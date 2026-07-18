Alvarez akan menghadapi tindakan "licik" Atlético dengan langkah yang lebih tegas

Krisis antara Julián Álvarez dan Atlético Madrid semakin memanas setelah pemain asal Argentina tersebut menganggap pernyataan CEO klub, Miguel Ángel Gil Marín, yang dilontarkan hanya 48 jam sebelum final Piala Dunia sebagai “tindakan yang sangat tidak menghormati” dan “licik”, sementara hubungan antara kedua belah pihak kini telah mencapai titik “tak bisa diperbaiki lagi”.

Jurnalis Leo Paradiso dari ESPN Argentina mengungkapkan, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain, keluarganya, atau agennya, Fernando Hidalgo, bahwa Alvarez tidak menyukai waktu yang dipilih klub untuk membicarakan masa depannya, dan menganggap pernyataan Gil Marín yang keras hanya beberapa hari sebelum ia tampil di final Piala Dunia 2026 bersama Argentina melawan Spanyol sebagai provokasi yang disengaja.

Jaringan ESPN menegaskan bahwa hubungan antara sang pemain dan Atlético Madrid kini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya, dan bahwa Álvarez secara serius mempertimbangkan untuk tidak menghadiri sesi latihan bersama klub saat musim dilanjutkan, sebagai bentuk protes terhadap apa yang ia anggap sebagai “ketidakhormatan” dari manajemen tim.

Paradiso menegaskan bahwa orang-orang terdekat sang pemain meyakini bahwa Atlético Madrid sengaja mengguncang kestabilannya pada momen terpenting dalam kariernya, merujuk pada final Piala Dunia yang akan dilakoninya hari Minggu ini melawan Spanyol.

Tanggapan Atlético

Namun, versi klub mengenai kejadian tersebut sangat berbeda. Atlético Madrid menegaskan bahwa sang pemainlah yang mengangkat topik masa depannya selama Piala Dunia, saat timnas negaranya sedang bertanding. Bahkan, ia melakukannya pada hari yang sama ketika Lionel Messi mencetak rekor baru bersama timnas Argentina, yang akhirnya menenggelamkan momen yang seharusnya menjadi titik balik bagi bintang timnas tersebut.

Klub tersebut menjelaskan bahwa wawancara yang dilakukan pekan ini dengan Gil Marín sengaja dijadwalkan pada waktu tersebut karena salah satu topik yang dibahas adalah kebanggaan klub atas 9 pemain asal Argentina dan Spanyol yang berhasil mencapai final Piala Dunia, dan pembicaraan tersebut tidak hanya terbatas pada masa depan Álvarez saja.

Gil Marín sebelumnya telah menyatakan dengan tegas: “Kami tidak ingin menjualnya. Kami tidak akan menerima tawaran sebesar 100 juta euro, atau 150 juta, atau 200 juta. Saya tidak ragu bahwa Atlético Madrid adalah tempat terbaik di dunia bagi Julián... dan dia tidak akan bermain untuk Barcelona musim depan.”

Pesan untuk agen

Dalam apa yang tampaknya merupakan pesan yang ditujukan kepada agen pemain, Fernando Hidalgo, CEO Atlético Madrid menyatakan bahwa Julián “mendapat nasihat yang buruk,” sebagai isyarat jelas bahwa klub menyalahkan agen atas eskalasi krisis ini.

Dan jika informasi yang disampaikan oleh Paradiso memang berasal dari sang agen, jelas bahwa hubungan antara Álvarez dan Atlético Madrid telah rusak parah, dan krisis ini berpotensi berkembang menjadi konfrontasi terbuka antara kedua belah pihak dalam beberapa hari ke depan.