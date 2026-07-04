Moss Overview

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July 2026
1. Division
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3
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RAU
August 2026
1. Division
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Hoedd
HOD
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Moss
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Standings

1. Division crest1. Division

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
9Egersund crestEgersund146172425-119
W
L
W
L
L
10Bryne crestBryne145271923-417
D
L
W
W
W
11Moss crestMoss145272332-917
L
L
L
W
D
12Sogndal crestSogndal144372536-1115
L
W
L
L
W
13Lyn crestLyn144191730-1313
W
L
L
L
L
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