Según el periodista de Sky Sport Alemania Florian Plettenberg, el Liverpool ha fracasado en fichar al joven Kennet Eichhorn. El club de Merseyside trabajó mucho en la operación, pero Plettenberg confirmó el fracaso del acuerdo: «EXCL | Rechazo en las últimas horas: a pesar de los intensos esfuerzos del Liverpool, la joven promesa del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, no se incorporará a los Reds».

El club inglés quería llevarlo a Anfield para reforzar sus categorías inferiores con un proyecto atractivo, pero el jugador ha elegido otro camino para su desarrollo inmediato. Así se esfuman las esperanzas del conjunto de la Premier League de ficharlo este verano.