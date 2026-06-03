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El Borussia Dortmund va a por la joven promesa del centro del campo del Everton
El Dortmund y el Stuttgart pujan por la joven promesa del Everton.
Según SportsBoom, Dortmund quiere fichar a Iroegbunam este verano. El club alemán busca reforzar su plantilla para afrontar los retos nacionales y europeos y ve en el enérgico centrocampista el candidato ideal. Tras jugar 31 partidos y dar tres asistencias esta temporada, el joven ha llamado la atención de varios equipos de la Liga de Campeones.
El Stuttgart también lo sigue de cerca. Ambos equipos germanos actuarán pronto para poner a prueba la firmeza del Everton, que por ahora no quiere desprenderse del jugador.
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El Everton se mantiene firme respecto al futuro del centrocampista
El Everton tiene el control sobre Iroegbunam, cuyo contrato vence en 2027. El club de Merseyside planea su futuro en torno al centrocampista y ha rechazado los intentos de otros equipos por ficharlo. Bajo la dirección de David Moyes, el joven se ha afianzado como titular en 18 partidos esta temporada.
Su evolución física y táctica lo ha convertido en pieza clave. Además, el jugador no presiona para marcharse: se siente cómodo en el club y prioriza los minutos de juego que Moyes le garantiza en esta etapa decisiva de su carrera.
El alto precio de venta dificulta el traspaso.
Aunque el Everton prefiere no vender, podría negociar ante una oferta seria y rentable. Las condiciones personales con el jugador no deberían ser un problema, pues sus pretensiones salariales son realistas, pero el precio de traspaso sigue siendo un escollo. Cualquier club interesado deberá pagar un alto precio para que el equipo inglés autorice la venta.
El Dortmund tiene la capacidad financiera, pero debe decidir si le compensa pagar semejante cifra.
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¿Qué les depara el futuro a Iroegbunam y al Dortmund?
La situación podría acelerarse pronto a medida que avance el mercado de fichajes de verano. Dortmund y Stuttgart planean contactar oficialmente al Everton a principios de julio para expresar su interés.
Mientras tanto, el centrocampista seguirá entrenando con Everton a la espera de una oferta formal de alguno de estos clubes.