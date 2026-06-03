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El documental sobre Bukayo Saka se estrena pronto, donde la estrella del Arsenal relata su historia durante la campaña que les llevó a ganar la Premier League
Un vistazo entre bastidores al recorrido de Saka
Tras ayudar al Arsenal a ganar su primer título de la Premier League en 22 años, Saka estrenará este mes en Disney+ el documental «Bukayo Saka: The Time is Now», que muestra su dedicación y su ascenso con el club.
Dirigida por el cineasta ganador de un Emmy Robert Alexander, la película promete mostrar la dedicación necesaria para competir al máximo nivel. Desde su llegada al primer equipo en julio de 2019, Saka ha jugado 312 partidos y marcado 81 goles en todas las competiciones, convirtiéndose en un icono moderno del club.
- AFP
Saka habla abiertamente sobre el increíble apoyo que recibe
El núcleo de este próximo lanzamiento muestra la red de personas cercanas que han acompañado a Saka en sus momentos más altos y bajos. Aunque tiene una vitrina con trofeos como la FA Cup de 2020 y dos Supercopas de Inglaterra, también ha enfrentado graves adversidades.
Tras la lluvia de insultos que recibió por fallar un penalti clave en la Euro 2020, la leyenda de los Gunners, Henry, fue uno de los primeros en brindarle apoyo.
Sobre el proyecto, Saka explicó: «Esta película me ha dado la oportunidad de contar mi historia como nunca antes. La gente ve los goles y los partidos, pero no lo que hay detrás: mi red de apoyo y los mensajes de quienes creyeron en mí desde el principio».
Captando el vínculo entre las generaciones del Arsenal
Alexander pasó varios días filmando en Londres la relación entre estas dos figuras emblemáticas, captando el vínculo que las une. Saka acaba de cerrar una exigente temporada de 49 partidos, con 11 goles y nueve asistencias. Aunque celebró el título inglés, la campaña terminó en decepción: el Arsenal cayó ante el París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones por penaltis.
Sobre el proceso creativo, el director comentó: «En los días de rodaje en Londres capturamos conversaciones llenas de honestidad, admiración y amor entre Thierry Henry y Bukayo Saka. Las estrellas nos recordaron que, más allá de la fama, todos buscamos la felicidad. Espero que esta película recuerde a todos que, al perseguir nuestros sueños, inspiramos a otros. La fuerza para seguir viene de quienes nos quieren y creen en nosotros, pero la mayor motivación es ese niño que descubrió la magia de soñar».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a la estrella del Arsenal?
Los aficionados no tendrán que esperar mucho para ver este retrato íntimo, ya que el documental se estrenará el 5 de junio. De cara al futuro, Saka, cuyo contrato actual expira en junio de 2030, intentará recuperarse de su decepción en Europa. Ahora canalizará su fenomenal racha en la liga nacional hacia el Mundial de 2026, con la esperanza de alcanzar la gloria definitiva con Inglaterra en el escenario más importante.