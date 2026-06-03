El Borussia Dortmund va a por la joven promesa del centro del campo del Everton

Según SportsBoom, Dortmund quiere fichar a Iroegbunam este verano. El club alemán busca reforzar su plantilla para afrontar los retos nacionales y europeos y ve en el enérgico centrocampista el candidato ideal. Tras jugar 31 partidos y dar tres asistencias esta temporada, el joven ha llamado la atención de varios equipos de la Liga de Campeones.

El Stuttgart también lo sigue de cerca. Ambos equipos germanos actuarán pronto para poner a prueba la firmeza del Everton, que por ahora no quiere desprenderse del jugador.