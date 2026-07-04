Moss Overview

«No hay dónde esconderse» para Bellingham en el circo del Madrid de Mourinho

Jude Bellingham ha sido advertido: «No habrá donde esconderse» en el circo del Real Madrid con el regreso de José Mourinho, y el exinternacional inglés Peter Reid explica a GOAL qué debe demostrar el mediocampista. A pesar de su difícil temporada 2025-26 con su club, Tuchel ya le ha reservado un lugar en la lista del Mundial.