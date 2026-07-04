Moss Overview

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.
Jude Bellingham ha sido advertido: «No habrá donde esconderse» en el circo del Real Madrid con el regreso de José Mourinho, y el exinternacional inglés Peter Reid explica a GOAL qué debe demostrar el mediocampista. A pesar de su difícil temporada 2025-26 con su club, Tuchel ya le ha reservado un lugar en la lista del Mundial.
El Real Madrid ve al Manchester United como favorito para fichar al centrocampista del West Ham Mateus Fernandes. El club español ha retirado su interés, mientras los «Diablos Rojos» avanzan para contratar al jugador de 21 años.
Kylian Mbappé ha animado a sus compañeros de la selección francesa a mejorar, empezando por su propio juego, para asegurar el triunfo en el Mundial. El capitán de los Bleus admite que su aportación defensiva ha generado polémica y quiere callar a los críticos en Norteamérica.