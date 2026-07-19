Barcelona menanggung akibat dari laga di London... Balas dendam The Gunners terhadap Chelsea terjadi di Camp Nou!

Arsenal sedang berada dalam situasi yang memanas di bursa transfer musim panas, dan bersiap untuk merespons dengan tegas setelah kehilangan kesepakatan transfer Morgan Rogers ke rival abadinya, Chelsea, yang merebut striker tersebut dari Aston Villa dalam kesepakatan rekor senilai 140 juta euro, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa manajemen The Gunners berencana membuat gebrakan besar di bursa transfer dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang berakhirnya Piala Dunia, di mana hingga saat ini tim tersebut baru merekrut bek Henkapie dari Bayer Leverkusen dengan nilai 40 juta euro.

Arsenal berhasil mempertahankan keseimbangan keuangan relatif setelah menjual tiga pemain, yaitu Trussard ke Besiktas (Turki), Kewere ke Porto (Portugal), dan Hen ke Werder Bremen (Jerman), dengan nilai total mencapai 114 juta euro, yang memberikan klub daya beli besar untuk memperkuat skuadnya.

Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez dari Atlético Madrid, memimpin daftar incaran pelatih Arsenal Mikel Arteta, setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk hengkang, sementara klub Spanyol tersebut menolak menjualnya ke Barcelona meskipun ada tawaran sebesar 100 juta euro, yang membuka peluang bagi The Gunners untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Arsenal juga berupaya mendatangkan gelandang asal Yunani, Christos Tzoulis, dari Club Brugge asal Belgia dengan nilai transfer 40 juta euro, serta bek Izri Konsa dari Aston Villa dengan nilai yang sama, dalam upaya memperkuat semua lini tim.

Sementara itu, perekrutan penyerang kelas atas tetap menjadi prioritas utama bagi Arteta, yang berambisi membawa timnya bersaing secara serius memperebutkan gelar juara musim depan, dengan memanfaatkan potensi finansial besar yang dimiliki klub.