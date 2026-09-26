Zanzibar Overview

Penyerang tim nasional Jerman U-21 Paris Brunner untuk sementara harus menepi setelah kembali ke klubnya, AS Monaco. Sang striker dijatuhi skorsing oleh liga Prancis atas selebrasinya yang kontroversial pada 12 September.
Penyerang bintang Real Madrid Kylian Mbappe (27) mengungkapkan bahwa ia memang pernah nyaris bergabung dengan Liverpool. Saat itu, pelatih tim nasional Jerman saat ini, Jürgen Klopp (59), masih menjadi pelatih klub papan atas Inggris tersebut.
Ulasan komprehensif pertandingan pada akhir pekan kelima di Ligue 1. Kami mengulas hasil pekan ke-5, sorotan cerita utama, performa individu yang menonjol, dan pesta gol dramatis jelang rangkaian laga pekan keenam.
Mantan gelandang Chelsea Denis Zakaria mengungkapkan bahwa ia secara aktif mendorong Lamine Camara untuk menolak kepindahan besar ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas. Bintang Monaco itu muncul sebagai target utama Chelsea saat klub tersebut mencari pengganti Enzo Fernandez, tetapi kesepakatan itu terkenal kolaps pada saat-saat terakhir. Namun, Chelsea diperkirakan akan kembali memburu pemain internasional Senegal itu pada Januari, dengan rival mereka di Premier League, Liverpool, juga memantau situasinya.