Manchester City y Chelsea siguen negociando la indemnización por Enzo Maresca, lo que retrasa el acuerdo para el sustituto de Pep Guardiola

Según Sky Sports, City y Chelsea negocian la indemnización por Maresca. Los abogados de ambos clubes gestionan el acuerdo tras la salida del italiano en enero, cuando le restaban tres años y medio de contrato.

El City confía en cerrar el trato esta semana para nombrarlo sucesor de Guardiola, quien se marchó tras diez años en los que conquistó seis Premier League y todos los títulos posibles. Sobre la mesa hay una propuesta de contrato de tres años para el sustituto, pero aún no hay acuerdo definitivo.