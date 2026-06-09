¡Otro fichaje sorpresa para los Wolves! El internacional mexicano Raúl Jiménez vuelve al club como agente libre y se une a Kieran Trippier en Molineux

Según la BBC, el Wolverhampton Wanderers ha acordado un contrato de dos años con Jiménez, que llega libre tras superar el reconocimiento médico. El mexicano, de 35 años, tiene una opción de prórroga de un año. Es el segundo fichaje gratis del club para la Championship.

Se suma al exinternacional inglés Trippier, quien también firmó por dos años tras dejar el Newcastle. El lunes el Fulham lo incluyó oficialmente entre los jugadores que dejarán Londres cuando venza su contrato a finales de junio. Jiménez se marcha tras marcar 31 goles en 115 partidos en todas las competiciones.