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«No es un insulto decir que Cristiano Ronaldo no tiene tanto talento como Lionel Messi». El exjugador del Barcelona Gary Lineker reitera su opinión sobre el mejor de todos los tiempos, lo que «molestó» a CR7
Mejor que Diego Maradona
En el podcast de Louis Theroux, Lineker elogió al maestro argentino y lo puso por encima de Maradona: «Nunca pensé ver a un jugador mejor que Diego. Quizá no sea mejor, pero se cuidó más y tuvo una carrera más larga. No puedo explicar lo bueno que es: en un partido hace cuatro o cinco cosas que yo no habría hecho en toda mi carrera. Y yo jugué al más alto nivel. Parece que se viera a sí mismo desde arriba. Olvido los goles y los regates: sus pases y su visión de juego son inhumanos. Es surrealista, pero le admiro. Me ha dado 20 años de alegría viéndole jugar».
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No es un insulto hacia Ronaldo
Durante su análisis, Lineker subrayó su respeto por el legendario delantero portugués, pero aclaró que Messi juega en otro nivel.
Añadió: «Siempre me siento mal porque la gente me critica diciendo: “Oh, no te gusta Ronaldo”. No es que no me guste Ronaldo. Creo sin lugar a dudas que es un futbolista increíble, pero no hay discusión sobre quién es el mejor futbolista. Cualquiera que entienda el juego lo verá. Admiro a Cristiano: es ambicioso, ha tenido una carrera exitosa y ha marcado muchísimos goles. En otras épocas habría sido el mejor. Pero compararlo con Messi —y mucha gente lo hace— ya es un enorme cumplido, dada su trayectoria. Simplemente no tiene la misma habilidad que Messi. Nadie la tiene. Pero eso no es un insulto para Ronaldo».
Una relación rota por la polémica sobre quién es el mejor de todos los tiempos
A pesar de los elogios de Lineker al cinco veces ganador del Balón de Oro, su conclusión final parece haber dañado irreparablemente su relación. Durante el podcast de Theroux, el comentarista admitió que el capitán portugués se tomó su valoración como algo personal. Lineker explicó: «Los fans de Ronaldo. Y Ronaldo se molesta, ya no me habla. Antes nos llevábamos bien, pero luego me entrevistaron, me preguntaron quién es mejor y dije Messi. Desde entonces, ya no le caigo bien».
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En busca de la gloria definitiva en el Mundial
Ambos legendarios delanteros apuntan al Mundial 2026. Messi, ocho veces Balón de Oro, busca un nuevo milagro con Argentina tras su triunfo en Catar 2022; su selección enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J. Ronaldo, en busca del último gran título, liderará a Portugal en un amistoso contra Nigeria mañana antes de medirse a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en el Grupo K.