaz a la directiva y admitió que ya no entiende sus razones para seguir en el Stadio Olimpico.

