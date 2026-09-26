Zanzibar Overview

'Di sini lebih baik!' - Camara diberi tahu oleh flop Chelsea untuk menolak transfer ke Chelsea

Mantan gelandang Chelsea Denis Zakaria mengungkapkan bahwa ia secara aktif mendorong Lamine Camara untuk menolak kepindahan besar ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas. Bintang Monaco itu muncul sebagai target utama Chelsea saat klub tersebut mencari pengganti Enzo Fernandez, tetapi kesepakatan itu terkenal kolaps pada saat-saat terakhir. Namun, Chelsea diperkirakan akan kembali memburu pemain internasional Senegal itu pada Januari, dengan rival mereka di Premier League, Liverpool, juga memantau situasinya.