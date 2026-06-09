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El Lyon y John Textor vuelven a enfrentarse tras la demanda del club francés contra el inversor estadounidense
Se ha presentado una denuncia formal
Según RMC Sport, el Lyon y su matriz, Eagle Football Group, han anunciado este lunes que denunciaron ante la justicia francesa a «X». Todo indica que el objetivo es Textor y su gestión del club entre mayo de 2023 y junio de 2025. El club precisa que investiga posibles delitos de malversación, malversación agravada y complicidad. Aunque el ejecutivo estadounidense intentó regresar a principios de 2026, la actual directiva ha pasado a la ofensiva para determinar el alcance de los daños.
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Conclusiones perjudiciales de la auditoría interna
La acción judicial se basa en una auditoría interna independiente, encargada por el consejo de administración en diciembre y presentada por abogados externos a principios de junio. Según los documentos examinados este lunes, los investigadores hallaron una «desorganización deliberada de las actividades de la empresa» y «una opacidad sistemática en la gestión financiera».
El comunicado oficial detalla irregularidades masivas en toda la red de clubes: «El informe destaca flujos financieros de varios cientos de millones de euros aparentemente sin justificación, en un contexto de graves problemas de liquidez y retrasos en el pago a la Seguridad Social». Estos hallazgos revelan la difícil situación financiera vivida durante el mandato de la anterior administración.
Operaciones de traspaso cuestionables
En el centro de estas actividades sospechosas hay traspasos extraños entre los clubes del grupo Eagle, sobre todo los que implican al brasileño Botafogo. Por ejemplo, el Lyon pagó más de 40 millones de euros por Igor Jesus, quien nunca jugó allí antes de fichar por el Nottingham Forest.
Lo mismo ocurrió con Luiz Henrique: su pase al Zenit de San Petersburgo reportó un pago millonario al Lyon pese a que nunca jugó allí. Eagle Football Group anunció que seguirá investigando y denunciando cualquier irregularidad a la Fiscalía de Lyon.
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¿Qué le depara el futuro al club?
Los actuales dirigentes, Michele Kang y Michael Gerlinger, deben reestructurar las maltrechas finanzas del club y limitar el impacto de la etapa anterior. Con estrictas reformas económicas y a la espera del proceso judicial, este saneamiento financiero podría allanar el camino para una posible venta a medio plazo del gigante francés.